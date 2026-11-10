Θεσσαλονίκη: Νέα πτώση ατόμου από μπαλκόνι - Έπεσε από τον τρίτο στον πρώτο όροφο

Snapshot Στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε νέα πτώση ατόμου από μπαλκόνι στον τρίτο όροφο, με το άτομο να πέφτει στον όροφο.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Τσιμισκή, κοντά στην Αγία Σοφία, και στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα, περιπολικό και γερανός.

Το άτομο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Την ίδια ημέρα το πρωί, δύο άτομα, ηλικίας 38 και 66 ετών, έχασαν τη ζωή τους από πτώσεις από μπαλκόνια σε άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Snapshot powered by AI

Μία ακόμη πτώση ατόμου σημειώθηκε σήμερα Τρίτη (10/11) στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το voria.gr, το νέο περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 16:00 το μεσημέρι επί της οδού Τσιμισκή στο ύψος της Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της πόλης.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα, περιπολικό καθώς και ένας γερανός. Το άτομο, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά, φέρεται να έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου στον πρώτο όροφο.

Το άτομο διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα το πρωί δύο άνθρωποι, ένας 38χρονος και μία 66χρονη, έχασαν τη ζωή τους σε διαφορετικές περιπτώσεις μετά από πτώσεις από μπαλκόνια στην περιοχή της Μοναστηρίου και του Λαγκαδά αντίστοιχα.

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