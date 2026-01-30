Ο Κέβιν του «Home Alone» αποχαιρετά τη «μαμά» του - «Νόμιζα ότι είχαμε χρόνο, είχα τόσα πολλά να πω»

Θλίψη σκόρπισε στο Χόλιγουντ η είδηση θανάτου της ηθοποιού Κάθριν Ο’Χάρα, σε ηλικία 71 ετών.

Η κινηματογραφική μητέρα του σκανταλιάρη «Κέβιν» από το «Μόνος στο Σπίτι» έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, έπειτα από μάχη με ασθένεια, η οποία δεν έχει γίνει γνωστή.

Η Catherine O'Hara /AP

«Μαμά, νόμιζα ότι είχαμε χρόνο»

Λίγο μετά την είδηση θανάτου της Κάθριν Ο’Χάρα, ο Μακόλεϊ Κάλκιν προχώρησε σε μία σπαρακτική ανάρτηση στα social media, όπου αποχαιρέτησε την κινηματογραφική του «μητέρα».

Ο 45χρονος ηθοποιός μοιράστηκε δύο φωτογραφίες: μία από το 1990, από την ταινία «Home Alone», όπου πρωταγωνιστούσαν μαζί, και μία από την τελετή απονομής του αστεριού του στη Λεωφόρο της Δόξας το 2023.

Ο Macaulay Culkin (αριστερά), η Catherine O'Hara (δεξιά) / AP

Στη λεζάντα έγραψε: «Μαμά. Νόμιζα ότι είχαμε χρόνο. Ήθελα κι άλλο. Ήθελα να καθίσω δίπλα σου σε μια καρέκλα. Σε άκουγα, αλλά είχα τόσα πολλά ακόμη να πω. Σ’ αγαπώ. Θα σε δω αργότερα».

Τη δική του ανακοίνωση εξέδωσε και το Σωματείο Ηθοποιών (Screen Actors Guild), δηλώνοντας: «Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από την απώλεια της Κάθριν Ο’Χάρα. Αγαπημένη ηθοποιός και κωμικός, υπήρξε δύο φορές νικήτρια των Actor Awards και φετινή υποψήφια. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στους συνεργάτες της και στους αμέτρητους θαυμαστές της».

