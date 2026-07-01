Από σήμερα ο δασμός €3 για αγορές από Temu, Shein και Aliexpress - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Snapshot Από σήμερα, 1 Ιουλίου, εφαρμόζεται ειδικός δασμός 3 ευρώ ανά είδος αγαθού για ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός ΕΕ.

Ο δασμός υπολογίζεται ανά διαφορετικό είδος προϊόντος και όχι ανά δέμα, με συνολική επιβάρυνση 3 ευρώ ανά είδος.

Ο δασμός καταβάλλεται από τον διασαφιστή της εισαγωγής, που μπορεί να είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο πωλητής ή η μεταφορική εταιρεία.

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος λόγω αλλαγής γνώμης, ο δασμός δεν επιστρέφεται, αλλά επιστρέφεται σε περιπτώσεις ελαττωματικών προϊόντων σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία.

Οι νέοι δασμοί δεν επηρεάζουν τον ΦΠΑ και τις διαδικασίες που ισχύουν για τις αγορές εντός Ελλάδας ή μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ. Snapshot powered by AI

Ακριβότερες και επίσημα γίνονται από σήμερα 1η Ιουλίου οι ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή από πλατφόρμες όπως το Temu, το Shein και το Aliexpress.

Συγκεκριμένα, οι νέοι δασμολογικοί κανόνες αφορούν τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός ΕΕ, οι οποίες τίθενται σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Μέχρι σήμερα, δέματα που δεν ξεπερνούσαν τα 150 ευρώ και εισέρχονταν στην Ε.Ε. από τρίτες χώρες, δεν είχαν εισαγωγικούς δασμούς. Ωστόσο, αυτό το καθεστώς θα αλλάξει, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να βάλει «μπλόκο» στην είσοδο φθηνών μικροδεμάτων, η οποία έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια.

Να σημειωθεί ότι, ο νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ θα επιβάλλεται σε κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Το μέτρο αφορά αποκλειστικά ηλεκτρονικές αγορές ιδιωτών καταναλωτών μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών (e-commerce).

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, ο νέος δασμός αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028.

Πώς υπολογίζεται ο δασμός - Παράδειγμα

Η επιβάρυνση των 3 ευρώ υπολογίζεται ανά διαφορετικό είδος προϊόντος και όχι ανά δέμα.

Για παράδειγμα:

αν ένα δέμα περιέχει ένα βιβλίο, ένα σημειωματάριο και ένα στυλό, πρόκειται για τρία διαφορετικά είδη. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται δασμός 9 ευρώ συνολικά (3 ευρώ ανά είδος) , στον οποίο προστίθεται ο αναλογών ΦΠΑ και τυχόν λοιπές επιβαρύνσεις.

, στον οποίο προστίθεται ο αναλογών ΦΠΑ και τυχόν λοιπές επιβαρύνσεις. αν ένα δέμα περιλαμβάνει δύο πανομοιότυπα σημειωματάρια με τα ίδια χαρακτηριστικά, αυτά θεωρούνται ένα είδος και επιβάλλεται συνολικός δασμός 3 ευρώ.

Ποιος καταβάλλει τον δασμό και τι ισχύει για τις επιστροφές

Ο ειδικός εισαγωγικός δασμός καταβάλλεται στις τελωνειακές αρχές από τον διασαφιστή της εισαγωγής, δηλαδή από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, τον πωλητή, τη μεταφορική εταιρεία ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, ανάλογα με το μοντέλο διαχείρισης της αποστολής.

Σε περίπτωση απλής επιστροφής προϊόντος λόγω υπαναχώρησης ή αλλαγής γνώμης του καταναλωτή, ο δασμός που καταβλήθηκε κατά την εισαγωγή δεν επιστρέφεται.

Αντίθετα, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία, όπως όταν τα προϊόντα αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης, είναι δυνατή η επιστροφή του καταβληθέντος δασμού, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τελωνειακές διαδικασίες.

Τι δεν αλλάζει

Η εφαρμογή του νέου δασμού λειτουργεί παράλληλα και δεν επηρεάζει τις ισχύουσες διαδικασίες απόδοσης του ΦΠΑ στις εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών.

Συγκεκριμένα εξακολουθεί να καταβάλλεται ΦΠΑ:

κατά την αγορά του προϊόντος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όταν χρησιμοποιείται το σύστημα Import One Stop Shop (IOSS).

κατά τον τελωνισμό του προϊόντος από τον καταναλωτή, όταν εφαρμόζονται οι Ειδικές Ρυθμίσεις (Special Arrangements) ή το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Επισημαίνεται επίσης ότι οι νέες ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν τις διαδικασίες αγοράς και αποστολής αγαθών που πραγματοποιούνται εντός της Ελλάδας ή μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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