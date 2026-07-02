Δασμοί: Σε ισχύ το επιπλέον κόστος των 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός ΕΕ

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το επιπλέον κόστος στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Δασμοί: Σε ισχύ το επιπλέον κόστος των 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός ΕΕ
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  • Από 1η Ιουλίου επιβάλλεται σταθερός δασμός 3 ευρώ σε ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός ΕΕ, ανά είδος προϊόντος.
  • Ο δασμός εφαρμόζεται ξεχωριστά για κάθε διαφορετικό είδος προϊόντος σε μια παραγγελία, αυξάνοντας το συνολικό κόστος.
  • Ο δασμός καταβάλλεται από τον διασαφιστή της εισαγωγής, όπως η ηλεκτρονική πλατφόρμα ή η μεταφορική εταιρεία, και δεν επιστρέφεται σε περίπτωση απλής επιστροφής προϊόντος.
  • Οι νέοι δασμοί δεν επηρεάζουν την εφαρμογή του ΦΠΑ στις εισαγόμενες εξ αποστάσεως πωλήσεις ή τις αγορές εντός Ελλάδας και ΕΕ.
  • Καταργείται η προηγούμενη απαλλαγή από τελωνειακούς δασμούς για αγορές έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες, στο πλαίσιο προσπάθειας της ΕΕ να περιορίσει την εισαγωγή φθηνών μικροδεμάτων.
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Με σταθερό δασμό ύψους 3 ευρώ επιβαρύνονται πλέον από χθες, 1η Ιουλίου, οι καταναλωτές για παραγγελιες αξίας έως 150 ευρώ από πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Temu, το Shein και το Aliexpress.

Συγκεκριμένα, οι νέοι δασμολογικοί κανόνες αφορούν τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός ΕΕ, οι οποίες τίθενται σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Οι νέοι δασμοί εφαρμόζονται ανά είδος προϊόντος, γεγονός που σημαίνει ότι αν σε μία παραγγελία υπάρχουν διαφορετικά είδη, το τέλος των 3 ευρώ επιβάλλεται ξεχωριστά σε κάθε κατηγορία προϊόντος, αυξάνοντας σημαντικά το τελικό κόστος.

Μέχρι σήμερα, δέματα που δεν ξεπερνούσαν τα 150 ευρώ και εισέρχονταν στην ΕΕ από τρίτες χώρες, δεν είχαν εισαγωγικούς δασμούς. Ωστόσο, αυτό το καθεστώς θα αλλάξει, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να βάλει «μπλόκο» στην είσοδο φθηνών μικροδεμάτων, η οποία έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια.

Τι έχει αλλάξει από 1η Ιουλίου

  • Καταργείται η απαλλαγή από τελωνειακούς δασμούς για ηλεκτρονικές αγορές αξίας έως 150 ευρώ.
  • Θεσπίζεται ενιαίος δασμός ύψους 3 ευρώ.
  • Ο δασμός επιβάλλεται ανά διαφορετικό είδος ή τελωνειακό κωδικό που περιλαμβάνεται στο δέμα και όχι συνολικά ανά παραγγελία.

Πώς υπολογίζεται ο δασμός - Παράδειγμα

Η επιβάρυνση των 3 ευρώ υπολογίζεται ανά διαφορετικό είδος προϊόντος και όχι ανά δέμα.

Για παράδειγμα:

  • αν ένα δέμα περιέχει ένα βιβλίο, ένα σημειωματάριο και ένα στυλό, πρόκειται για τρία διαφορετικά είδη. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται δασμός 9 ευρώ συνολικά (3 ευρώ ανά είδος), στον οποίο προστίθεται ο αναλογών ΦΠΑ και τυχόν λοιπές επιβαρύνσεις.
  • αν ένα δέμα περιλαμβάνει δύο πανομοιότυπα σημειωματάρια με τα ίδια χαρακτηριστικά, αυτά θεωρούνται ένα είδος και επιβάλλεται συνολικός δασμός 3 ευρώ.

Ποιος καταβάλλει τον δασμό και τι ισχύει για τις επιστροφές

Ο ειδικός εισαγωγικός δασμός καταβάλλεται στις τελωνειακές αρχές από τον διασαφιστή της εισαγωγής, δηλαδή από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, τον πωλητή, τη μεταφορική εταιρεία ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, ανάλογα με το μοντέλο διαχείρισης της αποστολής.

Σε περίπτωση απλής επιστροφής προϊόντος λόγω υπαναχώρησης ή αλλαγής γνώμης του καταναλωτή, ο δασμός που καταβλήθηκε κατά την εισαγωγή δεν επιστρέφεται.

Αντίθετα, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία, όπως όταν τα προϊόντα αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης, είναι δυνατή η επιστροφή του καταβληθέντος δασμού, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τελωνειακές διαδικασίες.

Τι δεν αλλάζει

Η εφαρμογή του νέου δασμού λειτουργεί παράλληλα και δεν επηρεάζει τις ισχύουσες διαδικασίες απόδοσης του ΦΠΑ στις εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών.

Συγκεκριμένα εξακολουθεί να καταβάλλεται ΦΠΑ:

  • κατά την αγορά του προϊόντος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όταν χρησιμοποιείται το σύστημα Import One Stop Shop (IOSS).
  • κατά τον τελωνισμό του προϊόντος από τον καταναλωτή, όταν εφαρμόζονται οι Ειδικές Ρυθμίσεις (Special Arrangements) ή το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Επισημαίνεται επίσης ότι οι νέες ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν τις διαδικασίες αγοράς και αποστολής αγαθών που πραγματοποιούνται εντός της Ελλάδας ή μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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