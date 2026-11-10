Βουλγαρία: Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα με τουλάχιστον 11 νεκρούς και 48 τραυματίες

Snapshot Στον αυτοκινητόδρομο «Τρακία» στη Βουλγαρία σημειώθηκαν δύο ξεχωριστά τροχαία δυστυχήματα με τουλάχιστον 11 νεκρούς και 48 τραυματίες, εκ των οποίων τρεις σε κρίσιμη κατάσταση.

Περισσότερα από 70 οχήματα, μεταξύ των οποίων φορτηγά και επιβατικά λεωφορεία, ενεπλάκησαν στα ατυχήματα που προκλήθηκαν από πυκνή ομίχλη, ολισθηρότητα και υπερβολική ταχύτητα.

Οι αρχές διεξάγουν επιχειρήσεις διάσωσης και προανάκριση, ενώ ο αυτοκινητόδρομος παραμένει κλειστός και ενισχυμένη αστυνομική παρουσία βρίσκεται στον τόπο του ατυχήματος.

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας διέταξε τη μεταφορά τραυματιών με αεροσκάφη και σχεδιάζει επίσκεψη στον τόπο του δυστυχήματος, ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακύρωσε την επίσκεψή της σε ένδειξη σεβασμού.

Θα εξεταστούν μέτρα για τη βελτίωση της οδικής σήμανσης σε σημεία με συχνή ομίχλη, ενώ έχουν κινηθεί δύο προδικαστικές διαδικασίες για τα δύο ατυχήματα. Snapshot powered by AI

Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών από δύο ξεχωριστά τροχαία δυστυχήματα που σημειώθηκαν στον αυτοκινητόδρομο «Τρακία» στη νοτιοανατολική Βουλγαρία, το πρωί της Τρίτης 10 Νοεμβρίου.

Τουλάχιστον 11 είναι οι νεκροί, ενώ 48 άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, με τρεις από αυτούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Νωρίτερα μεταφέρθηκε πληροφορία για δύο άτομα, τα οποία υπέκυψαν στα τραύματά τους στο νοσοκομείο, ωστόσο μέχρι στιγμής επιβεβαιώνεται μόνο για ένα άτομο. Δέκα ήταν τα θύματα που σκοτώθηκαν επί τόπου στο περιστατικό, όλα από τη μία λωρίδα κυκλοφορίας. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια αναφορά για παιδιά ανάμεσα στα θύματα.

Περισσότερα από 70 είναι τα οχήματα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο, με πολλά από αυτά να είναι φορτηγά μεταφοράς εμπορευμάτων, αλλά και επιβατικά λεωφορεία. Στο τροχαίο ενεπλάκη και ένα βαρύ φορτηγό που μετέφερε βενζίνη, με τον υφυπουργό Εσωτερικών Καλογιάν Καλογιάνοφ να επιβεβαιώνει ότι δεν εντοπίστηκε διαρροή.

Absolutely horrific scenes from Bulgaria this morning. A massive pile-up involving around 50 vehicles on the Trakia motorway near Yambol has reportedly left at least 11 people dead and dozens injured. Dense fog appears to have played a major role. https://t.co/IUQsNbxVUr — JazzBG 🇧🇬🇪🇺🇺🇦 (@JazzBulgaria) November 10, 2026

Πώς έγινε το δυστύχημα

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Βουλγαρικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το πρώτο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:00 το πρωί, στο ρεύμα του αυτοκινητόδρομου A1 «Τρακία» με κατεύθυνση προς τη Μπουργκάς, κοντά στον κόμβο της Ζιμνίτσα. Ένα φορτηγό έκοψε το δρόμο σε λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί πίσω του φορτηγό που μετέφερε σιτάρι, ενώ στο πίσω μέρος του προσέκρουσε επιβατικό αυτοκίνητο.

«Υποθέτουμε ότι στην κατεύθυνση προς τη Σόφια το ατύχημα προκλήθηκε με τον ίδιο τρόπο, ενώ η σύμπτωση των τοποθεσιών των δύο ατυχημάτων πιθανώς οφείλεται στην απόσπαση της προσοχής των οδηγών λόγω του ατυχήματος που συνέβη κοντά», εξήγησε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών της Βουλγαρίας, Καλογιάν Καλογιάνωφ.

Στην εξέλιξη του σφοδρού τροχαίου συνέβαλε η πυκνή ομίχλη, η ολισθηρότητα του οδοστρώματος, αλλά και η ταχύτητα που είχαν αναπτύξει τα οχήματα στον αυτοκινητόδρομο.

Στα πλάνα που μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνονται αυτοκίνητα και φορτηγά στοιβαγμένα και στις δύο πλευρές του δρόμου, πολλά εκ των οποίων να έχουν ανατραπεί, διαλυθεί ή ακινητοποιηθεί στην άκρη του δρόμου.

