Αρκούδα εγκλωβίστηκε σε αυτοκίνητο στην Αλάσκα διέλυσε τα καθίσματα για να βγει και έγινε viral!

Οι αστυνομικοί χρειάστηκε να ανοίξουν την πόρτα με σχοινί για να απελευθερώσουν το ζώο, που είχε καταστρέψει το εσωτερικό του Subaru

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Αρκούδα εγκλωβίστηκε σε αυτοκίνητο στην Αλάσκα διέλυσε τα καθίσματα για να βγει και έγινε viral!
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μια μαύρη αρκούδα παγιδεύτηκε μέσα σε ένα ξεκλείδωτο Subaru στην Τζούνο της Αλάσκας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο εσωτερικό του οχήματος.
  • Οι αστυνομικοί απελευθέρωσαν την αρκούδα χρησιμοποιώντας σχοινί, καθώς οι πόρτες είχαν καταστραφεί από το ζώο και δεν άνοιγαν κανονικά.
  • Η αρκούδα έφυγε χωρίς τραυματισμό, αλλά το αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες ζημιές που δεν καλύφθηκαν από την βασική ασφάλιση του ιδιοκτήτη.
  • Η αυξημένη δραστηριότητα αρκούδων στην περιοχή οφείλεται σε έντονες χιονοπτώσεις και περιορισμένη διαθεσιμότητα τροφής, που ωθούν τα ζώα κοντά σε κατοικημένες περιοχές.
  • Ο ιδιοκτήτης προειδοποιεί τους κατοίκους να κλειδώνουν τις πόρτες των αυτοκινήτων και να μην αφήνουν φαγητό ή γλυκίσματα στο εσωτερικό τους.
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Μια απρόσκλητη επίσκεψη από μια μεγάλη μαύρη αρκούδα είχε απρόσμενη και ιδιαίτερα δαπανηρή κατάληξη για μια οικογένεια στην Τζούνο της Αλάσκας, όταν το ζώο παγιδεύτηκε μέσα στο αυτοκίνητό της και, στην προσπάθειά του να απελευθερωθεί, διέλυσε το εσωτερικό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (26/10), όταν η αρκούδα μπήκε σε ένα ξεκλείδωτο Subaru, σύμφωνα με το τοπικό δίκτυο KTUU. Όπως περιέγραψε ο ιδιοκτήτης του οχήματος, Μάικλ Γουίλσον, το ζώο είχε προηγουμένως τρυπώσει σε τρία διαφορετικά αυτοκίνητα εκείνο το βράδυ, με την περιπέτειά του να θυμίζει την ιστορία της Χρυσομαλλούσας, μόνο που αυτή τη φορά η αρκούδα εγκλωβίστηκε στο τελευταίο όχημα.

Η κόρνα του αυτοκινήτου άρχισε να ηχεί επίμονα, με αποτέλεσμα ένας γείτονας να ειδοποιήσει την αστυνομία, αφού πρώτα αντιλήφθηκε την παρουσία του ζώου στο εσωτερικό του.

https://www.instagram.com/reel/DfCfc2tx-Jo/

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο ξύπνησαν τον Γουίλσον για να τους δώσει τα κλειδιά. Ωστόσο, η αρκούδα είχε ήδη προκαλέσει ζημιές στα καλώδια του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα οι πόρτες να μην ανοίγουν κανονικά.

«Έσπρωχνε αρκετά δυνατά για να βγει από την άλλη πόρτα», δήλωσε ο ιδιοκτήτης στο τοπικό μέσο.

Τελικά, οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν ένα σχοινί για να ανοίξουν την πόρτα και να απελευθερώσουν το ζώο. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, Άντζελα Χάρκινς, σε κάποια στιγμή η αρκούδα ακούμπησε το πόδι της στο παράθυρο, λίγο πριν ένας αστυνομικός καταφέρει να ανοίξει την πόρτα.

Ύστερα από περίπου πέντε έως δέκα λεπτά, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε και η αρκούδα έφυγε χωρίς να τραυματιστεί.

Το αυτοκίνητο, ωστόσο, δεν στάθηκε το ίδιο «τυχερό».

«Το μέταλλο έχει στραβώσει, όλα αυτά τα πλαστικά έχουν ξηλωθεί, τα καθίσματα έχουν σκιστεί, τα πίσω καθίσματα έχουν διαλυθεί», περιέγραψε ο Γουίλσον, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής.

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Ο ιδιοκτήτης διαπίστωσε ότι η ασφάλειά του δεν κάλυπτε το περιστατικό, καθώς η οικογένεια είχε μόνο βασική ασφάλιση αστικής ευθύνης και όχι πλήρη κάλυψη για τέτοιου είδους ζημιές.

Παρά την οικονομική ζημιά, ο Γουίλσον αντιμετώπισε την περιπέτεια με χιούμορ. «Πρέπει να το αναγνωρίσω στη Subaru. Έφτιαξαν καλό αυτοκίνητο», σχολίασε, αναφερόμενος στο γεγονός ότι η αρκούδα δεν κατάφερε να βγει μόνη της από το όχημα.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, η δραστηριότητα των αρκούδων στην Τζούνο είναι ιδιαίτερα έντονη φέτος. Οι έντονες χιονοπτώσεις, που ξεπέρασαν τις 200 ίντσες, σε συνδυασμό με την καθυστερημένη άνοιξη, έχουν περιορίσει τη διαθεσιμότητα μούρων και ψαριών, ωθώντας τα ζώα να αναζητούν τροφή κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Το μήνυμα του Γουίλσον προς τους κατοίκους ήταν σαφές: «Κλειδώνετε τις πόρτες σας. Μην αφήνετε φαγητό, ούτε καραμέλες μέσα στο αυτοκίνητο». Και το επανέλαβε για έμφαση: «Όχι καραμέλες στο αυτοκίνητο και να κλειδώνετε τις πόρτες σας».

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