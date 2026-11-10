Βουλγαρία: Εθνική ημέρα πένθους η Τετάρτη μετά το θανατηφόρο τροχαίο
Τουλάχιστον 11 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους
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- Η Τετάρτη 11 Νοεμβρίου κηρύσσεται εθνική ημέρα πένθους στη Βουλγαρία λόγω του θανατηφόρου τροχαίου στον αυτοκινητόδρομο «Τράκια».
- Τουλάχιστον 11 άτομα έχασαν τη ζωή τους, εκ των οποίων 10 στο σημείο του ατυχήματος και 1 κατά τη μεταφορά στο νοσοκομείο.
- Το τροχαίο αφορούσε 86 οχήματα και προκάλεσε περίπου 68 τραυματίες.
- Η δήλωση για την ημέρα πένθους έγινε από τον πρωθυπουργό Ρούμεν Ράντεφ και αναμένεται επικύρωση από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Ως ημέρα εθνικού πένθους κηρύσσεται η αυριανή, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, μετά το τραγικό διπλό δυστύχημα που σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο «Τράκια», στη Βουλγαρία.
Τη δήλωση έκανε ο πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ στους δημοσιογράφους στον τόπο των ατυχημάτων, ενώ αναμένεται να επικυρωθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Μέχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί ότι 10 άτομα έχασαν τη ζωή τους στο σημείο και ακόμη ένα κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ενώ περίπου 68 είναι οι τραυματίες, από το τροχαίο που ενεπλάκησαν 86 οχήματα.
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