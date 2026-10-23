Προεξοφλείται η δεύτερη κάλπη, λίγο κάτω η ΕΛΑΣ-Λίγο πάνω το ΠΑΣΟΚ, αρέσει αλλά δεν την ψηφίζουν

Χωρίς αξιοσημείωτες δημοσκοπικές αλλαγές κλείνει ο Οκτώβριος

Μιχάλης Παπαδάκος

Προεξοφλείται η δεύτερη κάλπη, λίγο κάτω η ΕΛΑΣ-Λίγο πάνω το ΠΑΣΟΚ, αρέσει αλλά δεν την ψηφίζουν
ΜΑΝΤΕΙΟ
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Με τις δημοσκοπήσεις της Pulse για τον ΣΚΑΪ, και της Metron για το Mega κλείνει ο κύκλος του μηνός Οκτωβρίου κι επιβεβαιώνονται οι τάσεις που είχαν ανιχνευτεί μετά την ΔΕΘ: Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη στην περιοχή του 30%, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα δεύτερη με είτε δύο (Metron), είτε τρεισήμισι (Pulse), μονάδες διαφορά από τον τρίτο που είναι το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Η τάση είναι μια ελαφρά πτώση της ΕΛΑΣ και μια ελαφρά άνοδος του ΠΑΣΟΚ. Το σύστημα ισορροπεί χωρίς να δίνει κυβερνητική λύση.

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Στην μέτρηση της Pulse του Γιώργου Αράπογλου στην Βουλή εάν είχαμε τώρα εκλογές θα έμπαιναν δέκα κόμματα.

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Ενώ το ίδιο καταγράφεται και στην μέτρηση της Metron Analysis του Στράτου Φαναρά.

Ο τελευταίος στην ανάλυσή του σημείωσε πως σε σύγκριση με την κατάσταση το 2023, δηλαδή το Νοέμβριο του ’23, τα νούμερα της Νέας Δημοκρατίας ήταν κατά 7-8 μονάδες μεγαλύτερα απ’ ‘ότι σήμερα: η εκτίμηση ψήφου ήταν περίπου στο 36%, ενώ η ικανοποίηση από το κυβερνητικό έργο και η αίσθηση για το αν η πορεία της χώρας είναι στην σωστή κατεύθυνση χτύπαγαν 40αρια. Και οι δύο ερευνητές συμφωνούν ότι αν συνεχιστεί η ίδια τάση, ίσως μετά από κάποιο διάστημα γίνει ντέρμπι η δεύτερη θέση. Προς το παρόν εκεί έχει στρογγυλοκαθίσει ο Αλέξης.

Η μάχη

Για την δεύτερη θέση θα είναι αδυσώπητη πλησιάζοντας προς τις κάλπες εάν συνεχίσει η ελαφρά πτωτική πορεία της ΕΛΑΣ (0,8%), και η ελαφρά ανοδική του ΠΑΣΟΚ. Και θα γίνει μέχρι τελικής πτώσης εάν γίνει σαφές πως δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία της ΝΔ από την πρώτη, οπότε θα χρειαστεί προσφυγή και σε δεύτερη κάλπη. Ο δεύτερος θα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στην αναμέτρηση της δεύτερης Κυριακής κι αυτό το ξέρουν τόσο η Αμαλίας, όσο και η Χαριλάου Τρικούπη. Στην Metron το 69% των πολιτών έχουν σίγουρη την δεύτερη κάλπη.

Και η γκρίνια

Η Χαριλάου Τρικούπη δεν κρύβει την ικανοποίησή της, ενώ η δυσαρέσκεια γιατί η ηγεσία ξανακάνει ότι έκανε πάντα, κρύβεται πολύ καλά κάτω απ’ το χαλί. Τα όργανα του κόμματος έχουν να συνεδριάσουν από τον Ιούνιο, ενώ ο Πρόεδρος υποδέχεται βουλευτές άλλων κομμάτων στο πράσινο σαλονάκι και τους βάζει κατευθείαν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Φυσικά κανείς δεν θα βγει μπροστά να διαμαρτυρηθεί γιατί είπαμε, η άνοδος (0,4%) είναι πανάλαφρη και εύθραυστη σαν φύλλο ανθισμένης κερασιάς και κανείς δεν έχει όρεξη να χρεωθεί την αναστροφή της. Ολοι κρατούν την ανάσα τους λοιπόν, ενώ το επιτελείο ξεσκονίζει το πασοκικό ημερολόγιο μήπως τους επόμενους μήνες υπάρχει και καμιά ακόμα επέτειος να γιορταστεί. Το πασοκικό vintage φέρνει το όλοι μαζί, και το ένα φέρνει τ’ άλλο.

