Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας που έπεσε από πολυκατοικία

Snapshot Ένας 38χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός μετά από πτώση από όροφο πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή του Βαρδαρίου, στην οδό Μοναστηρίου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Ελληνική Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Η πτώση προκάλεσε συναγερμό το πρωί της Τρίτης στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, για άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός σε πρασιά πολυκατοικίας, στην περιοχή του Βαρδαρίου.

Οι πρώτες πληροφορίες του thestival.gr αναφέρουν πως ο άνδρας ηλικίας 38 ετών έπεσε από όροφο πολυκατοικίας στην οδό Μοναστηρίου. Στο σημείο έχουν σπεύσει η Ελληνική Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Διαβάστε επίσης