Καιρός: Ξεκινάει... ανοιξιάτικο μοτίβο με 24άρια - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Snapshot Μέχρι το Σάββατο η Ελλάδα θα έχει χαμηλές θερμοκρασίες και έντονους βοριάδες, κυρίως στο Αιγαίο.

Από την Κυριακή αναμένεται σημαντική βελτίωση με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θυμίζουν άνοιξη.

Την Παρασκευή και το Σάββατο οι βοριάδες θα ενταθούν τοπικά σε επίπεδα θυέλλης στο κεντρικό, νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Από τη νέα εβδομάδα οι θερμοκρασίες θα αυξηθούν, πιθανώς πάνω από 22-23 βαθμούς Κελσίου, με περιορισμένες βροχές.

Ο Νοέμβριος παρουσιάζει έντονες εναλλαγές καιρικών συνθηκών με χαρακτηριστικά φθινοπωρινά και ανοιξιάτικα. Snapshot powered by AI

Η χώρα μας θα βιώσει χαμηλές θερμοκρασίες έως το Σάββατο, ενώ από την Κυριακή αναμένεται σημαντική βελτίωση με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θυμίζουν άνοιξη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο Νοέμβριος φαίνεται να αποκλίνει από το συνηθισμένο φθινοπωρινό μοτίβο, με τον καιρό του βοριά να επικρατεί σταδιακά. Οι βοριάδες θα φέρουν ψυχρές αέριες μάζες και βροχές σε περιοχές που εκτείνονται από την ανατολική Χαλκιδική έως τα βόρεια της Κρήτης, καθώς και από την Πίνδο και ανατολικότερα. Αντίθετα, στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι πιο ήπιος, με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας και σχετικά υψηλότερες θερμοκρασίες.

Την Παρασκευή και το Σάββατο, οι βοριάδες θα ενταθούν, φτάνοντας τοπικά σε επίπεδα θυέλλης, κυρίως στο κεντρικό, νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στην περιοχή του Ιονίου, οι άνεμοι θα παραμείνουν πιο ήπιοι χωρίς να προκαλούν προβλήματα.

Οι πρωινές ώρες θα είναι ιδιαίτερα ψυχρές, ειδικά στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν περαιτέρω πτώση την Παρασκευή και το Σάββατο, με τον βοριά να φέρνει πιο ψυχρές αέριες μάζες. Αντίθετα, στο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο ο καιρός θα παραμείνει ήπιος, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 17-21 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι.

Από τη νέα εβδομάδα, το ανοιξιάτικο μοτίβο θα επικρατήσει, με περιορισμένες βροχές και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Την Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, οι θερμοκρασίες ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 22-23 βαθμούς Κελσίου, φέρνοντας μια προωρο άνοιξη μέσα στον χειμώνα.

Η μεταβολή αυτή του καιρού υπογραμμίζει τις συχνές εναλλαγές του Νοεμβρίου, που μπορεί να παρουσιάζει χαρακτηριστικά τόσο φθινοπωρινά όσο και ανοιξιάτικα, επηρεάζοντας σημαντικά τις καθημερινές μας δραστηριότητες και την αγροτική παραγωγή.

Διαβάστε επίσης