Θεσσαλονίκη: «Κραυγή» απόγνωσης από τον αστυνομικό που έμαθε καθυστερημένα ότι πάσχει από καρκίνο

Σοβαρή επιδείνωση παρουσίασε η κατάσταση της υγείας του 55χρονου αστυνομικού Θωμά Πουλιόπουλου ο οποίος ένα χρόνο μετά το χειρουργείο του στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης πληροφορήθηκε ότι πάσχει από καρκίνο.

Τον Αύγουστο υπήρξε μία υποτροπή της νόσου με αποτέλεσμα να ο 55χρονος να χάσει απότομα βάρος, λόγω της αδυναμίας του να καταναλώνει στερεές τροφές.

Λίγες ημέρες πριν την εκδίκαση της υπόθεσής του στο Μονομελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης στις 6 Οκτωβρίου, ο ίδιος δίνει μία ακόμη σκληρή μάχη για τη ζωή του.

«Πίστευα ότι έχω τελειώσει, αντλώ δύναμη από την αγάπη των ανθρώπων»

«Είμαι πολύ χάλια γιατί από τις 8 Αυγούστου είχα μία υποτροπή καθώς έπαθα ειλεό» εξηγεί ο κ. Πουλιόπουλος μιλώντας στο «thesspot».gr.

«Μπήκαν νέα οζίδια στο έντερο και λόγω αυτού του προβλήματος δεν μπορώ πλέον να τραφώ κανονικά και αναγκάζομαι να παίρνω μόνο υγρές τροφές. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή μετά βίας ζυγίζω 54 κιλά», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η εμφάνιση του ειλεού επιβάρυνε σημαντικά την ήδη κλονισμένη υγεία του 55χρονου και αναγκάστηκε να νοσηλευτεί για έξι ημέρες στο νοσοκομείο.

«Βασανίζομαι, βασανίζομαι. Εφθασα στη σημείο να μην αντέχω άλλο. Σήμερα ευτυχώς μπορώ να μιλήσω κάπως, πριν από λίγες ημέρες όμως ήμουν τόσο χάλια που πίστευα ότι είχα τελειώσει. Προσευχόμουν στον Θεό και ήλπιζα να τα καταφέρω» σημειώνει στο «thesspost.gr» με δυσκολία ο κ. Πουλιόπουλος.

«Εγώ αυτό που επιδιώκω είναι ο καθένας να λάβει αυτό που του αναλογεί. Δεν θέλω να αδικηθεί κανείς. Δεν θέλω όμως κάποιοι να μείνουν στο απυρόβλητο και να την πληρώσουν κάποιοι άλλοι» λέει χαρακτηριστικά ο 55χρονος αστυνομικός.

Στην προσπάθειά του για δικαστική δικαίωση αντλεί δύναμη από την τεράστια αγάπη που εισπράττει καθημερινά από δεκάδες απλούς πολίτες οι οποίοι, μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσής του, τον έχουν κατακλύσει με μηνύματα συμπαράστασης.

«Είναι πραγματικά πολύ συγκινητική η αγάπη που παίρνω από τον απλό κόσμο- ακόμη και από πολλά νέα παιδιά τα οποία αν και δεν γνωρίζω, μου στέλνουν μηνύματα και βίντεο συμπαράστασης. Προχθές, πήγα στο ταχυδρομείο για μία δουλειά και μία γυναίκα, χωρίς να με ξέρει, μου είπε “Είσαι ο Θωμάς, να ξέρεις ότι σε έχω στις προσευχές μου» τονίζει ο ίδιος.

Αυτός άλλωστε ήταν και ο στόχος της απόφασής του να καταγγείλει δημόσια την ανάλγητη συμπεριφορά του κράτους. Ήθελε να βάλει ένα λιθαράκι στο τείχος της αδιαφορίας και της καθυστέρησης στην έκδοση αποτελεσμάτων για να μην βρεθούν και άλλοι συνάνθρωποί του στην ίδια θέση με ανεπανόρθωτη βλάβη στην υγεία τους.

«Με ικανοποιεί το γεγονός ότι με τη δημοσιότητα που πήρε το δικό μου θέμα κάτι θα αλλάξει πιστεύω στο χρόνο έκδοσης των αποτελεσμάτων. Γιατί δεν είναι δυνατόν η κάθε Ελληνίδα μάνα να στέλνει το παιδί της στρατιώτη και αν βρεθεί με ένα ογκίδιο ή ένα μελάνωμα, να μάθει ένα χρόνο μετά, ότι πάσχει από καρκίνο. Αυτό το παιδί θα πάει χαμένο. Αυτό ήθελα να προλάβω» επισημαίνει ο 55χρονος αστυνομικός.

Αδυναμία να παραστεί στο δικαστήριο

Το πρώτο σκέλος της υπόθεσής του, μετά τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε κατά παντός υπευθύνου μαζί με τον συνήγορό του Νίκο Διαλυνά, έχει ορισθεί για τις 6 Οκτωβρίου στο Μονομελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης. Ωστόσο λόγω της επιδείνωσης της υγείας του, ο ίδιος, με εντολή γιατρού, δεν θα καταφέρει να παραστεί.

Διαβάστε επίσης