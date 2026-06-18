Εφιάλτης στη Βρετανία: «Υπόθεση Πελικό» με σύζυγο που νάρκωνε και εξέδιδε τη γυναίκα του

Σύμφωνα με το θύμα, ο αριθμός των εμπλεκομένων ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερος και να αγγίζει ακόμη και εκατοντάδες άτομα

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Εφιάλτης στη Βρετανία: «Υπόθεση Πελικό» με σύζυγο που νάρκωνε και εξέδιδε τη γυναίκα του
ΚΟΣΜΟΣ
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Μνήμες της «υπόθεσης Πελικό» που συγκλόνισε την Γαλλία, προκαλεί η δημόσια εξομολόγηση μιας γυναίκας στη Βρετανία, η οποία έπεσε θύμα μιας φρικιαστικής υπόθεσης.

Το θύμα, μιλώντας στο ITV News με το ψευδώνυμο «Λούσι» για την προστασία της ιδιωτικότητάς της, περιέγραψε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τη στιγμή που ξύπνησε μέσα στη νύχτα και διαπίστωσε ότι ένας άγνωστος άνδρας τη βίαζε, την ώρα που ο ίδιος ο σύζυγός της βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο και παρακολουθούσε ατάραχος το σκηνικό.

Όπως εξήγησε, ο δράστης τράπηκε σε φυγή μόλις εκείνη ανέκτησε τις αισθήσεις της, με την ίδια να κλειδώνεται έντρομη στο δωμάτιο των παιδιών της προκειμένου να καλέσει σε βοήθεια την αστυνομία και τον πατέρα της.

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Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο σύζυγος τη νάρκωνε συστηματικά για μεγάλο χρονικό διάστημα χρησιμοποιώντας αρχικά υπνωτικά χάπια και στη συνέχεια χημικό υγρό καθαρισμού αυτοκινήτων. Η «Λούσι» θυμάται ότι για χρόνια αντιμετώπιζε ανεξήγητα, σοβαρά προβλήματα υγείας, ξυπνώντας με έντονους πόνους σε διάφορα σημεία του σώματος, χωρίς να μπορεί να καταλάβει την αιτία. Η σωματική της κατάσταση είχε επιδεινωθεί τόσο πολύ που υπήρχαν ημέρες που αδυνατούσε ακόμη και να σηκωθεί από το κρεβάτι ή να πιει λίγο νερό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, οι επιθέσεις αυτές δεν ήταν μεμονωμένες, καθώς ηλεκτρονικά μηνύματα και στοιχεία δείχνουν ότι η φρίκη συνεχιζόταν για χρόνια.

Εκατοντάδες οι πιθανοί δράστες

Μετά τη σύλληψή του, ο δράστης παραδέχθηκε μέσα από τη φυλακή ότι είχε προσκαλέσει στο σπίτι τους άλλους άνδρες τουλάχιστον οκτώ φορές για να κακοποιήσουν τη σύζυγό του όσο εκείνη βρισκόταν σε κατάσταση αναισθησίας. Σύμφωνα με το θύμα, ο αριθμός των εμπλεκομένων ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερος και να αγγίζει ακόμη και εκατοντάδες άτομα, αν ληφθεί υπόψη η συχνότητα με την οποία την νάρκωνε.

Παρά το γεγονός ότι ο πρώην σύζυγος καταδικάστηκε ήδη σε ποινή φυλάκισης 15 ετών, η «Λούσι» εκφράζει έντονη απογοήτευση για τους χειρισμούς της αστυνομίας κατά την αρχική φάση των ερευνών. Όπως καταγγέλλει, οι αρχές δεν πήραν αποτυπώματα από το κρεβάτι, αν και γνώριζαν για την εισβολή του αγνώστου, ενώ το γενετικό υλικό από άλλα πρόσωπα που εντοπίστηκε χρόνια αργότερα παραμένει σε μεγάλο βαθμό αταυτοποίητο.

«Κάθε μέρα περπατώ στον δρόμο και αναρωτιέμαι αν κάποιος από αυτούς βρίσκεται δίπλα μου. Αν κάποιος με κοιτάξει για λίγο παραπάνω, σκέφτομαι μήπως είναι ένας από αυτούς», εξομολογείται η ίδια με έκδηλο τρόμο.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της αρμόδιας αστυνομικής υπηρεσίας, οι έρευνες παραμένουν ανοιχτές. Οι διωκτικές αρχές ξεκαθαρίζουν ότι, παρά τη σημαντική ποινή κάθειρξης που επιβλήθηκε στον βασικό κατηγορούμενο, η υπόθεση δεν θα κλείσει μέχρι να ταυτοποιηθεί και να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης οποιοσδήποτε άλλος άνδρας συμμετείχε στις αποτρόπαιες αυτές πράξεις. Την ίδια ώρα, η δικαστική εξέλιξη αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από την κοινή γνώμη στη Βρετανία, καθώς τα ερωτήματα για το δίκτυο των δραστών παραμένουν αναπάντητα.

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