30%

Φυσικά δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Παύλος Χρηστίδης (Ert News radio). «Όμως η μέτρηση μας δείχνει 30% πάνω σε σύγκριση με τα ποσοστά του ‘23». Η αναφορά του κ. Χρηστίδη έγινε με αφορμή την μέτρηση της Opinion Poll (Action24) ειδικά για την Αττική, και έδωσε στο ΠΑΣΟΚ 10,2%. Έχει δίκιο. Στις εκλογές του ’23, το ΠΑΣΟΚ πήρε εξάρια, εφτάρια κι ένα 8 και κάτι στο δυτικό τομέα. Οπότε μια ελαφρά άνοδο την έχει. Ισχυρές δυνάμεις στην Αττική έχει ο Αλέξης με 17%, που όμως ως ΣΥΡΙΖΑ, το ’23 (Μάιος) έπαιρνε 22άρια, 20αρια, 18 άρια με χειρότερο το 17 και κάτι στα ανατολικά. Εάν βελτιώσει τα ποσοστά του ο Ανδρουλάκης στην Αθήνα έχει ελπίδες, όμως το στοίχημα είναι μεγάλο και για τον Αλέξη σε ότι αφορά την επαρχία.

Στην Αττική εκλέγονται συνολικά 89 βουλευτές.

Το στοίχημα

Ο πολιτικός αναλυτής Γιώργος Σεφερτζής πιστεύει ότι η απάντηση στο ερώτημα, ποιος θα μετατρέψει σε κυβερνητική προοπτική την κοινωνική απαίτηση για αλλαγή, εμπεριέχει όλο το στοίχημα των επόμενων εκλογών. «Θα εξακολουθήσει το εκλογικό σώμα να επιλέγει το μικρότερο κακό;» αναρωτήθηκε (Mega radio). «Με αυτή την επιλογή, συνολικά το πολιτικό σύστημα έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Οι πολίτες επιλέγουν το μικρότερο κακό».

Κατά τον ίδιο, υπάρχει μια κοινωνική ομάδα που μπορεί να κάνει την διαφορά στην κάλπη. «Οι κάτω των 35, οι οποίοι έχουν πάρει οριστικά διαζύγιο με τις συστημικές πολιτικές δυνάμεις».

Την αγαπούν

Αλλά δεν την ψηφίζουν. Ο λόγος για την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

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Η Πρόεδρος της Πλεύσης εξακολουθεί να ρίχνει του Κυριάκου στην δημοτικότητα παραμένοντας πρώτη.

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Η προσωπική της ακτινοβολία όμως δεν επαρκεί για ν’ ανεβάσει και το ποσοστό του κόμματος.

Λόγοι οικογενειακοί

Την ιδιαίτερη αγάπη του για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσημη συνάντηση που είχε με τον Πρίγκιπα Διάδοχο του Αμπου Ντάμπι Σεΐχη Khaled.

“Υπάρχει σημαντικός αριθμός Ελλήνων στα ΗΑΕ, μεταξύ των οποίων και τα δύο από τα τρία παιδιά μου, που εργάζονται εκεί, οπότε η οικογένειά μου δείχνει έμπρακτα την προτίμησή της σε αυτό το μέρος του κόσμου” είπε αυθόρμητα ο Κυριάκος.

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Με τους Εμιρατανούς υπογράψαμε πολλά μνημόνια κατανόησης, που μπορεί να αποφέρουν επιπλέον οικονομικά οφέλη ύψους 12 δισεκατομμυρίων. «Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, Υψηλότατε, να διερευνήσουμε κοινές ευκαιρίες για επενδύσεις ευρύτερα στην περιοχή» τόνισε ο ΠΘ. Και αναφέρθηκε στην επισιτιστική ασφάλεια, «η οποία είναι τόσο σημαντική για εσάς, αλλά και για εμάς. Διαθέτουμε έναν πολύ δυναμικό αγροδιατροφικό τομέα που επιδιώκει να αναπτυχθεί και ο οποίος μπορεί να ωφεληθεί σημαντικά από επενδύσεις που θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα, για τα αγαθά και τις επιχειρήσεις μας».

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Από συνάντηση δεν έγινε σαφές ακριβώς τι θα είναι αυτά τα 12 δις. Θα τα δώσουν για να αγοράσουν γεωργική γη; Ελληνικές επιχειρήσεις στον αγροτικό τομέα; Πάντως η μεγάλη επένδυση της Masdar στην Ελλάδα ήταν να αγοράσει την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και μαζί της ένα μεγάλο κομμάτι από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της χώρας. Ο Κυριάκος κατέληξε λέγοντας «πιστεύω λοιπόν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες όταν εξετάζουμε τον ενεργειακό τομέα, σε όλα τα μέτωπα, ορυκτά καύσιμα αλλά και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

Στήριξη

Επίσης αναφέρθηκε η πιθανή στήριξη της Ελλάδας που είναι μέχρι τέλος του χρόνου μέλος του Συμβουλίου του ΟΗΕ, στην υποψήφια των ΗΑΕ για την θέση του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Πρόκειται για την κ. Λάνα Νουσεϊμπέχ,

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η οποία υπήρξε η πρώτη γυναίκα Μόνιμη Αντιπρόσωπος των ΗΑΕ στον ΟΗΕ. Φαβορί για την θέση που αυτή την φορά ενδέχεται να πάει για πρώτη φορά σε γυναίκα είναι η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, πρώην αντιπρόεδρος της Κόστα Ρίκα και νυν Γενική Γραμματέας της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη.

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