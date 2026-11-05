O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Πέφτει η θερμοκρασία αλλά με λίγες βροχές

Snapshot Σήμερα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στις περισσότερες περιοχές, με τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη.

Από την Κυριακή αναμένεται νέο βαρομετρικό χαμηλό με βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις.

Οι βοριάδες θα ενισχυθούν σήμερα στα ανατολικά με εντάσεις έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και θα διατηρηθούν ισχυροί έως την Κυριακή, όπου στα δυτικά οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει κάτω από τα κανονικά επίπεδα μέχρι το Σαββατοκύριακο και θα αυξηθεί από τις 10 Νοεμβρίου, με σημαντική πτώση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο.

Η Πάτρα παρουσιάζει τις μεγαλύτερες πιθανότητες για αξιόλογες βροχοπτώσεις από 9 έως 11 Νοεμβρίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι βροχές θα είναι περιορισμένες και με αυξημένη αβεβαιότητα στα μετέπειτα διαστήματα. Snapshot powered by AI

Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές. Ανάλογα φαινόμενα αναμένονται νωρίς το πρωί και στη Θράκη.

Την Παρασκευή, οι τοπικές νεφώσεις θα επιμείνουν στα ανατολικά και τα νότια, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου θα σημειωθούν λίγες βροχές μέχρι τις απογευματινές ώρες.

Το Σάββατο θα έχουμε τοπικές νεφώσεις, που σταδιακά θα αυξηθούν στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά, με μικρή πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές, κυρίως στα νότια.

Την Κυριακή, η εικόνα του καιρού παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα αρχίσει να πλησιάζει από τα δυτικά.

Στο Ιόνιο οι νεφώσεις θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ανατολικά ηπειρωτικά θα επικρατήσουν κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά καλός.

TO ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΑΝΕΜΩΝ

Κύριο χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα Τετάρτη θα είναι η ενίσχυση των βορείων ανέμων. Στα δυτικά θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, που στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά και τα 7 μποφόρ.

Για το Σάββατο, δεν προβλέπεται κάποια ιδιαίτερα σημαντική μεταβολή. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι ασθενείς, 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν να φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ.

Την Κυριακή οι άνεμοι στα δυτικά θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς, εντάσεως 4 με 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα διατηρηθεί το βόρειο ρεύμα, με εντάσεις 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

H ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΕΣΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 10ΗΜΕΡΟ

Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται κάτω απο τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Και τώρα, ας δούμε πώς διαμορφώνεται η τάση του καιρού για το επόμενο δεκαήμερο σε τέσσερις χαρακτηριστικές πόλεις της χώρας, εξετάζοντας την εξέλιξη της θερμοκρασίας και τις πιθανότητες βροχής.

Πρόγνωση δεκαημέρου για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο

Οι προγνώσεις των δύο παγκόσμιων μοντέλων, ECMWF και GEFS, συγκλίνουν ως προς τη σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας μέχρι το τέλος της εβδομάδας και την αισθητή άνοδό της από τις αρχές της επόμενης. Διαφοροποιήσεις παρατηρούνται κυρίως στην κατανομή και την ένταση των βροχοπτώσεων.

Αθήνα — Πτώση της θερμοκρασίας, χωρίς αξιόλογες βροχές

Στην Αθήνα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή υποχώρηση τις επόμενες ημέρες. Από τους 20 βαθμούς σήμερα, οι μέγιστες τιμές θα περιοριστούν κοντά στους 15 βαθμούς το Σαββατοκύριακο, ενώ οι ελάχιστες θα βρεθούν γύρω στους 7 βαθμούς.

Από την Τρίτη 10 Νοεμβρίου διαφαίνεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες να πλησιάζουν ξανά τους 19 με 21 βαθμούς προς το τέλος του δεκαημέρου.

Το σημαντικότερο στοιχείο είναι η απουσία αξιόλογων βροχοπτώσεων. Και τα δύο μοντέλα δίνουν σχεδόν μηδενικό συνολικό διάμεσο υετό, αν και στο ECMWF εμφανίζεται ένα ασθενές σήμα πιθανότητας βροχής γύρω στις 9 Νοεμβρίου και προς το τέλος της περιόδου.

Θεσσαλονίκη — Χαμηλές θερμοκρασίες και λίγες βροχές

Στη Θεσσαλονίκη, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν από τους 17 βαθμούς στους 13 με 15 βαθμούς το επόμενο τριήμερο, ενώ οι ελάχιστες ενδέχεται να πλησιάσουν τους 6 βαθμούς το Σάββατο.

