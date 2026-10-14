Πέθανε η Κατερίνα, η αρκούδα που φιλοξενήθηκε στον «Αρκτούρο» για σχεδόν 30 χρόνια

Snapshot Η Κατερίνα, η αρκούδα που φιλοξενήθηκε στον «Αρκτούρο», πέθανε σε ηλικία 39 ετών.

Η Κατερίνα πέρασε σχεδόν τρεις δεκαετίες στον «Αρκτούρο» και ήταν μία από τις μεγαλύτερες σε ηλικία αρκούδες της οργάνωσης.

Η οργάνωση περιγράφει την Κατερίνα ως δυναμική, ατίθαση και ανεξάρτητη με ξεχωριστό χαρακτήρα.

Η οργάνωση εκφράζει τη σημασία της Κατερίνας ως κομμάτι της ιστορίας του «Αρκτούρου». Snapshot powered by AI

Ο «Αρκτούρος» ανακοίνωσε τον θάνατο της Κατερίνας, μίας από τις πρώτες αρκούδες που φιλοξενήθηκαν από την οργάνωση στο Νυμφαίο, με μία συγκινητική ανάρτησή στο Facebook.

Η Κατερίνα πέθανε σε ηλικία 39 ετών, έχοντας περάσει σχεδόν τρεις δεκαετίες στον «Αρκτούρο», ενώ ήταν μία από τις μεγαλύτερες σε ηλικία αρκούδες που είχε γνωρίσει η οργάνωση.

«Όσοι τη γνώρισαν θυμούνται καλά τον χαρακτήρα της. Δυναμική, ατίθαση, ανεξάρτητη και πάντα αποφασισμένη να κάνει τα πράγματα με τον δικό της τρόπο», αναφέρεται στην ανάρτηση της οργάνωσης.

Δείτε την ανάρτηση του «Αρκτούρου»:

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Υπάρχουν ζώα που περνούν από την ιστορία μας και υπάρχουν ζώα που γίνονται κομμάτι της.

Η Κατερίνα ήταν ένα από αυτά.

Έφυγε σε ηλικία 39 ετών, έχοντας περάσει σχεδόν τρεις δεκαετίες στον ΑΡΚΤΟΥΡΟ. Ήταν μία από τις πρώτες αρκούδες μας, μία από τις πιο γνώριμες μορφές και μία από τις μεγαλύτερες σε ηλικία αρκούδες που έχουμε γνωρίσει.

Όσοι τη γνώρισαν θυμούνται καλά τον χαρακτήρα της. Δυναμική, ατίθαση, ανεξάρτητη και πάντα αποφασισμένη να κάνει τα πράγματα με τον δικό της τρόπο.

Ακόμη κι αν αυτό σήμαινε να παίρνει το ξερό ψωμί της, να το πηγαίνει μέχρι το νερό και να το βουτάει πρώτα για να μαλακώσει.

Σχεδόν 30 χρόνια μαζί είναι σχεδόν μια ολόκληρη ζωή.

Καλό ταξίδι, Κατερίνα.

Θα είσαι πάντα κομμάτι της ιστορίας του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ».