Μεξικό: Εξαγριωμένο πλήθος λίντσαρε και αποκεφάλισε ύποπτο για βιασμό 12χρονης και της γιαγιάς της

Snapshot Εξαγριωμένο πλήθος στην πολιτεία Τσιάπας του Μεξικού απήγαγε δύο υπόπτους για βιασμό και δολοφονία 12χρονης και της γιαγιάς της, αποκεφαλίζοντας τον έναν δημόσια.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για τη δολοφονία και σεξουαλική κακοποίηση της 12χρονης Αριάνα και της 55χρονης Μίριαμ Κρουζ Αλπούτσε, με το έγκλημα να σχετίζεται με οικονομικές διαφορές.

Ο δεύτερος ύποπτος, «Ελ Μέλο», τραυματίστηκε βαριά και νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ ο αποκεφαλισμένος «Ελ Σέρα» είχε ιστορικό εγκληματικής δραστηριότητας.

Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για το λιντσάρισμα και προειδοποιούν ότι η αυτοδικία διώκεται ποινικά, ζητώντας να αποφευχθεί η βία ως απάντηση στη βία.

Ο κυβερνήτης της Τσιάπας απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία Snapshot powered by AI

Σκηνές βαρβαρότητας και αναρχίας κατεγράφησαν στην πολιτεία Τσιάπας του νότιου Μεξικού, όπου ένα ανεξέλεγκτο πλήθος εκατοντάδων πολιτών αποφάσισε να αποδώσει δικαιοσύνη με τα δικά του χέρια. Στο επίκεντρο του αιματηρού επεισοδίου βρέθηκαν δύο άνδρες, κατηγορούμενοι για τη στυγερή δολοφονία και τον βιασμό μιας 12χρονης μαθήτριας και της 55χρονης γιαγιάς της.

Το διπλό έγκλημα είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του δήμου Οστουακάν, όμως η κατάσταση ξέφυγε οριστικά από κάθε έλεγχο όταν οι πολίτες έστησαν ενέδρα στις δυνάμεις ασφαλείας, απήγαγαν τους κρατούμενους και αποκεφάλισαν τον έναν εξ αυτών στη μέση του δρόμου.

Όλα ξεκίνησαν τη νύχτα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου. Οι τοπικές αρχές είχαν μόλις ανακοινώσει τη σύλληψη των δύο υπόπτων, του Αντρές «Ν», γνωστού ως «Ελ Σέρα», και του Αρμάντο «Ν», με το προσωνύμιο «Ελ Μέλο». Καθώς οι αστυνομικοί ετοίμαζαν τη μεταγωγή τους από το δημαρχείο του Οστουακάν προς τις φυλακές υψίστης ασφαλείας στην πρωτεύουσα της πολιτείας, Τούξτλα Γκουτιέρες, βρέθηκαν αντιμέτωποι με έναν εξοργισμένο όχλο.

Εκατοντάδες κάτοικοι περικύκλωσαν τα περιπολικά. Μέσα σε συνθήκες απόλυτου χάους, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας διακόπηκαν, ενώ στην περιοχή ξέσπασαν εστίες φωτιάς. Οι αστυνομικές δυνάμεις, αριθμητικά συντετριμμένες, αδυνατούσαν να συγκρατήσουν το πλήθος, το οποίο έσπασε τον κλοιό και άρπαξε βίαια τους δύο κρατούμενους.

Η μοίρα των δύο ανδρών υπήρξε εφιαλτική. Ο «Ελ Σέρα», ο οποίος στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για ένοπλες ληστείες στην περιοχή Πιτσουκάλκο, δέχτηκε καταιγισμό χτυπημάτων με πέτρες, ξύλα και σιδηρολοστούς. Οι πολίτες δεν σταμάτησαν εκεί. Αφού τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου, τον αποκεφάλισαν και παράτησαν τη σορό του ακριβώς έξω από το κτίριο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Την ίδια ώρα, ο «Ελ Μέλο» τραυματίστηκε βαριά κατά τη διάρκεια της επίθεσης, καταφέρνοντας όμως μέσα στον γενικό πανικό να διασωθεί από αστυνομικούς, οι οποίοι τον μετέφεραν εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενος σε κρίσιμη κατάσταση.