Στη συνέχεια, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, αναμένεται σταδιακή άνοδος, με τις μέγιστες να φτάνουν τους 18 με 20 βαθμούς προς τις 12 και 13 Νοεμβρίου.

Όσον αφορά τις βροχές, υπάρχει ένα πρώτο σήμα για σήμερα Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, περισσότερο έντονο στο GEFS, ενώ νέα πιθανότητα εμφανίζεται γύρω στις 9 Νοεμβρίου και προς το τέλος του δεκαημέρου.

Πάντως, δεν προκύπτει εικόνα παρατεταμένης ή ιδιαίτερα έντονης βροχόπτωσης, με βάση τις διάμεσες τιμές των δύο μοντέλων.

Πάτρα — Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως προς τις βροχοπτώσεις

Στην Πάτρα, η θερμοκρασία θα παραμείνει αρχικά κοντά στους 19 βαθμούς και θα υποχωρήσει στους 17 με 18 βαθμούς το Σαββατοκύριακο. Οι ελάχιστες θα κινηθούν κοντά στους 12 βαθμούς.

Από τις 10 Νοεμβρίου προβλέπεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες να φτάνουν κοντά στους 21 βαθμούς.

Η σημαντικότερη εξέλιξη αφορά τις βροχές από τις 9 έως τις 11 Νοεμβρίου.

Το ECMWF εμφανίζει σαφώς ισχυρότερο σήμα βροχοπτώσεων από το GEFS, με συνολικό διάμεσο υετό δεκαημέρου 14,9 χιλιοστά, έναντι μόλις 3,9 χιλιοστών του αμερικανικού συστήματος.

Οι πιθανότητες υπέρβασης του 1 χιλιοστού στο ECMWF φτάνουν περίπου στο 80% στις 9 και 10 Νοεμβρίου, ενώ στις 9 Νοεμβρίου σημαντική είναι και η πιθανότητα υπέρβασης των 5 χιλιοστών.

Αυτό σημαίνει ότι η Πάτρα συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αξιόλογες βροχές στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, αν και εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα ως προς τα τελικά ύψη.

Ηράκλειο — Πρόσκαιρες βροχές και στη συνέχεια βελτίωση

Στο Ηράκλειο, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση τις επόμενες ημέρες, από τους 22 βαθμούς σήμερα στους 16 με 17 βαθμούς από την Παρασκευή μέχρι και τη Δευτέρα.

Οι ελάχιστες θα υποχωρήσουν σταδιακά, φτάνοντας κοντά στους 9 με 10 βαθμούς στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Από την Τρίτη 10 Νοεμβρίου η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει, με τις μέγιστες να επανέρχονται στους 20 με 22 βαθμούς.

Όσον αφορά τις βροχές, το ισχυρότερο σήμα εντοπίζεται την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου. Και τα δύο μοντέλα συμφωνούν στην πιθανότητα φαινομένων, με το ECMWF να εμφανίζει μεγαλύτερα διάμεσα ύψη βροχής.

Μετά την Παρασκευή, η πιθανότητα αξιόλογων βροχοπτώσεων περιορίζεται σημαντικά και ο καιρός παρουσιάζει τάση βελτίωσης.

Γενικό συμπέρασμα για το δεκαήμερο

Η βασική εικόνα που προκύπτει είναι η πρόσκαιρη επικράτηση ψυχρότερων συνθηκών μέχρι το Σαββατοκύριακο και η επιστροφή σε υψηλότερες θερμοκρασίες από τις 10 Νοεμβρίου.

Από πλευράς βροχοπτώσεων, η Αθήνα εμφανίζει το ασθενέστερο σήμα, η Θεσσαλονίκη κάποιες μικρές πιθανότητες, το Ηράκλειο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον κυρίως στην αρχή της περιόδου, ενώ η Πάτρα παρουσιάζει τις μεγαλύτερες πιθανότητες για αξιόλογα φαινόμενα από τις 9 έως τις 11 Νοεμβρίου.

Αξίζει να τονιστεί ότι οι διαφορές μεταξύ ECMWF και GEFS, ιδιαίτερα στην Πάτρα, υπογραμμίζουν την προγνωστική αβεβαιότητα για την εξέλιξη των βροχοπτώσεων μετά το Σαββατοκύριακο.

Μετεωρολογική επισήμανση: Οι καμπύλες των θερμοκρασιών αποτυπώνουν κεντρικές εκτιμήσεις, ενώ οι σκιασμένες ζώνες δείχνουν τη διασπορά των ensembles. Οι ημερήσιες διάμεσες τιμές υετού δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως τα μέγιστα πιθανά ύψη βροχής. Ιδιαίτερα προς το τέλος του δεκαημέρου, η αβεβαιότητα αυξάνεται.

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