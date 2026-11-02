Βενεζουέλα: 19 νεκροί από βομβαρδισμό στρατοπέδου του ELN – Πληροφορίες για εμπλοκή των ΗΠΑ

Snapshot Τουλάχιστον 19 άτομα σκοτώθηκαν από βομβαρδισμό του στρατού της Βενεζουέλας σε στρατόπεδο της κολομβιανής οργάνωσης ELN κοντά στα σύνορα με την Κολομβία.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της 30ης Οκτωβρίου στην περιοχή Μπουένα Βίστα ντελ Μέτα, στην πολιτεία Απούρε της Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με ανώνυμη στρατιωτική πηγή, η επιχείρηση σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε με τη συνδρομή της CIA και του FBI, κατόπιν εντολής των ΗΠΑ.

Η ELN δρα εδώ και δεκαετίες στην Κολομβία και στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, όπου συγκρούεται με άλλες ένοπλες ομάδες για τον έλεγχο παράνομων δραστηριοτήτων.

Η επίθεση σημειώθηκε σε μια περίοδο ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Καράκας και Ουάσιγκτον, καθώς και ευρείας στρατιωτικής δράσης της νέας κυβέρνησης της Κολομβίας με υποστήριξη των ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν από βομβαρδισμό του στρατού της Βενεζουέλας εναντίον στρατοπέδου της κολομβιανής οργάνωσης ανταρτών ELN, κοντά στα σύνορα με την Κολομβία, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε την Κυριακή (1/11) το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Στρατιωτική πηγή που γνωρίζει τις λεπτομέρειες της επιχείρησης υποστήριξε ότι πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (30/10), στην περιοχή Μπουένα Βίστα ντελ Μέτα, στην πολιτεία Απούρε της Βενεζουέλας. Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση FundaRedes, εννέα σοροί μεταφέρθηκαν αρχικά στην πρωτεύουσα της πολιτείας, Σαν Φερνάντο, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκαν ακόμη δέκα νεκροί.

Όπως ανέφερε στο AFP αξιωματικός του στρατού της Βενεζουέλας, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη βομβάρδισαν το στρατόπεδο των ανταρτών, που βρισκόταν σε δασώδη περιοχή, μακριά από κατοικημένες ζώνες.

Καταγγελίες για συμμετοχή της CIA και του FBI

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ισχυρισμοί της ίδιας στρατιωτικής πηγής για αμερικανική εμπλοκή στην επιχείρηση. Ο αξιωματικός υποστήριξε ότι στελέχη της CIA και του FBI συνέβαλαν στον σχεδιασμό και την εκτέλεσή της, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να δηλώσει ότι πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής των ΗΠΑ.

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ενώ δεν υπήρξε άμεση επίσημη τοποθέτηση από τις αρχές της Βενεζουέλας.

Ο Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN) δρα εδώ και δεκαετίες στην Κολομβία, διατηρώντας παρουσία και στη μεθόριο με τη Βενεζουέλα. Στην περιοχή επιχειρούν επίσης ένοπλες ομάδες που αποσχίστηκαν από τις πρώην FARC, με τις συγκρούσεις μεταξύ τους να συνδέονται κυρίως με τον έλεγχο του εμπορίου ναρκωτικών και της παράνομης εξόρυξης μεταλλευμάτων.

Η επιχείρηση σημειώνεται ενώ το Καράκας έχει ενισχύσει τη συνεργασία του με την Ουάσιγκτον μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο. Παράλληλα, η νέα κυβέρνηση της Κολομβίας, υπό τον Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, έχει ξεκινήσει ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον ένοπλων οργανώσεων, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

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