Δημοσκόπηση: Ψήφος εμπιστοσύνης στο ΕΣΥ από το 62,9% των πολιτών - Ποιες παρεμβάσεις ξεχωρίζουν

Snapshot Το 62,9% των πολιτών εκφράζει θετική ή μάλλον θετική γνώμη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), με το 56,5% να θεωρεί ότι οι υπηρεσίες έχουν βελτιωθεί τα τελευταία τρία χρόνια.

Τα προγράμματα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» έχουν την υψηλότερη αποδοχή, με 88,4% θετικές γνώμες, ενώ σημαντική αποδοχή έχουν επίσης ο ψηφιακός φάκελος υγείας (77,3%) και οι ανακαινίσεις νοσοκομείων (72,7%).

Το 76% των ερωτηθέντων χρησιμοποίησε υπηρεσίες του ΕΣΥ το τελευταίο δωδεκάμηνο, με το 50,6% να αξιολογεί την τελευταία επίσκεψη ως καλύτερη σε σχέση με προηγούμενες.

Υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά ηλικιακή ομάδα και γεωγραφική περιοχή, με τους νέους 17-29 ετών και τις περιοχές Δυτική Μακεδονία και Βόρειο Αιγαίο να εκφράζουν υψηλότερη θετική γνώμη για το ΕΣΥ.

Η θετική αξιολόγηση του ΕΣΥ ποικίλει ανάλογα με την πολιτική τοποθέτηση, με υψηλότερη αποδοχή από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και χαμηλότερη από ψηφοφόρους ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Snapshot powered by AI

Θετική ή μάλλον θετική γνώμη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας εκφράζει το 62,9% των πολιτών, ενώ το 56,5% θεωρεί ότι οι υπηρεσίες έχουν βελτιωθεί σε σχέση με πριν από τρία χρόνια. Την ίδια ώρα, τα προγράμματα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» συγκεντρώνουν την υψηλότερη αποδοχή, με ποσοστό 88,4%, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της Opinion Poll για λογαριασμό του Liberal.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2026, αποτυπώνει τη θετική αξιολόγηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων, αλλά και τις επιφυλάξεις που εξακολουθούν να υπάρχουν για τη λειτουργία του δημόσιου συστήματος Υγείας.

Ειδικότερα, το 76% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι χρησιμοποίησε κάποια υπηρεσία του ΕΣΥ κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, ενώ ένας στους δύο (50,6%) εκτιμά ότι η τελευταία του επίσκεψη ήταν καλύτερη σε σύγκριση με προηγούμενες εμπειρίες.

Ποιες παρεμβάσεις συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη αποδοχή

Οι πολίτες αξιολογούν θετικά μια σειρά από αλλαγές στο ΕΣΥ, με τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις να βρίσκονται στην πρώτη θέση.

Προγράμματα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»: 88,4% θετικές ή μάλλον θετικές γνώμες.

Ψηφιακός φάκελος Υγείας: 77,3%.

Ανακαινίσεις νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας: 72,7%.

Απογευματινά χειρουργεία: 60,3%.

«Βραχιολάκι» στις εφημερίες: 54,7% θετικές γνώμες, με τις αρνητικές απαντήσεις να φτάνουν το 34,3%.

Παράλληλα, το 80,7% θεωρεί ότι ψηφιακές υπηρεσίες, όπως η άυλη συνταγογράφηση, το MyHealth και τα ηλεκτρονικά ραντεβού, διευκολύνουν πολύ ή αρκετά την πρόσβαση στο ΕΣΥ.

Τι δείχνουν οι απαντήσεις για τη λειτουργία του ΕΣΥ

Η συνολική αξιολόγηση είναι θετική, ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό πολιτών εξακολουθεί να εκφράζει δυσαρέσκεια.

Συγκεκριμένα:

62,9% έχει θετική ή μάλλον θετική γνώμη για το ΕΣΥ.

36% εκφράζει αρνητική ή μάλλον αρνητική γνώμη.

56,5% διαπιστώνει βελτίωση των υπηρεσιών την τελευταία τριετία.

23,6% θεωρεί ότι η κατάσταση παραμένει ίδια.

17,9% εκτιμά ότι οι υπηρεσίες έχουν επιδεινωθεί.

50,6% χαρακτηρίζει καλύτερη την τελευταία του επίσκεψη στο ΕΣΥ, έναντι 36,4% που δεν διαπιστώνει αλλαγή και 12,3% που αναφέρει χειρότερη εμπειρία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι όσοι χρησιμοποίησαν υπηρεσίες του ΕΣΥ το τελευταίο δωδεκάμηνο εμφανίζονται περισσότερο θετικοί ως προς την πορεία του συστήματος. Το 58,7% αυτής της ομάδας διαπιστώνει μεγάλη ή αρκετή βελτίωση, έναντι 49,5% μεταξύ όσων δεν έκαναν χρήση των υπηρεσιών.

Οι διαφορές ανά ηλικία και περιοχή

Η έρευνα καταγράφει διαφοροποιήσεις τόσο ανά ηλικιακή ομάδα όσο και ανά γεωγραφική περιοχή.

Νέοι 17–29 ετών: Το 76% θεωρεί ότι οι υπηρεσίες του ΕΣΥ έχουν βελτιωθεί πολύ ή αρκετά την τελευταία τριετία.

Ηλικίες 46–55 ετών: Το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 49,8%.

Συνολική εικόνα ανά ηλικία: Θετική γνώμη για το ΕΣΥ εκφράζει το 70,1% των πολιτών 17–29 ετών και το 72,1% των άνω των 65 ετών. Στις ηλικίες 30–45 ετών το ποσοστό είναι 58,8% και στις ηλικίες 46–55 ετών 56,3%.

Δυτική Μακεδονία: Η θετική γνώμη για το ΕΣΥ φτάνει το 84,7%.

Βόρειο Αιγαίο: Το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 83,1%.

Αττική: Η θετική αξιολόγηση διαμορφώνεται στο 61%.

Νότιο Αιγαίο: Καταγράφεται το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των συγκεκριμένων περιοχών, στο 43,3%.

Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται και ανάλογα με την πολιτική τοποθέτηση των ερωτηθέντων. Θετική γνώμη για το ΕΣΥ εκφράζει το 74,9% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας και το 54,7% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, αρνητική αξιολόγηση καταγράφεται στην πλειονότητα των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ (62,8%) και του ΚΚΕ (58,7%).