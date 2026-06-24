Είναι επίσημο: Από 1η Ιουλίου δασμός €3 για αγορές από Temu, Shein και άλλες πλατφόρμες εκτός ΕΕ

Τι αλλάζει και τι δεν αλλάζει μετά την επιβολή δασμού στις εισαγωγές εκτός ΕΕ για αγορές άνω των €150

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Είναι επίσημο: Από 1η Ιουλίου δασμός €3 για αγορές από Temu, Shein και άλλες πλατφόρμες εκτός ΕΕ

Η Temu και η Shein

AP
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  • Από 1η Ιουλίου 2026 επιβάλλεται εισαγωγικός δασμός 3 ευρώ ανά διαφορετικό είδος αγαθού στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός ΕΕ.
  • Ο δασμός ισχύει έως 30 Ιουνίου 2028 και στη συνέχεια θα εφαρμόζεται το κανονικό δασμολογικό καθεστώς με βάση την κατηγορία κάθε προϊόντος.
  • Ο δασμός καταβάλλεται από τον διασαφιστή της εισαγωγής, όπως η πλατφόρμα, ο πωλητής ή η μεταφορική εταιρεία.
  • Σε απλή επιστροφή προϊόντος δεν επιστρέφεται ο δασμός, ενώ είναι δυνατή η επιστροφή του σε περιπτώσεις ελαττωματικών προϊόντων ή μη τήρησης συμβατικών όρων.
  • Οι νέοι δασμοί δεν επηρεάζουν τις διαδικασίες απόδοσης ΦΠΑ και δεν εφαρμόζονται σε αγορές εντός Ελλάδας ή μεταξύ κρατών
  • μελών της ΕΕ.
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Είναι πλέον επίσημο: Και με τη «βούλα» της ΑΑΔΕ, επιβάλλεται νέος εισαγωγικός δασμός ύψους 3 ευρώ, στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή από πλατφόρμες όπως η Temu, ή η Shein, ή η Amazon.

Στο πλαίσιο αυτό, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εξειδικεύονται οι διαδικασίες και οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή τους τόσο από τους εμπλεκόμενους φορείς όσο και από τις τελωνειακές αρχές.

Τι αλλάζει από 1 Ιουλίου στις ηλεκτρονικές αγορές

Ειδικότερα, από την 1η Ιουλίου 2026, τίθενται σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός ΕΕ, που αφορούν αποκλειστικά ηλεκτρονικές αγορές ιδιωτών καταναλωτών μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών (e-commerce).

Συγκεκριμένα, επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ο νέος δασμός αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028, διευκρινίζει η Ανεξάρτητη Αρχή, ενώ από την 1η Ιουλίου 2028 θα εφαρμοστεί το κανονικό δασμολογικό καθεστώς, με τον εισαγωγικό δασμό να υπολογίζεται βάσει της δασμολογικής κατηγορίας κάθε προϊόντος, ανεξάρτητα από την αξία του ή τον τρόπο αγοράς και αποστολής.

Πώς υπολογίζεται ο δασμός

Η επιβάρυνση των 3 ευρώ υπολογίζεται ανά διαφορετικό είδος προϊόντος και όχι ανά δέμα.

Παραδείγματα:

  • Αν ένα δέμα περιέχει ένα βιβλίο, ένα σημειωματάριο και ένα στυλό, πρόκειται για τρία διαφορετικά είδη. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται δασμός 9 ευρώ συνολικά (3 ευρώ ανά είδος), στον οποίο προστίθεται ο αναλογών ΦΠΑ και τυχόν λοιπές επιβαρύνσεις.
  • Αν ένα δέμα περιλαμβάνει δύο πανομοιότυπα σημειωματάρια με τα ίδια χαρακτηριστικά, αυτά θεωρούνται ένα είδος και επιβάλλεται συνολικός δασμός 3 ευρώ.

Ποιος καταβάλλει τον δασμό

Ο ειδικός εισαγωγικός δασμός καταβάλλεται στις τελωνειακές αρχές από τον διασαφιστή της εισαγωγής, δηλαδή από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, τον πωλητή, τη μεταφορική εταιρεία ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, ανάλογα με το μοντέλο διαχείρισης της αποστολής.

Τι ισχύει για τις επιστροφές προϊόντων

Σε περίπτωση απλής επιστροφής προϊόντος λόγω υπαναχώρησης ή αλλαγής γνώμης του καταναλωτή, ο δασμός που καταβλήθηκε κατά την εισαγωγή δεν επιστρέφεται.

Αντίθετα, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία, όπως όταν τα προϊόντα αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης, είναι δυνατή η επιστροφή του καταβληθέντος δασμού, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τελωνειακές διαδικασίες.

Τι δεν αλλάζει:

  • Η εφαρμογή του νέου δασμού δεν επηρεάζει τις ισχύουσες διαδικασίες απόδοσης του ΦΠΑ στις εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών.

Ο ΦΠΑ εξακολουθεί να καταβάλλεται:

  • Κατά την αγορά του προϊόντος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όταν χρησιμοποιείται το σύστημα Import One Stop Shop (IOSS).
  • Κατά τον τελωνισμό του προϊόντος από τον καταναλωτή, όταν εφαρμόζονται οι Ειδικές Ρυθμίσεις (Special Arrangements) ή το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Επισημαίνεται ότι οι νέες ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν τις διαδικασίες αγοράς και αποστολής αγαθών που πραγματοποιούνται εντός της Ελλάδας ή μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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