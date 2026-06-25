Δασμός €3 για αγορές από Temu, Shein και άλλες πλατφόρμες εκτός ΕΕ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Από την 1η Ιουλίου ο εισαγωγικός δασμός να υπολογίζεται βάσει της δασμολογικής κατηγορίας κάθε προϊόντος, ανεξάρτητα από την αξία του ή τον τρόπο αγοράς και αποστολής

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Δασμός €3 για αγορές από Temu, Shein και άλλες πλατφόρμες εκτός ΕΕ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
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Μετράει αντίστροφα πλέον ο χρόνος, καθώς και με τη «βούλα» της ΑΑΔΕ, επιβάλλεται νέος εισαγωγικός δασμός ύψους 3 ευρώ, στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή από πλατφόρμες όπως η Temu, ή η Shein, ή η Amazon.

Αναλυτικότερα, νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός ΕΕ, τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2026, σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα, επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Το μέτρο αφορά αποκλειστικά ηλεκτρονικές αγορές ιδιωτών καταναλωτών μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών (e-commerce).

Με εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, (Ε.2029/2026), παρέχονται διευκρινίσεις και αναλυτικές οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή τους τόσο από τους εμπλεκόμενους φορείς όσο και από τις τελωνειακές αρχές.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, ο νέος δασμός αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028. Από την 1η Ιουλίου ο εισαγωγικός δασμός να υπολογίζεται βάσει της δασμολογικής κατηγορίας κάθε προϊόντος, ανεξάρτητα από την αξία του ή τον τρόπο αγοράς και αποστολής.

Πώς υπολογίζεται ο δασμός

Η επιβάρυνση των 3 ευρώ υπολογίζεται ανά διαφορετικό είδος προϊόντος και όχι ανά δέμα.

Για παράδειγμα, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ:

- αν ένα δέμα περιέχει ένα βιβλίο, ένα σημειωματάριο και ένα στυλό, πρόκειται για τρία διαφορετικά είδη. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται δασμός 9 ευρώ συνολικά (3 ευρώ ανά είδος), στον οποίο προστίθεται ο αναλογών ΦΠΑ και τυχόν λοιπές επιβαρύνσεις.

- αν ένα δέμα περιλαμβάνει δύο πανομοιότυπα σημειωματάρια με τα ίδια χαρακτηριστικά, αυτά θεωρούνται ένα είδος και επιβάλλεται συνολικός δασμός 3 ευρώ.

Ποιος καταβάλλει τον δασμό

Ο ειδικός εισαγωγικός δασμός καταβάλλεται στις τελωνειακές αρχές από τον διασαφιστή της εισαγωγής, δηλαδή από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, τον πωλητή, τη μεταφορική εταιρεία ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, ανάλογα με το μοντέλο διαχείρισης της αποστολής.

Τι ισχύει για τις επιστροφές προϊόντων

Σε περίπτωση απλής επιστροφής προϊόντος λόγω υπαναχώρησης ή αλλαγής γνώμης του καταναλωτή, ο δασμός που καταβλήθηκε κατά την εισαγωγή δεν επιστρέφεται.

Αντίθετα, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία, όπως όταν τα προϊόντα αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης, είναι δυνατή η επιστροφή του καταβληθέντος δασμού, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τελωνειακές διαδικασίες.

Τι δεν αλλάζει

Η εφαρμογή του νέου δασμού λειτουργεί παράλληλα και δεν επηρεάζει τις ισχύουσες διαδικασίες απόδοσης του ΦΠΑ στις εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών.

Συγκεκριμένα εξακολουθεί να καταβάλλεται ΦΠΑ:

- κατά την αγορά του προϊόντος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όταν χρησιμοποιείται το σύστημα Import One Stop Shop (IOSS).

- κατά τον τελωνισμό του προϊόντος από τον καταναλωτή, όταν εφαρμόζονται οι Ειδικές Ρυθμίσεις (Special Arrangements) ή το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Επισημαίνεται επίσης ότι οι νέες ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν τις διαδικασίες αγοράς και αποστολής αγαθών που πραγματοποιούνται εντός της Ελλάδας ή μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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