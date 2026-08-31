Έγκλημα στη Σύρο: «Ποιος δε θα αντιδρούσε;» Τι λέει η νονά του 41χρονου που σκότωσε τη διασώστρια

Snapshot Η νονά του 40χρονου κατηγορουμένου υποστηρίζει την αθωότητά του και αναφέρει πως αντέδρασε επειδή η διασώστρια μπήκε στο σπίτι του κρατώντας μαχαίρι.

Οι γονείς της δολοφονημένης διασώστριας θεωρούν το έγκλημα προμελετημένο και πιστεύουν ότι ο 40χρονος ήθελε να της "κλείσει το στόμα".

Ο 41χρονος και η 30χρονη σύζυγός του απολογούνται ενώπιον της ανακρίτριας για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας.

Οι συγγενείς της δολοφονημένης αναφέρουν πως η Ευαγγελία είχε πάει στο σπίτι του κατηγορουμένου για να ζητήσει εξηγήσεις σχετικά με παρενοχλήσεις σε άτομο από το περιβάλλον της.

Ο πατέρας της θύματος διαφωνεί με τον ισχυρισμό της νόμιμης άμυνας και υποστηρίζει πως ο δράστης επιδίωκε να τη σκοτώσει. Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται οι έρευνες για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με τη νονά του άνδρα που τη μαχαίρωσε, επιμένει στην αθωότητά του, την ώρα που οι γονείς της 41χρονης αναφέρουν πως πρόκειται για προμελετημένο έγκλημα.

«Έπεσα από τα σύννεφα»

Η νονά του 40χρονου ανέφερε μιλώντας στο MEGA, πως ο άνδρας έδρασε ορθώς καθώς η νοσηλεύτρια, κρατώντας μαχαίρι και με καλυμμένα χαρακτηριστικά, πήγε στο σπίτι του, ενώ τον είχαν ληστέψει λίγες μέρες πριν.

«Ήταν το καλύτερο παιδί εδώ της γειτονιάς. Οικογενειάρχης και στη δουλειά του. Ήταν εργολάβος. Όλοι τον ζητούσαν γιατί ήταν από τους καλύτερους εργολάβους», είπε στο Live News, προσθέτοντας: «Εγώ έπεσα από τα σύννεφα γιατί θεωρώ ότι είναι άδικο για αυτό το πράγμα. Είναι άδικο να πάει τώρα κάποιος στο σπίτι του και να τον φέρει σε αυτήν την κατάσταση». «Ξαφνιάστηκε το παιδί. Δεύτερη φορά μέσα σε δέκα μέρες. Ποιος, ποιος δε θα αντιδρούσε μέρα μεσημέρι; Ποιος δε θα αντιδρούσε;», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ενώπιον της ανακρίτριας απολογούνται σήμερα ο 41χρονος και η 30χρονη σύζυγός του για την υπόθεση του θανάτου της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 Eurokinissi

«Αποφάσισε να της κλείσει το στόμα»

Από την πλευρά τους, οι γονείς της δολοφονημένης Ευαγγελίας είναι πεπεισμένοι πως επρόκειτο για μια προμελετημένο έγκλημα. Όπως πιστεύουν, ο 40χρονος αναγνώρισε την κόρη τους και αποφάσισε να της κλείσει το στόμα. Οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου περί νόμιμης άμυνας προκαλούν οργή στους στενούς συγγενείς της δολοφονημένης Ευαγγελίας.

«Δεν γίνεται αυτό, δεν είναι λογικό», είπε η μητέρα της και στην ερώτηση για ποιον λόγο η 41χρονη θα μπορούσε να βρεθεί στο σπίτι του 40χρονου, απαντά «Δεν ήταν έτσι τρομαγμένη ούτε κάτι τέτοιο. Δεν την είδα έτσι να πάει να κάνει κάτι κακό».

Στενοί συγγενείς της δολοφονημένης Ευαγγελίας επαναλαμβάνουν τις τελευταίες μέρες πως η 41χρονη είχε μάθει πως ο κατηγορούμενος είχε πειράξει άτομο από το στενό της περιβάλλον και είχε πάει στο σπίτι για να ζητήσει εξηγήσεις.

Ο πατέρας της, μιλώντας στο Live News, επιμένει πως ο 40χρονος κυνήγησε την κόρη τους «για να της κλείσει το στόμα», όπως είπε χαρακτηριστικά: «Δεν μπορεί να ήταν άμυνα, ήθελε να τη σκοτώσει. Ίσως είναι αυτό που λέμε, ότι κάποιο παιδί ίσως να πείραξε. Γιατί η εγγονή μου είναι που έκανε παρέα με τις κόρες του, και τελευταία είχε αρχίσει το παιδί και το έλεγε ότι τον φοβόταν».

Διαβάστε επίσης