Βουλγαρία: Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα σε αυτοκινητόδρομο με τουλάχιστον 12 θύματα

Snapshot Περισσότερα από 50 οχήματα συγκρούστηκαν σε αυτοκινητόδρομο στη νοτιοανατολική Βουλγαρία λόγω πυκνής ομίχλης.

Τουλάχιστον 10 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 27 τραυματίστηκαν στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα.

Οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης καθώς ορισμένοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους.

Τα οχήματα έχουν καταστραφεί ή βγει εκτός δρόμου και η αστυνομία θα ξεκινήσει ερευνητικές ενέργειες μετά την ολοκλήρωση των διασωστικών εργασιών. Snapshot powered by AI

Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη νοτιοανατολική Βουλγαρία το πρωί της Τρίτης, όταν δεκάδες φορτηγά συγκρούστηκαν λόγω της πυκνής ομίχλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου ειδήσεων BTA, περίπου 70 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και αρκετών φορτηγών και λεωφορείων, συγκρούστηκαν και στις δύο πλευρές του αυτοκινητόδρομου «Τράκια»,κοντά στον κόμβο της Ζιμνίτσα.

Η αστυνομία, οι πυροσβέστες και τα πληρώματα των ασθενοφόρων έσπευσαν στον τόπο του ατυχήματος, όπου εικόνες στα τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειχναν αυτοκίνητα και φορτηγά να έχουν συσσωρευτεί και στις δύο πλευρές του δρόμου, πολλά από τα οποία είχαν ανατραπεί, συνθλιβεί ή βγει εκτός δρόμου.

Ο περιφερειάρχης του Γιαμπόλ, Γκεόργκι Τσαλάκοφ, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων BTA ότι τουλάχιστον 10 άτομα έχασαν τη ζωή τους και ότι στο ατύχημα ενεπλάκησαν περίπου 50 οχήματα.

Σύμφωνα με την υπουργό Υγείας, Κάτια Ιβκόβα, δύο ακόμη τραυματίες έχασαν τη ζωή τους στο νοσοκομείο. Πρόσθεσε ότι 46 ασθενείς είχαν μεταφερθεί για περίθαλψη, τρεις από τους οποίους έιναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση και ότι το περιστατικό εξακολουθούσε να εξελίσσεται.

Ο αρχιεπιθεωρητής Τόντορ Μισίνεφ από την Περιφερειακή Διεύθυνση του υπουργείου Εσωτερικών στο Γιάμπολ δήλωσε στο τηλεοπτικό κανάλι «Nova TV» ότι ορισμένα άτομα παρέμεναν ακόμη εγκλωβισμένα στα αυτοκίνητά τους.

«Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητα έχουν οι επιχειρήσεις διάσωσης. Μόλις ολοκληρωθούν, θα ακολουθήσουν οι διαδικαστικές και ερευνητικές ενέργειες», ανέφερε.

Περίπου 27 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε περιφερειακά νοσοκομεία, σύμφωνα με το πρακτορείο BTA.

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