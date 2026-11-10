Ιωάννινα: Σε κρίσιμη κατάσταση ηλικιωμένος μετά από κατανάλωση δηλητηριωδών μανιταριών

Ο ηλικιωμένος δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Ιωάννινα: Σε κρίσιμη κατάσταση ηλικιωμένος μετά από κατανάλωση δηλητηριωδών μανιταριών

Μανιτάρια, δάσος, βουνό.

ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ηλικιωμένος από τον Δήμο Δωδώνης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από κατανάλωση δηλητηριωδών μανιταριών.
  • Οι τοξίνες προκάλεσαν σοβαρές βλάβες σε ζωτικά όργανα του ασθενούς.
  • Έχει ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφής του στη λίστα μεταμοσχεύσεων λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης.
  • Ο ηλικιωμένος είχε συλλέξει τα μανιτάρια από ορεινή περιοχή χωρίς να γνωρίζει ότι ήταν δηλητηριώδη.
  • Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη και δίνει μάχη για τη ζωή του.
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Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ηλικιωμένος από χωριό του Δήμου Δωδώνης, ο οποίος διακομίστηκε το περασμένο Σάββατο (7/11) μετά από κατανάλωση δηλητηριωδών μανιταριών.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, οι τοξίνες έχουν προκαλέσει σοβαρές βλάβες σε ζωτικά όργανα, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει κινηθεί η διαδικασία για εγγραφή στη λίστα μεταμοσχεύσεων καθώς οι βλάβες που έχουν προκληθεί είναι σοβαρές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος είχε συλλέξει μανιτάρια από ορεινή περιοχή χωρίς να γνωρίζει ότι είναι δηλητηριώδη και τα κατανάλωσε.

Η κατανάλωσή τους είχε άμεσες επιπτώσεις στον οργανισμό και την υγεία του με αποτέλεσμα τώρα να δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

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