Μητέρα 7 παιδιών έκανε τη ζωή των γειτόνων της «κόλαση»: Πετούσε πάνες και σερβιέτες στον κήπο τους

Snapshot Μητέρα επτά παιδιών στη Βρετανία παρενοχλούσε τους γείτονες για έξι χρόνια με θορύβους, ύβρεις και ρίψεις απορριμμάτων στον κήπο τους.

Η 42χρονη Σουφίνα Ασλάμ παραδέχθηκε την ενοχή της για παρενόχληση και παραβίαση περιοριστικού μέτρου ενώπιον του Δικαστηρίου του Μπέρμιγχαμ.

Η δικαστής επέβαλε 12μηνη εντατική επιτήρηση και χρηματικό πρόστιμο 70 λιρών, προειδοποιώντας για φυλάκιση σε περίπτωση νέων παραβάσεων.

Οι γείτονες δαπάνησαν περίπου 4.000 λίρες για καθαρισμούς και επισκευές λόγω των επαναλαμβανόμενων περιστατικών.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη γειτονιά, με τους κατοίκους να περιγράφουν μακροχρόνια ένταση και καθημερινή δοκιμασία. Snapshot powered by AI

Έναν εφιάλτη που διήρκεσε έξι ολόκληρα χρόνια έζησε μια οικογένεια στη Βρετανία, εξαιτίας της συμπεριφοράς μιας γειτόνισσάς της - μητέρας επτά παιδιών - η οποία μετέτρεψε την καθημερινότητά της σε πραγματικό μαρτύριο.

Η 42χρονη Σουφίνα Ασλάμ, που ζει στην περιοχή Γιάρντλεϊ του Μπέρμιγχαμ, παραδέχθηκε ενώπιον δικαστηρίου ότι παρενοχλούσε τους γείτονές της, οι οποίοι καταγγέλλουν πως επί χρόνια βρίσκονταν αντιμέτωποι με ύβρεις, δυνατούς θορύβους, απειλητική συμπεριφορά και μια σειρά από αηδιαστικά περιστατικά.

Σύμφωνα με την «The Sun», η γυναίκα συνήθιζε να πετά στον κήπο της γειτονικής οικογένειας βρόμικες πάνες, χρησιμοποιημένες σερβιέτες, αυγά και υπολείμματα τροφών. Σε μία περίπτωση φέρεται να πέταξε ακόμη και το περιεχόμενο ενός τηγανιού πάνω από τον φράχτη που χώριζε τις δύο ιδιοκτησίες.

Μάλιστα, βίντεο που καταγράφηκε από τους γείτονες δείχνει την 42χρονη να αδειάζει σκουπίδια και λερωμένες πάνες στον κήπο τους.

Η Ασλάμ φέρεται να χτυπούσε επανειλημμένα τους τοίχους, να φώναζε προσβλητικά λόγια και να έσπρωχνε σκουπίδια μέσα από τη θυρίδα αλληλογραφίας του γειτονικού σπιτιού.

Άλλοι κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν περιστατικά έντονης φασαρίας, υποστηρίζοντας ότι η μουσική ακουγόταν δυνατά ακόμη και στις τρεις τα ξημερώματα.

Παράλληλα, οι γείτονες υποστήριξαν ότι αναγκάστηκαν να ξοδέψουν περίπου 4.000 λίρες για καθαρισμούς και επισκευές, εξαιτίας των επανειλημμένων περιστατικών.

Η υπόθεση έφτασε στο δικαστήριο

Η 42χρονη οδηγήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου του Μπέρμιγχαμ, όπου παραδέχθηκε την ενοχή της για δύο κατηγορίες παρενόχλησης και μία παραβίαση περιοριστικού μέτρου.

Η δικαστής Μισέλ Σμιθ χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της επίμονη, ωστόσο αποφάσισε να μην της επιβάλει ποινή φυλάκισης. Αντίθετα, διέταξε την υπαγωγή της σε καθεστώς εντατικής επιτήρησης διάρκειας 12 μηνών, ενώ της επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο 70 λιρών.

Παράλληλα, η δικαστής προειδοποίησε την 42χρονη ότι οποιαδήποτε νέα παραβατική συμπεριφορά θα μπορούσε να την οδηγήσει στη φυλακή.

Από την πλευρά του, ο σύζυγος της γυναίκας δήλωσε ότι λυπάται για όσα υπέστησαν οι γείτονές τους, εκφράζοντας ωστόσο αμφιβολίες για το κατά πόσο είχαν δικαίωμα να καταγράφουν τη σύζυγό του σε βίντεο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη γειτονιά, με τους κατοίκους να περιγράφουν μια πολυετή κατάσταση έντασης, η οποία, όπως υποστηρίζουν, είχε μετατρέψει τη ζωή δίπλα στην 42χρονη σε καθημερινή δοκιμασία.

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