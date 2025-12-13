H γη καταρρέει στην Τουρκία: Γιατί έχουν ανοίξει εκατοντάδες τεράστιες καταβόθρες - Βίντεο

Γιατί έχουν ανοίξει εκατοντάδες τεράστιες καταβόθρες στην Τουρκία;

Η γη κυριολεκτικά καταρρέει χωρίς προειδοποίηση σε τεράστιες εκτάσεις της Τουρκίας.

Σχεδόν 700 καταβόθρες έχουν εμφανιστεί σε διάφορα μέρη της Τουρκίας, ενώ συνεχίζουν να εμφανίζονται και νέες, λόγω της ακραίας ξηρασίας.

Ένα εντυπωσιακό βίντεο από την περιοχή Konya δείχνει τους τεράστιους κρατήρες που αποδίδονται στην ακραία ζέστη και την ξηρασία που προκάλεσε η κλιματική αλλαγή, καθώς και στην υπερβολική χρήση των υπόγειων υδάτων για γεωργικούς σκοπούς. Αν και οι σκηνές μοιάζουν με κάτι από άλλο πλανήτη, αυτή η κρίση απειλεί πλέον τις κοινότητες.

https://www.instagram.com/reel/DSI6AcDAeiP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

