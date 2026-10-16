Απίστευτο περιστατικό σε αεροδρόμιο στη Γερμανία: 45χρονος έκρυβε δηλητηριώδη φίδια στη βαλίτσα του

Ορισμένα από τα ζώα κρατούνταν «σε απάνθρωπες συνθήκες», Τζενς Άλαντ, εκπρόσωπος του τελωνείου της Κολωνίας, τονίζοντας ότι κάποια άλλα είχαν πεθάνει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού από την Πόλη του Μεξικού μέσω Κωνσταντινούπολης

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Απίστευτο περιστατικό σε αεροδρόμιο στη Γερμανία: 45χρονος έκρυβε δηλητηριώδη φίδια στη βαλίτσα του
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στο αεροδρόμιο Κολωνίας-Βόννης στη Γερμανία συνελήφθη 45χρονος που μετέφερε λαθραία πάνω από 90 ερπετά, μεταξύ των οποίων δηλητηριώδη φίδια και σαύρες.
  • Κατόπιν ελέγχου, ο άνδρας βρέθηκε θετικός σε κοκαΐνη.
  • Τα ζώα ήταν κρυμμένα σε μπουκάλια σαμπουάν, πλαστικά δοχεία και τυλιγμένες κάλτσες.
  • Ορισμένα ζώα κρατούνταν σε απάνθρωπες συνθήκες και κάποια πέθαναν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού από την Πόλη του Μεξικού μέσω Κωνσταντινούπολης.
  • Οι αρχές απαγόρευσαν στον άνδρα να εισέλθει στην Γερμανία και μεταφερθεί αεροπορικώς στην Κωνσταντινούπολη, ενώ τα ζώα που επέζησαν φιλοξενούνται σε εκτροφείο φιδιών στη Γερμανία.
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Αντιμέτωποι με μια ασυνήθιστη υπόθεση λαθρεμπορίου βρέθηκαν οι υπάλληλοι στο αεροδρόμιο Κολωνίας-Βόννης στη Γερμανία, όταν σταμάτησαν έναν 45χρονο άνδρα που επιχείρησε να εισάγει λαθραία περισσότερα από 90 ερπετά, μεταξύ των οποίων σαύρες και δηλητηριώδη φίδια.

Σύμφωνα με τις τελωνειακές αρχές, ο 45χρονος Μεξικανός πυροσβέστης φαινόταν «ασυνήθιστα νευρικός» όταν προσπάθησε να περάσει από την έξοδο του αεροδρομίου για επιβάτες που δεν έχουν τίποτα να δηλώσουν. Σε έλεγχο για ναρκωτικά που ακολούθησε, ο άνδρας βρέθηκε θετικός στη κοκαΐνη, και αποφάσισαν να ελέγξουν και την βαλίτσα του.

Ωστόσο, αντί για ναρκωτικά, οι υπάλληλοι ανακάλυψαν οχιές, κροταλίες και άλλα είδη φιδιών και σαυρών, συμπεριλαμβανομένων ιγκουάνα. Τα άγρια ζώα ήταν κρυμμένα σε μπουκάλια σαμπουάν και κρέμας, πλαστικά δοχεία και τυλιγμένες κάλτσες.

«Οι συνάδελφοί μου στο αεροδρόμιο έχουν συνηθίσει να βλέπουν διάφορα σε βαλίτσες, αλλά δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ 37 ζωντανά δηλητηριώδη φίδια και 55 σαύρες από το Μεξικό», δήλωσε στο BBC ο Τζενς Άλαντ, εκπρόσωπος του τελωνείου της Κολωνίας.

Ορισμένα από τα ζώα κρατούνταν «σε απάνθρωπες συνθήκες», ανέφερε ο Άλαντ, τονίζοντας ότι κάποια άλλα είχαν πεθάνει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού από την Πόλη του Μεξικού μέσω Κωνσταντινούπολης.

Ο άνδρας, του οποίου το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, υποστήριξε μετέφερε τα ζώα ως χάρη προς έναν Βραζιλιάνο γνωστό του. Του απαγορεύτηκε η είσοδος στη Γερμανία και μεταφέρθηκε αεροπορικώς πίσω στην Κωνσταντινούπολη.

Όσον αφορά τα ζώα που επέζησαν, φιλοξενούνται σε ένα εκτροφείο φιδιών στη Γερμανία.

Πέρυσι, οι τελωνειακές αρχές της Γερμανίας πραγματοποίησαν περισσότερες από 1.300 κατασχέσεις σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες αφορούσαν περισσότερα από 56.600 προστατευόμενα ζώα και φυτά ή προϊόντα που παρασκευάστηκαν από αυτά.

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