🚨 BULGARIA: MASSIVE 50+ VEHICLE PILEUP LEAVES AT LEAST 11 DEAD! A wall of thick fog turned Bulgaria’s Trakia Motorway into a disaster zone on Tuesday morning. Two chain-reaction crashes near Yambol involved more than 50 vehicles, leaving 11 people dead and 48 injured, according to Prime Minister Rumen Radev. Rescue teams are working through the wreckage, with helicopters grounded due to poor visibility. The highway remains closed. One survivor described the horror: “A man died right behind me. Thank God I'm still alive.” One stretch of motorway. Dozens of vehicles. Lives changed in seconds. A devastating reminder of how quickly extreme weather can turn a routine journey into a catastrophe. Prayers for the victims and their families. 🙏 #BulgariaNews #MotorwayPileUp #MassiveCrash #TrafficAccident #DeadlyCrash #ThickFog #WorldNews #EuropeNews #EmergencyResponse #HighwayAccident — Analyst Zoya (@ZoyaTheAnalyst) November 10, 2026

Μερική κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε στους δήμους Στράλτζα, Τούντζα και Γιάμπολ λόγω της εκτεταμένης κατάστασης κινδύνου. Η απόφαση περιλαμβάνει την έγκαιρη ενημέρωση του πληθυσμού μέσω του εθνικού συστήματος BG-ALERT, την ετοιμότητα και την παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού.

Όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις και πόροι των ιδρυμάτων από τις περιοχές Γιάμπολ, Σλίβεν και Μπουργκάς συμμετέχουν στην επιχείρηση διάσωσης, πρόσθεσε η περιφερειακή διοίκηση.

Βγήκαν από το αυτοκίνητο την τελευταία στιγμή

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες όσων βρέθηκαν μπροστά στο συγκλονιστικό περιστατικό. Ένας άνδρας, μαζί με τον συνοδηγό, κατάφεραν να πηδήξουν έξω από το όχημά τους λίγα δευτερόλεπτα πριν συγκρουστούν άλλα αυτοκίνητα πάνω τους.

«Απλά υπήρχε πυκνή ομίχλη και σταματημένα αυτοκίνητα. Σταμάτησα κι εγώ και τη στιγμή που σταμάτησα, το κόκκινο φορτηγό μας χτύπησε από πίσω και προσκρούσαμε στο προστατευτικό κιγκλίδωμα», δήλωσε.

Μία γυναίκα που βρισκόταν τουριστικό λεωφορείο ανέφερε ότι όλα τα παράθυρα είχαν σπάσει και οι επιβάτες είχαν πέσει ο ένας πάνω στον άλλον. Ωστόσο, όλοι κατάφεραν να βγουν από το όχημα και να απομακρυνθούν.

Σε εξέλιξη η απομάκρυνση τραυματιών

Ο αρχιεπιθεωρητής Τόντορ Μισίνεφ από την Περιφερειακή Διεύθυνση του υπουργείου Εσωτερικών στο Γιάμπολ δήλωσε στο τηλεοπτικό κανάλι «Nova TV» ότι ορισμένα άτομα παρέμεναν ακόμη εγκλωβισμένα στα αυτοκίνητά τους.

«Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητα έχουν οι επιχειρήσεις διάσωσης. Μόλις ολοκληρωθούν, θα ακολουθήσουν οι διαδικαστικές και ερευνητικές ενέργειες», ανέφερε.

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Λιουμπομίρ Νικόλοφ δήλωσε ότι όλοι οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, ενώ ένα άτομο αναμένεται να μεταφερθεί σε άλλο νοσοκομείο με στρατιωτικό αεροσκάφος. Πολλά θύματα βρίσκονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

BREAKING: November 10, 2026 - Several people died in a large-scale accident involving about 50 cars on the Trakia highway near the Bulgarian city of Yambol Source: Radio 999 BG / Facebook #BREAKING #BreakingNews #crash #accident #road #cars #Bulgaria https://t.co/WyroMdBsF1 — Календар News (@KalendarNews) November 10, 2026

Ο γενικός γραμματέας ανέφερε ότι θα εξεταστεί η δυνατότητα βελτίωσης της οδικής σήμανσης στα τμήματα όπου συχνά επικρατεί ομίχλη. «Θα διερευνηθεί λεπτομερώς το σύνολο του τροχαίου ατυχήματος», πρόσθεσε.

Στον τόπο του ατυχήματος υπάρχει ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, ομάδες πρώτων βοηθειών και 17 ομάδες της πυροσβεστικής. Ο αυτοκινητόδρομος «Τρακία» παραμένει κλειστός και στις δύο κατευθύνσεις στην περιοχή του Γιάμπολ, ενώ η ορατότητα παραμένει μειωμένη, σύμφωνα με την Υπηρεσία Οδικής Υποδομής.

Έχουν κινηθεί δύο προδικαστικές διαδικασίες για τα δύο ξεχωριστά τροχαία ατυχήματα προς τη Μπουργκάς και προς τη Σόφια.

Ακυρώνει την επίσκεψη η φον ντερ Λάιεν

Σε ανακοίνωσή του ο πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ χαρακτήρισε το δυστύχημα «τραγωδία» την ώρα που στη χώρα πραγματοποιεί επίσκεψη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο ίδιος είπε ότι διέταξε τη μεταφορά των τραυματιών με αεροσκάφη και ότι σχεδιάζει να επισκεφτεί τον τόπο του δυστυχήματος.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι θα διακόψει την επίσκεψή της. «Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια και τον σεβασμό μου προς τις ομάδες διάσωσης», είπε η ίδια.

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