Το χρονικό της φρίκης στο ράντσο του Ταντσιτσάλ

Η οργή που οδήγησε στο αποτρόπαιο λιντσάρισμα σιγόβραζε από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία χάθηκαν τα ίχνη της 55χρονης Μίριαμ Κρουζ Αλπούτσε και της 12χρονης εγγονής της, Αριάνα Σκάρλετ Βελάσκεθ Κρουζ. Οι δυο τους είχαν αναχωρήσει νωρίς το μεσημέρι από το Οστουακάν για να επισκεφθούν ένα απομακρυσμένο οικογενειακό ράντσο στην περιοχή Ριβέρα Ταντσιτσάλ, προκειμένου να φροντίσουν ένα νεογέννητο μοσχάρι.

Δεν γύρισαν ποτέ. Η μητέρα του κοριτσιού και κόρη της 55χρονης, Ιτσέλ Βελάσκεθ, σήμανε συναγερμό. Συγγενείς, γείτονες και ομάδες εθελοντών άρχισαν να οργώνουν αγροτικούς δρόμους, χαράδρες και ρέματα.

Το πρώτο εύρημα επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους. Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, δίπλα στην κοίτη ενός χειμάρρου, εντοπίστηκε το άψυχο σώμα της Μίριαμ Κρουζ, σκεπασμένο πρόχειρα με μαύρες σακούλες απορριμμάτων και έναν μπλε μουσαμά. Η αγωνία για την τύχη της μικρής Αριάνα κορυφώθηκε. Δύο ημέρες αργότερα, στις 23 Οκτωβρίου, οι ερευνητές αντίκρισαν το αποτρόπαιο θέαμα του άψυχου κορμιού του 12χρονου κοριτσιού σε κοντινή δασική έκταση.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα και το κίνητρο της εκδίκησης

Η ιατροδικαστική έκθεση περιγράφει πράξεις ακραίας αγριότητας. Η 55χρονη γυναίκα υπέκυψε σε ακατάσχετη αιμορραγία μετά από πολλαπλά τραύματα στον λαιμό με αιχμηρό αντικείμενο, τα οποία έπληξαν ζωτικά αιμοφόρα αγγεία.

Για τη 12χρονη Αριάνα, τα ευρήματα ήταν ακόμη πιο ανατριχιαστικά. Το κορίτσι έφερε βαρύτατο τραυματισμό στο κρανίο, εμφανή σημάδια πάλης στην προσπάθειά της να αμυνθεί, ενώ ο θάνατός της επήλθε από στραγγαλισμό. Οι εξετάσεις των αρχών τεκμηρίωσαν επίσημα ότι το παιδί είχε πέσει θύμα άγριας σεξουαλικής κακοποίησης πριν αφήσει την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα της Τσιάπας, Χόρχε Λουίς Γιαβέν Αμπάρκα, η αναπαράσταση της υπόθεσης έδειξε πως οι δύο δράστες παρακολούθησαν βήμα προς βήμα τα θύματα κατά τη διαδρομή τους προς το ράντσο. Οι διωκτικές αρχές εκτιμούν ότι πίσω από το στυγερό διπλό έγκλημα κρύβεται προσωπική εκδίκηση που συνδέεται με οικονομικές διαφορές γύρω από αγοραπωλησία βοοειδών, με βασικό υποκινητή τον «Ελ Μέλο».

Έρευνα για το λιντσάρισμα και έκκληση για ψυχραιμία

Η έκρηξη αυτοδικίας άνοιξε νέο μέτωπο για τις μεξικανικές δικαστικές αρχές. Ο εισαγγελέας ανακοίνωσε την έναρξη ανεξάρτητης ποινικής δικογραφίας για την ανθρωποκτονία του Αντρές «Ελ Σέρα» από το πλήθος, επισημαίνοντας ότι οι πράξεις αυτοδικίας διώκονται ποινικά. Για τον επιζώντα «Ελ Μέλο», η εισαγγελία προτίθεται να ζητήσει την ανώτατη προβλεπόμενη ποινή κάθειρξης, η οποία φτάνει τα 100 έτη φυλάκισης για τη διπλή γυναικοκτονία.

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης της πολιτείας Τσιάπας, Εδουάρδο Ραμίρες Αγκιλάρ, απηύθυνε δραματική έκκληση για ηρεμία, υπογραμμίζοντας ότι η βία δεν μπορεί να αποτελεί απάντηση στη βία. Όπως διεμήνυσε ο ίδιος, όταν η κοινωνία επιλέγει να πάρει τον νόμο στα χέρια της, δεν φέρνει την ειρήνη αλλά προκαλεί πρόσθετο πόνο, τροφοδοτώντας έναν φαύλο κύκλο με απρόβλεπτες συνέπειες για αθώους πολίτες.

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