Κοζάνη: Νεκρές δύο αρκούδες μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο - Έκκληση σε οδηγούς και πολιτεία

Snapshot Στην Κοζάνη σημειώθηκαν δύο περιστατικά θανάτου αρκούδας από σύγκρουση με αυτοκίνητο σε διαφορετικά σημεία του οδικού δικτύου.

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ» προτρέπει τους οδηγούς να τηρούν αυστηρά τα όρια ταχύτητας και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές με άγρια ζωή, ειδικά νύχτα και πρωί.

Συνιστάται ψύχραιμη συμπεριφορά σε περίπτωση επαφής με αρκούδα στο δρόμο, όπως μείωση ταχύτητας και αποφυγή προσπέρασης ή χρήσης φώτων και κόρνας.

Η «Καλλιστώ» ζητά από τους αρμόδιους φορείς τη συντήρηση και ενίσχυση της περίφραξης, την εγκατάσταση συστημάτων προειδοποίησης και τη βελτίωση των διαβάσεων για την άγρια πανίδα στην Εγνατία Οδό και άλλα οδικά τμήματα.

Η σωστή διαχείριση των υποδομών και η οδική συμπεριφορά κρίνονται απαραίτητες για την προστασία της άγριας ζωής και την ασφάλεια των πολιτών. Snapshot powered by AI

Δεύτερο περιστατικό νεκρής αρκούδας από σύγκρουση με αυτοκίνητο σημειώθηκε στην Κοζάνη, την Τρίτη 10 Νοεμβρίου.

Η πρώτη περίπτωση σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Κοζάνης – Σιάτιστας και η δεύτερη στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα μετά τον Πολύμυλο. Τα δύο συμβάντα ανέδειξε η Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ», υπογραμμίζοντας τη σημασία τεχνικής κάλυψης του οδικού δικτύου, αλλά και σωστή ς οδικής συμπεριφοράς, για την προστασία της άγριας ζωής αλλά και των πολιτών.

Η οργάνωση «Καλλιστώ» απευθύνει έκκληση προς όλους τους οδηγούς που κινούνται στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας, ιδιαίτερα σε περιοχές με γνωστή παρουσία άγριας ζωής και σχετική προειδοποιητική σήμανση:

Αυστηρή τήρηση των ορίων ταχύτητας : Η κίνηση με μειωμένη ταχύτητα προσφέρει τον απαραίτητο χρόνο αντίδρασης για την αποφυγή σύγκρουσης σε περίπτωση αιφνίδιας εμφάνισης ζώου στο οδόστρωμα.

: Η κίνηση με μειωμένη ταχύτητα προσφέρει τον απαραίτητο χρόνο αντίδρασης για την αποφυγή σύγκρουσης σε περίπτωση αιφνίδιας εμφάνισης ζώου στο οδόστρωμα. Αυξημένη προσοχή τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες , όταν και καταγράφεται αυξημένη κίνηση των ειδών της άγριας πανίδας, λόγω της μειωμένης ανθρώπινης δραστηριότητας.

, όταν και καταγράφεται αυξημένη κίνηση των ειδών της άγριας πανίδας, λόγω της μειωμένης ανθρώπινης δραστηριότητας. Σωστός χειρισμός σε περίπτωση συνάντησης: Αν εντοπίσετε αρκούδα στο οδόστρωμα ή στην άκρη του δρόμου, παραμείνετε ψύχραιμοι μέσα στο όχημά σας, μειώστε ταχύτητα, μην αναπτύσσετε ταχύτητα για να προσπεράσετε και μην ακολουθείτε το ζώο με τα φώτα ή την κόρνα.

Παράλληλα η «Καλλιστώ» επισημαίνει την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων αποτροπής ατυχημάτων από τους αρμόδιους φορείς και τις εταιρείες διαχείρισης των αυτοκινητοδρόμων:

Συντήρηση και ενίσχυση της ειδικής περίφραξης : Τακτικός έλεγχος και άμεση αποκατάσταση τυχόν βλαβών ή κενών στη φράχτη του οδικού δικτύου της Εγνατίας Οδού, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος ειδών της άγριας πανίδας στους άξονες ταχείας κυκλοφορίας.

: Τακτικός έλεγχος και άμεση αποκατάσταση τυχόν βλαβών ή κενών στη φράχτη του οδικού δικτύου της Εγνατίας Οδού, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος ειδών της άγριας πανίδας στους άξονες ταχείας κυκλοφορίας. Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων προειδοποίησης : Επέκταση της χρήσης ηλεκτρονικών πινακίδων και ειδικών αισθητήρων ανίχνευσης ζώων. Τοποθέτηση ειδικών αποτρεπτικών μηχανισμών. Επέκταση της κατάλληλης, ενισχυμένης περίφραξης στην Εγνατία Οδό και σε άλλα τμήματα της (μεταξύ των οποίων και η Π.Ε. Κοζάνης).

: Επέκταση της χρήσης ηλεκτρονικών πινακίδων και ειδικών αισθητήρων ανίχνευσης ζώων. Τοποθέτηση ειδικών αποτρεπτικών μηχανισμών. Επέκταση της κατάλληλης, ενισχυμένης περίφραξης στην Εγνατία Οδό και σε άλλα τμήματα της (μεταξύ των οποίων και η Π.Ε. Κοζάνης). Βελτίωση και καθαρισμός των σημείων διέλευσης: Διασφάλιση της λειτουργικότητας των υπόγειων και υπέργειων διαβάσεων άγριας πανίδας, όπου υπάρχουν, ώστε τα ζώα να μετακινούνται ασφαλώς χωρίς να εισέρχονται στο οδόστρωμα.

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