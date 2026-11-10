Θεσσαλονίκη: Δεύτερη τραγωδία με πτώση ατόμου από ύψος - Νεκρή 66χρονη γυναίκα

Snapshot Μία 66χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη πέθανε μετά από πτώση από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου στην περιοχή του Λαγκαδά.

Η πτώση σημειώθηκε περίπου στις 08:10 και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας.

Οι αρχές δεν βρήκαν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας και δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για ατύχημα ή αυτοχειρία.

Νωρίτερα την ίδια μέρα εντοπίστηκε νεκρός 38χρονος άνδρας σε πρασιά πολυκατοικίας στην οδό Μοναστηρίου. Snapshot powered by AI

Δεύτερη τραγωδία με πτώση ατόμου από μπαλκόνι σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, με μία γυναίκα 66 ετών να χάνει τη ζωή της στην περιοχή του Λαγκαδά.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, η γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι 2ου ορόφου, κατά τις 08:10, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις έρευνες των Αρχών δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Δεν είναι ακόμα γνωστό αν πρόκειται για δυστύχημα ή για αυτοχειρία.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα εντοπίστηκε νεκρός ένας 38χρονος άνδρας σε πρασιά πολυκατοικίας στην οδό Μοναστηρίου.

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