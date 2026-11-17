Η Κομισιόν διαπίστωσε, όπως αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή της, ότι αν και η Temu έχει θεσπίσει ελέγχους, αυτοί δεν εξετάζουν επαρκώς κατά πόσον τα ίδια τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφάλειας της ΕΕ.

H ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει μεταξύ άλλων:

Κατά την προκαταρκτική μας εξέταση, διαπιστώσαμε ότι η Temu παραβιάζει τον νόμο DSA, καθώς δεν έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της πώλησης παράνομων προϊόντων.

Η εταιρεία δεν έχει θεσπίσει εύλογα, αναλογικά και αποτελεσματικά μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου προσφοράς παράνομων προϊόντων στην πλατφόρμα της.

Αναλυτικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε σε προκαταρκτικό πόρισμα ότι η Temu παραβιάζει την υποχρέωση που προβλέπει ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) να θεσπίσει εύλογα, αναλογικά και αποτελεσματικά μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου προσφοράς παράνομων προϊόντων στην πλατφόρμα της.

Η Επιτροπή κατέληξε σε προκαταρκτικό πόρισμα ότι τα μέτρα περιορισμού της Temu περιλαμβάνουν αναποτελεσματικούς ελέγχους για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των προϊόντων, ένα ανεπαρκές σύστημα εποπτείας περιεχομένου και ένα αναποτελεσματικό σύστημα κυρώσεων.

Αναποτελεσματικοί έλεγχοι για τη διασφάλιση των προτύπων ασφάλειας

Η Επιτροπή διαπίστωσε προκαταρκτικά ότι, αν και η Temu έχει θεσπίσει ελέγχους, αυτοί δεν εξετάζουν επαρκώς κατά πόσον τα ίδια τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφάλειας της ΕΕ. Συγκεκριμένα:

Η Temu απαιτεί από τους πωλητές να παρέχουν εκθέσεις δοκιμών μόνο για ένα πολύ μικρό ποσοστό προϊόντων και, ακόμη και όταν απαιτείται τέτοια έκθεση, συχνά δεν ελέγχεται από την Temu.Παρότι η Temu χαρακτηρίζει ορισμένες κατηγορίες προϊόντων ως υψηλού κινδύνου (π.χ. παιχνίδια, ηλεκτρονικά είδη, καλλυντικά), δεν τους δίνει προτεραιότητα κατά τη διενέργεια φυσικών ελέγχων. Επιπλέον, η εταιρεία συχνά δεν έχει δώσει συνέχεια στα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών ελέγχων, ούτε έχει αυξήσει τις επιθεωρήσεις ενόψει της αύξησης των καταχωρίσεων.

Αδύναμο σύστημα ελέγχου περιεχομένου

Η Επιτροπή διαπίστωσε προκαταρκτικά ότι το σύστημα ελέγχου περιεχομένου της Temu δεν αποτρέπει επαρκώς τον κίνδυνο διάδοσης παράνομων προϊόντων. Για παράδειγμα:

Το σύστημα ελέγχου φαίνεται να εξετάζει κυρίως τις πληροφορίες που συνοδεύουν μια καταχώριση προϊόντος και τη συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Temu, παρά την ασφάλεια του ίδιου του προϊόντος.Το σύστημα που έχει θεσπίσει η Temu για τη σύγκριση μιας καταχώρισης με άλλες καταχωρίσεις που έχουν προηγουμένως χαρακτηριστεί ως μη συμμορφούμενες δεν εστιάζει επαρκώς στον κίνδυνο μη ασφαλών προϊόντων.Ο αριθμός των ανθρώπων που ασκούν έλεγχο περιεχομένου δεν έχει αυξηθεί ανάλογα με την αύξηση του αριθμού των καταχωρίσεων στην πλατφόρμα.

Αναποτελεσματικό σύστημα κυρώσεων

Η Επιτροπή διαπίστωσε επίσης, σε προκαταρκτικό στάδιο, ότι το σύστημα κυρώσεων της Temu δεν στοχεύει αποτελεσματικά τους εμπόρους, ότι είναι υπερβολικά κατακερματισμένο και ότι δεν αποτελεί επαρκές αποτρεπτικό μέσο.

Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι:

Οι κυρώσεις επιβάλλονται σε μεμονωμένα καταστήματα και όχι στον έμπορο που βρίσκεται πίσω από αυτά, παρότι ένας και ο ίδιος έμπορος μπορεί να διαχειρίζεται πολλά καταστήματα. Ένας έμπορος του οποίου το κατάστημα έχει κλείσει μπορεί, συνεπώς, να συνεχίσει να πωλεί μέσω των άλλων καταστημάτων του.Οι έμποροι μπορούν να διαπράξουν μεγάλο αριθμό σοβαρών παραβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης προϊόντων που δεν πληρούν τους ελέγχους ασφαλείας, προτού η Temu αναστείλει τη λειτουργία οποιουδήποτε από τα καταστήματά τους.

Επόμενα βήματα

Η Temu έχει πλέον τη δυνατότητα να ασκήσει τα δικαιώματα υπεράσπισής της. Μπορεί να εξετάσει τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στον φάκελο της έρευνας της Επιτροπής και να απαντήσει γραπτώς στα προκαταρκτικά πορίσματα της Επιτροπής. Παράλληλα, θα ζητηθεί η γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες.

Εάν οι απόψεις της Επιτροπής επιβεβαιωθούν τελικά, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει απόφαση μη συμμόρφωσης, η οποία μπορεί να επιφέρει αναλογικό πρόστιμο που μπορεί να φθάσει έως και το 6 % του συνολικού ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών του παρόχου και να διατάξει τον πάροχο να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της παράβασης.

Ιστορικό

Τα προκαταρκτικά πορίσματα αφορούν την υποχρέωση της Temu να εφαρμόσει συγκεκριμένα μέτρα μετριασμού των κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 35 του DSA.

Τον Μάιο, η Επιτροπή έκρινε ότι η Temu παρέβη την υποχρέωσή της να διενεργήσει κατάλληλη εκτίμηση κινδύνου, επιβάλλοντας πρόστιμο ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Τον Οκτώβριο του 2026, η Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο δράσης της Temu για την αποκατάσταση της παράβασης για την οποία επιβλήθηκε το πρόστιμο.

Η Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία τον Οκτώβριο του 2024 προκειμένου να αξιολογήσει εάν η Temu ενδέχεται να έχει παραβιάσει τον DSA σε τομείς που σχετίζονται με την πώληση παράνομων προϊόντων, τον σχεδιασμό της υπηρεσίας που ενδέχεται να προκαλεί εθισμό, τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την πρόταση αγορών στους χρήστες, καθώς και την πρόσβαση των ερευνητών στα δεδομένα.

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