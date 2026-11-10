Λάρισα: Μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζή - Στο νοσοκομείο δύο άτομα

Snapshot Μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζή γυναίκα το μεσημέρι της Τρίτης στη Λάρισα.

Τραυματίστηκαν τόσο η πεζή γυναίκα όσο και ο οδηγός της μοτοσικλέτας.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα.

Οι συνθήκες του τροχαίου παραμένουν αδιευκρίνιστες. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη Λάρισα, όταν μοτοσικλέτα παρέσυρε γυναίκα που κινούνταν πεζή.

Σύμφωνα με το kosmoslarissa.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Καρδίτσης και από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τόσο η γυναίκα όσο και ο οδηγός της μοτοσικλέτας, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η μεταφορά και των δύο στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

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