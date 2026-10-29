Μητέρα 7 παιδιών έκανε τη ζωή των γειτόνων της «κόλαση»: Πετούσε πάνες και σερβιέτες στον κήπο τους

Η 42χρονη Σουφίνα Ασλάμ, που ζει στην περιοχή Γιάρντλεϊ του Μπέρμιγχαμ, παραδέχθηκε ενώπιον δικαστηρίου ότι παρενοχλούσε τους γείτονές της, οι οποίοι καταγγέλλουν πως επί χρόνια βρίσκονταν αντιμέτωποι με ύβρεις, δυνατούς θορύβους, απειλητική συμπεριφορά και μια σειρά από αηδιαστικά περιστατικά

Ανθή Κουρεντζή

Μητέρα 7 παιδιών έκανε τη ζωή των γειτόνων της «κόλαση»: Πετούσε πάνες και σερβιέτες στον κήπο τους
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μητέρα επτά παιδιών στη Βρετανία παρενοχλούσε τους γείτονες για έξι χρόνια με θορύβους, ύβρεις και ρίψεις απορριμμάτων στον κήπο τους.
  • Η 42χρονη Σουφίνα Ασλάμ παραδέχθηκε την ενοχή της για παρενόχληση και παραβίαση περιοριστικού μέτρου ενώπιον του Δικαστηρίου του Μπέρμιγχαμ.
  • Η δικαστής επέβαλε 12μηνη εντατική επιτήρηση και χρηματικό πρόστιμο 70 λιρών, προειδοποιώντας για φυλάκιση σε περίπτωση νέων παραβάσεων.
  • Οι γείτονες δαπάνησαν περίπου 4.000 λίρες για καθαρισμούς και επισκευές λόγω των επαναλαμβανόμενων περιστατικών.
  • Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη γειτονιά, με τους κατοίκους να περιγράφουν μακροχρόνια ένταση και καθημερινή δοκιμασία.
Snapshot powered by AI

Έναν εφιάλτη που διήρκεσε έξι ολόκληρα χρόνια έζησε μια οικογένεια στη Βρετανία, εξαιτίας της συμπεριφοράς μιας γειτόνισσάς της - μητέρας επτά παιδιών - η οποία μετέτρεψε την καθημερινότητά της σε πραγματικό μαρτύριο.

Η 42χρονη Σουφίνα Ασλάμ, που ζει στην περιοχή Γιάρντλεϊ του Μπέρμιγχαμ, παραδέχθηκε ενώπιον δικαστηρίου ότι παρενοχλούσε τους γείτονές της, οι οποίοι καταγγέλλουν πως επί χρόνια βρίσκονταν αντιμέτωποι με ύβρεις, δυνατούς θορύβους, απειλητική συμπεριφορά και μια σειρά από αηδιαστικά περιστατικά.

Σύμφωνα με την «The Sun», η γυναίκα συνήθιζε να πετά στον κήπο της γειτονικής οικογένειας βρόμικες πάνες, χρησιμοποιημένες σερβιέτες, αυγά και υπολείμματα τροφών. Σε μία περίπτωση φέρεται να πέταξε ακόμη και το περιεχόμενο ενός τηγανιού πάνω από τον φράχτη που χώριζε τις δύο ιδιοκτησίες.

Μάλιστα, βίντεο που καταγράφηκε από τους γείτονες δείχνει την 42χρονη να αδειάζει σκουπίδια και λερωμένες πάνες στον κήπο τους.

Η Ασλάμ φέρεται να χτυπούσε επανειλημμένα τους τοίχους, να φώναζε προσβλητικά λόγια και να έσπρωχνε σκουπίδια μέσα από τη θυρίδα αλληλογραφίας του γειτονικού σπιτιού.

Άλλοι κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν περιστατικά έντονης φασαρίας, υποστηρίζοντας ότι η μουσική ακουγόταν δυνατά ακόμη και στις τρεις τα ξημερώματα.

Παράλληλα, οι γείτονες υποστήριξαν ότι αναγκάστηκαν να ξοδέψουν περίπου 4.000 λίρες για καθαρισμούς και επισκευές, εξαιτίας των επανειλημμένων περιστατικών.

Η υπόθεση έφτασε στο δικαστήριο

Η 42χρονη οδηγήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου του Μπέρμιγχαμ, όπου παραδέχθηκε την ενοχή της για δύο κατηγορίες παρενόχλησης και μία παραβίαση περιοριστικού μέτρου.

Η δικαστής Μισέλ Σμιθ χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της επίμονη, ωστόσο αποφάσισε να μην της επιβάλει ποινή φυλάκισης. Αντίθετα, διέταξε την υπαγωγή της σε καθεστώς εντατικής επιτήρησης διάρκειας 12 μηνών, ενώ της επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο 70 λιρών.

Παράλληλα, η δικαστής προειδοποίησε την 42χρονη ότι οποιαδήποτε νέα παραβατική συμπεριφορά θα μπορούσε να την οδηγήσει στη φυλακή.

