Η Telekom φέρνει τους μαθητές πιο κοντά στην τεχνολογία και στα επαγγέλματα του αύριο

Νέο ψηφιακό πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού «Τεχνολογία και το αύριο των επαγγελμάτων» powered by Telekom σε στρατηγική συνεργασία με τον οργανισμό The Tipping Point

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Η Telekom φέρνει τους μαθητές πιο κοντά στην τεχνολογία και στα επαγγέλματα του αύριο
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  • Η Telekom ξεκινά το ψηφιακό πρόγραμμα «Τεχνολογία και το αύριο των επαγγελμάτων» για τη σχολική χρονιά 2026-2027, με στόχο να ενημερώσει 4.000 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα.
  • Το πρόγραμμα εστιάζει στην επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης, της αυτοματοποίησης και των ψηφιακών τεχνολογιών στην εξέλιξη και δημιουργία νέων επαγγελμάτων.
  • Οι μαθητές συμμετέχουν σε διαδικτυακές ενότητες και ομαδικές συνεδρίες με μέντορες από διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένων 30 στελεχών του Ομίλου ΟΤΕ.
  • Πραγματοποιούνται πάνω από 1.000 ώρες συζητήσεων για την προετοιμασία των νέων σε ένα νέο εργασιακό περιβάλλον που διαμορφώνεται από την τεχνολογία.
  • Το πρόγραμμα αποτελεί πρωτοβουλία Εταιρικής Υπευθυνότητας της Telekom σε συνεργασία με τον οργανισμό The Tipping Point, με στόχο τη δημιουργία μιας ψηφιακής κοινωνίας με ίσες ευκαιρίες.
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Το νέο ψηφιακό πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού «Τεχνολογία και το αύριο των επαγγελμάτων», powered by Telekom ξεκινά για τη σχολική χρονιά 2026-2027, δίνοντας τη δυνατότητα σε 4.000 μαθητές και μαθήτριες σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςαπό όλη την Ελλάδα να γνωρίσουν πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση και οι ψηφιακές τεχνολογίες επηρεάζουν την εξέλιξη των επαγγελμάτων, διαμορφώνουν νέα επαγγέλματα και δυνατότητες. Το πρόγραμμα αποτελεί μια πρωτοβουλία της Telekom, ηοποία σχεδιάστηκε και υλοποιείται σε στρατηγική συνεργασία με τoν οργανισμό The TippingPoint.

Ομάδες μαθητών/τριών συμμετέχουν διαδικτυακά, αρχικά σε μια εισαγωγική ενότητα ώστε να αποκτήσουν συνολική εικόνα της εξέλιξης του κόσμου της εργασίας, εστιάζοντας στον ρόλο της τεχνολογίας και, ειδικότερα, της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GenAI). Στη συνέχεια συμμετέχουν σε ομαδικές συνεδρίες με μέντορες από διαφορετικά επαγγελματικά πεδία, οι οποίοι περιγράφουν τις εξελίξεις στον τομέα τους λόγω της τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς καιτους νέους ρόλους που έχουν δημιουργηθεί.

Μέσα από αυτήν την εμπειρία, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με πραγματικά παραδείγματα από τον κόσμο της εργασίας και αποκτούν χρήσιμα εφόδια για να εξερευνήσουν τις επιλογές τους και να σχεδιάσουν πιο συνειδητά τα επόμενά τους βήματα. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 1.000 ώρες συζητήσεων σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα.

Σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο νέο ψηφιακό πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού «Τεχνολογία και το αύριο των επαγγελμάτων», powered by Telekomμπορούν να απευθυνθούν στο info@thetippingpoint.org.gr

Μαζί με τους μέντορες από διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους που ήδη δραστηριοποιούνται στην πλατφόρμα του The Tipping Point, στο πρόγραμμα συμμετέχουν ωςεθελοντές-μέντορες και 30 στελέχη του Ομίλου ΟΤΕ από διάφορες μονάδες.

Οι μέντορεςμοιράζονται την εμπειρία τους και απαντούν σε ερωτήσεις μαθητών, προσφέροντας μια άμεση εικόνα διαφορετικών επαγγελματικών διαδρομών.

Η προετοιμασία των νέων για ένα νέο εργασιακό περιβάλλον, που διαμορφώνεται από τηντεχνολογία, εντάσσεται στις πρωτοβουλίες Εταιρικής Υπευθυνότητας της Telekom για τηδημιουργία μιας Ψηφιακής Κοινωνίας με ίσες ευκαιρίες για όλους.

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