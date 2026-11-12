Ιράν κατά ΗΠΑ: «Οργανωμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης» οι κατηγορίες για τρομοκρατία

Snapshot Το Ιράν απορρίπτει τις αμερικανικές κατηγορίες για σχέδια επιθέσεων σε ΗΠΑ και Ευρώπη, χαρακτηρίζοντάς τες οργανωμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης.

Οι ΗΠΑ απήγγειλαν κατηγορίες σε τρεις άνδρες που φέρονται να συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης και την οργάνωση Κατάιμπ Χεζμπολάχ για σχεδιασμό επιθέσεων.

Η Τεχεράνη κατηγορεί ΗΠΑ και Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου και κρατική τρομοκρατία, επικαλούμενη δολοφονίες Ιρανών αξιωματούχων και επιστημόνων.

Οι αμερικανικές αρχές ισχυρίζονται ότι διαθέτουν στοιχεία που συνδέουν τους κατηγορούμενους με οργανώσεις υποστηριζόμενες από το Ιράν.

Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αυξάνεται, με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν και τις ανησυχίες για την ασφάλεια αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη. Snapshot powered by AI

Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσε το Ιράν, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι έχει οργανώσει εκστρατεία παραπληροφόρησης με στόχο να παρουσιάσει τον εαυτό της ως θύμα τρομοκρατίας, στον απόηχο των αμερικανικών κατηγοριών για σχέδια επιθέσεων σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, υποστήριξε σε ανάρτησή του στο X ότι η αμερικανική κυβέρνηση χρησιμοποιεί «κατασκευασμένους τίτλους» περί ιρανικής τρομοκρατίας και ατεκμηρίωτες, όπως τις χαρακτήρισε, καταγγελίες για τρομοκρατικά σχέδια, προκειμένου να αποσπάσει την προσοχή από τις δικές της ενέργειες.

Η αντίδραση της Τεχεράνης έρχεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης για την απαγγελία κατηγοριών σε τρεις άνδρες, οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν και την ιρακινή οργάνωση Κατάιμπ Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές εισαγγελικές αρχές, οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται στον σχεδιασμό ή την υποστήριξη σχεδόν 20 επιθέσεων και αποπειρών σε ΗΠΑ και Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και σχέδιο επίθεσης στη βρετανική αεροπορική βάση RAF Fairford, όπου είχαν αναπτυχθεί αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη.

Κατηγορίες κατά ΗΠΑ και Ισραήλ

Ο Μπαγαΐ απέρριψε τις αμερικανικές καταγγελίες, στρέφοντας τα πυρά του στην Ουάσινγκτον και στο Ισραήλ, τα οποία κατηγόρησε για εγκλήματα πολέμου και πράξεις «κρατικής τρομοκρατίας», επικαλούμενος τις δολοφονίες Ιρανών αξιωματούχων και επιστημόνων.

«Καμία επικοινωνιακή υστερία δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία, να διαγράψει τις ευθύνες ή να αποκρύψει την ταυτότητα εκείνων που πραγματικά ευθύνονται για επιθετικές ενέργειες, τρομοκρατία και εγκλήματα πολέμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Τεχεράνη αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στα καταγγελλόμενα σχέδια επιθέσεων, ενώ οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι διαθέτουν στοιχεία που συνδέουν τους κατηγορουμένους με οργανώσεις υποστηριζόμενες από το Ιράν.

Οι νέες εκατέρωθεν κατηγορίες προστίθενται στην ένταση μεταξύ των δύο χωρών, με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν και τις ανησυχίες για την ασφάλεια αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη.

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