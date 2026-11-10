Κοζάνη: Νεκρή αρκούδα μετά από σύγκρουση με ΙΧ

Snapshot Μια καφέ αρκούδα βρέθηκε νεκρή στη Δυτική Μακεδονία μετά από σύγκρουση με ΙΧ στην ΕΟ Κοζάνης – Σιάτιστας.

Το περιστατικό συνέβη στη διασταύρωση της Καλαμιάς και το ζώο παρασύρθηκε νωρίς το πρωί υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Διερχόμενοι οδηγοί εντόπισαν την αρκούδα δίπλα στο οδόστρωμα και ειδοποίησαν τον «Αρκτούρο».

Στον τόπο του ατυχήματος βρέθηκαν πλαστικά κομμάτια που πιθανόν προέρχονται από το εμπλεκόμενο όχημα.

Ο οδηγός του οχήματος δεν τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά το αυτοκίνητο υπέστη υλικές ζημιές. Snapshot powered by AI

Νεκρή εντοπίστηκε από διερχόμενους οδηγούς μια καφέ αρκούδα στη Δυτική Μακεδονία μετά από σφοδρή σύγκρουση με ΙΧ αυτοκίνητο.

Όπως αναφέρει το kozanimedia.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην ΕΟ Κοζάνης – Σιάτιστας, στη διασταύρωση της Καλαμιάς. Το άτυχο ζώο παρασύρθηκε νωρίς σήμερα το πρωί από διερχόμενο όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Η αρκούδα εντοπίστηκε νεκρή δίπλα στο οδόστρωμα από διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι ειδοποίησαν τον «Αρκτούρο».

Να σημειωθεί πως γύρω από το ζώο βρέθηκαν διάσπαρτα πλαστικά κομμάτια, τα οποία εκτιμάται ότι προέρχονται από το εμπλεκόμενο αυτοκίνητο.

Ο οδηγός του οχήματος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό, ωστόσο το αυτοκίνητο φέρει υλικές ζημιές.

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