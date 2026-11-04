Υπόθεση Πελικό στη Βρετανία: «Θα καταλήξουμε σαν τον τύπο στη Γαλλία»

Snapshot Εννέα άνδρες δικάζονται για τη σεξουαλική κακοποίηση μίας γυναίκας που νάρκωνε και βίαζε ο σύζυγός της για πάνω από 20 χρόνια στο Μάντσεστερ.

Ο σύζυγος μοιραζόταν φωτογραφίες και βίντεο της κακοποίησης με άλλους άνδρες μέσω διαδικτυακών ομάδων.

Επτά από τους εννέα κατηγορούμενους επισκέφθηκαν το σπίτι του θύματος, γνωρίζοντας ότι δεν υπήρχε συναίνεση. Snapshot powered by AI

Ξεκίνησε η δίκη των 9 ανδρών για τη σεξουαλική κακοποίηση μίας γυναίκας, την οποία ο σύζυγός της νάρκωνε και βίαζε για περισσότερα από 20 χρόνια στο Μάντσεστερ της Αγγλίας - σε μία ακόμη υπόθεση που «ξυπνά» μνήμες από την περίπτωση της Ζιζέλ Πελικό.

Οι κατηγορούμενοι γνώρισαν τον 60χρονο σύζυγο του θύματος σε διαδικτυακές ομάδες και ιστοσελίδες ανταλλαγής συνρτόφων, όπου σύμφωνα με τους εισαγγελείς, είχε κοινοποιήσει εικόνες από τη σεξουαλική κακοποίηση της συζύγου του.

«Από το 2023 και μετά… άρχισε να προσκαλεί άλλους άνδρες στο σπίτι τους και, ενώ η σύζυγός του κοιμόταν αναίσθητη στο κρεβάτι τους, βιντεοσκοπούσε τον εαυτό του και άλλους να τη βιάζουν και να τη κακοποιούν σεξουαλικά», ανέφεραν οι εισαγγελείς, σύμφωνα με το CNN.

Προειδοποιούσε ότι θα καταλήξουν σαν τον Πελικό

Όπως προέκυψε από την εξέταση των στοιχείων, σε μία ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων, ένας από τους συγκατηγορούμενους ανησύχησε και προειδοποίησε τον σύζυγο του θύματος για «αυτό που συνέβη στον τύπο στη Γαλλία», αναφερόμενος στον Ντομινίκ Πελικό.

Ο σύζυγος του θύματος ομολόγησε την ενοχή του τον Σεπτέμβριο σε πολλαπλές κατηγορίες εναντίον της συζύγου του, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού, της σεξουαλικής κακοποίησης και της χορήγησης ουσίας με σκοπό η ίδια να μην μπορεί να αντιδράσει ενώ τη βίαζαν.

Ο άνδρας παραμένει υπό κράτηση και θα καταδικαστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Σημειώνεται πως και οι 9 άνδρες που δικάζονται αρνούνται τις κατηγορίες σε βάρος τους, ενώ άλλοι 4 συγκατηγορούμενοί τους έχουν ήδη ομολογήσει την ενοχή τους για σεξουαλικά αδικήματα.

Την κακοποιούσε σεξουαλικά για πάνω από 20 χρόνια

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο σύζυγος της γυναίκας την κακοποιούσε σεξουαλικά για πάνω από 20 χρόνια.

Ο άνδρας ξεκίνησε να τη βιάζει σε περιπτώσεις στις οποίες η γυναίκα είχε πιει αρκετά ώστε να πέσει σε βαθύ ύπνο, ενώ αργότερα χρησιμοποίησε ένα «κοκτέιλ κατασταλτικών φαρμάκων» για να διασφαλίσει ότι δεν θα ξυπνούσε κατά τη διάρκεια της κακοποίησης.

Έπειτα, ο άνδρας μοιράστηκε υλικό και φωτογραφίες από την κακοποίηση της συζύγου του αυτό με άλλους άνδρες στο διαδίκτυο «οι οποίοι απολάμβαναν το γεγονός ότι το (θύμα) κοιμόταν ή ήταν αναίσθητο, εντελώς ανίδεο για το τι της συνέβαινε», αναφέρθηκε στο δικαστήριο.

Το ζευγάρι διατηρούσε σχέση για 44 χρόνια και είχαν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά.

Γνώριζαν ότι δεν μπορούσε να συναινέσει

Επτά από τους 9 άνδρες κατηγορούνται ότι επισκέφθηκαν το σπίτι του θύματος.

«Όλοι γνώριζαν ότι (το θύμα) δεν είχε συναινέσε σε αυτό που έκαναν», υποστήριξαν οι εισαγγελείς.

Η πολυετής κακοποίηση της γυναίκας από τον σύζυγο αποκαλύφθηκε αφού δημοσιογράφοι διείσδυσαν κρυφά σε μία από αυτές τις διαδικτυακές ομάδες, στην οποία ένας χρήστης «ισχυρίστηκε ότι ενεπλάκη στη νάρκωση της συζύγου του και προσκαλούσε αγνώστους να τη βιάσουν, ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη και ανίδεη».

Ο χρήστης αυτός ταυτοποιήθηκε και η αστυνομία εξασφάλισε ένταλμα έρευνας για τη διεύθυνσή του.

Οι Αρχές κατέσχεσαν διάφορα αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένου ενός τηλεφώνου Samsung Galaxy που περιείχε «πάνω από ένα εκατομμύριο φωτογραφίες και βίντεο» που κατέγραφαν την κακοποίηση, δήλωσαν οι εισαγγελείς.

Το θύμα αναφέρει ότι δεν είχε συναντήσει ποτέ κανέναν από τους κατηγορούμενους και δεν είχε συναινέσει στο να έχει σεξουαλική επαφή μαζί τους.

Θυμίζεται πως ο Ντομινίκ Πελικό νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του, Ζιζέλ Πελικό, στη Γαλλία για πολλά χρόνια, προσκαλώντας πάνω από 50 ακόμα άνδρες να συμμετάσχουν στην κακοποίησή της. Η υπόθεση είχε σοκάρει την παγκόσμια κοινότητα.

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