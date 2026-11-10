Ιωάννινα: Σε κρίσιμη κατάσταση ηλικιωμένος μετά από κατανάλωση δηλητηριωδών μανιταριών

Snapshot Ηλικιωμένος από τον Δήμο Δωδώνης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από κατανάλωση δηλητηριωδών μανιταριών.

Οι τοξίνες προκάλεσαν σοβαρές βλάβες σε ζωτικά όργανα του ασθενούς.

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφής του στη λίστα μεταμοσχεύσεων λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης.

Ο ηλικιωμένος είχε συλλέξει τα μανιτάρια από ορεινή περιοχή χωρίς να γνωρίζει ότι ήταν δηλητηριώδη.

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη και δίνει μάχη για τη ζωή του. Snapshot powered by AI

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ηλικιωμένος από χωριό του Δήμου Δωδώνης, ο οποίος διακομίστηκε το περασμένο Σάββατο (7/11) μετά από κατανάλωση δηλητηριωδών μανιταριών.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, οι τοξίνες έχουν προκαλέσει σοβαρές βλάβες σε ζωτικά όργανα, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει κινηθεί η διαδικασία για εγγραφή στη λίστα μεταμοσχεύσεων καθώς οι βλάβες που έχουν προκληθεί είναι σοβαρές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος είχε συλλέξει μανιτάρια από ορεινή περιοχή χωρίς να γνωρίζει ότι είναι δηλητηριώδη και τα κατανάλωσε.

Η κατανάλωσή τους είχε άμεσες επιπτώσεις στον οργανισμό και την υγεία του με αποτέλεσμα τώρα να δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

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