Από την πλευρά του, ο σύζυγος της γυναίκας δήλωσε ότι λυπάται για όσα υπέστησαν οι γείτονές τους, εκφράζοντας ωστόσο αμφιβολίες για το κατά πόσο είχαν δικαίωμα να καταγράφουν τη σύζυγό του σε βίντεο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη γειτονιά, με τους κατοίκους να περιγράφουν μια πολυετή κατάσταση έντασης, η οποία, όπως υποστηρίζουν, είχε μετατρέψει τη ζωή δίπλα στην 42χρονη σε καθημερινή δοκιμασία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:29ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος για μητέρα: Ο σύντροφός της τη μαχαίρωσε με ψαλίδι στον λαιμό λίγο πριν από τον γάμο τους - Της είπε ότι ήταν προφήτης και ήθελε να την σώσει

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Βοσνία: Συντριβή ελικοπτέρου Σινούκ της ευρωπαϊκής δύναμης EUFOR - Στους 4 οι νεκροί

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Προσποιήθηκαν μηχανική βλάβη και τον ξυλοκόπησαν - Τι καταγγέλλει ο 16χρονος

20:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι λαϊκές αγορές: Έρχονται και το απόγευμα σε Αθήνα και Πειραιά - Πότε ξεκινούν

20:56WHAT THE FACT

Μητέρα 7 παιδιών έκανε τη ζωή των γειτόνων της «κόλαση»: Πετούσε επί έξι χρόνια βρώμικες πάνες και σερβιέτες στον κήπο τους

20:38LIFESTYLE

Η Ελένη Μενεγάκη γιορτάζει τα 57α γενέθλιά της – Οι οικογενειακές φωτογραφίες

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκε ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Το βουνό που χωρίζει τον καιρό στα δύο: Το φυσικό φαινόμενο στην Ελβετία που μοιάζει με οφθαλμαπάτη

20:20ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Προφυλακιστέος ο «Mr Χωριάτικο» μετά την απολογία του - Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γιος του

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων - Η επόμενη μέρα - Στο κάδρο Τουρκία και Κατάρ

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Η κλοπή χαλκοσωλήνων αιτία της φονικής έκρηξης – Ταυτοποιήθηκαν τρεις ύποπτοι

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Εξαφανίστηκε 14χρονο κορίτσι - Συναγερμός από το «Χαμόγελο του παιδιού»

20:03LIFESTYLE

ALPHA: Ετοιμάζουν νέα σειρά με δυνατή ιστορία

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Στους 74 οι νεκροί - Οι δραματικές εκκλήσεις της μηχανοδηγού πριν από την τραγωδία

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκίδα: Νεκρός 19χρονος που έπεσε στο κενό από την γέφυρα

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Την ώρα που απολογείται ο «Mr Χωριάτικο», στο μαγαζί του στην Μύκονο έστησαν πάρτι με τον Τριαντάφυλλο - Βίντεο

19:42WHAT THE FACT

Viral οδηγός λεωφορείου που εκτελεί δρομολόγιο έχοντας τη γάτα του στο πλευρό του - Βίντεο

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία: Δεμένα όλα τα πλοία στα μεγάλα λιμάνια της χώρας την Παρασκευή (30/10)

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Telegraph - Ιράν: Σχέδιο παρέμβασης στις εκλογές του Ισραήλ και τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: 23χρονος σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:00ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Νέα μεταβολή του καιρού από αύριο - Πότε έρχονται έντονα φαινόμενα και σε ποιες περιοχές

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Η κλοπή χαλκοσωλήνων αιτία της φονικής έκρηξης – Ταυτοποιήθηκαν τρεις ύποπτοι

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συνεχόμενες καταιγίδες για 10 ημέρες - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Οι αγρότες επιστρέφουν στην καλλιέργεια οπίου

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Την ώρα που απολογείται ο «Mr Χωριάτικο», στο μαγαζί του στην Μύκονο έστησαν πάρτι με τον Τριαντάφυλλο - Βίντεο

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Κριστίν Λαγκάρντ: Με τσιρότα στο πρόσωπο ανακοίνωσε την παραίτησή της από την ΕΚΤ – Η αποκάλυψη για την υγεία της

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: 23χρονος σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία

08:54ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niño: Αποκαλυπτικός χάρτης δείχνει πού θα πεθάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι από καταστροφές

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Το βουνό που χωρίζει τον καιρό στα δύο: Το φυσικό φαινόμενο στην Ελβετία που μοιάζει με οφθαλμαπάτη

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία Ηρακλειώτισσα Μαρία Trumpf-Λυριντζάκη

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων - Η επόμενη μέρα - Στο κάδρο Τουρκία και Κατάρ

20:38LIFESTYLE

Η Ελένη Μενεγάκη γιορτάζει τα 57α γενέθλιά της – Οι οικογενειακές φωτογραφίες

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Στους 74 οι νεκροί - Οι δραματικές εκκλήσεις της μηχανοδηγού πριν από την τραγωδία

13:47ΕΘΝΙΚΑ

«Ήταν το όνειρό μου να γίνω πιλότος, έχει πολλές απαιτήσεις και ώρες δουλειάς»: Ο πιλότος της ομάδας ΖΕΥΣ, Χρήστος-Πάρις Χαρίτος μιλά στο Newsbomb

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκίδα: Νεκρός 19χρονος που έπεσε στο κενό από την γέφυρα

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Βοσνία: Συντριβή ελικοπτέρου Σινούκ της ευρωπαϊκής δύναμης EUFOR - Στους 4 οι νεκροί

20:56WHAT THE FACT

Μητέρα 7 παιδιών έκανε τη ζωή των γειτόνων της «κόλαση»: Πετούσε επί έξι χρόνια βρώμικες πάνες και σερβιέτες στον κήπο τους

20:20ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Προφυλακιστέος ο «Mr Χωριάτικο» μετά την απολογία του - Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γιος του

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλούνται γνωστές πουτίγκες πρωτεΐνης αφού βρέθηκαν θραύσματα γυαλιού - Η απάντηση της εταιρείας

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία: Δεμένα όλα τα πλοία στα μεγάλα λιμάνια της χώρας την Παρασκευή (30/10)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