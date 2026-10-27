Κυριάκος Παπαχρόνης: Ο «δράκος της Δράμας» που βίαζε και σκότωνε γυναίκες - Η ανατριχιαστική εμμονή

Έγκλημα χωρίς φίλτρα.Το true crime podcast του Newsbomb.gr ερευνά τις πιο σκοτεινές υποθέσεις που συγκλόνισαν την Ελλάδα. Από αποδράσεις που θυμίζουν ταινία, μέχρι ανεξιχνίαστα εγκλήματα και θρυλικούς καταζητούμενους, κάθε επεισόδιο είναι μια βουτιά στην αθέατη πλευρά της πραγματικότητας.

Κανείς δεν ξεχνά τον «Δράκο της Δράμας». Ο Κυριάκος Παπαχρόνης, ένας νεαρός έφεδρος αξιωματικός των ΛΟΚ, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας από τις πιο σοκαριστικές εγκληματικές υποθέσεις της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Οι επιθέσεις εναντίον γυναικών, οι δολοφονίες και η αγωνία που επικράτησε στη Βόρεια Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 1980 δημιούργησαν ένα κλίμα φόβου, ενώ οι αστυνομικές αρχές προσπαθούσαν να εντοπίσουν τον δράστη.

Η υπόθεση πήρε μεγάλες διαστάσεις, καθώς πίσω από τα εγκλήματα κρυβόταν ένας νεαρός άνδρας που υπηρετούσε στον στρατό. Η σύλληψή του τον Δεκέμβριο του 1982 έφερε στο φως την ταυτότητα του ανθρώπου που είχε συνδεθεί με μια σειρά βίαιων επιθέσεων και δύο ανθρωποκτονίες.

Ο Κυριάκος Παπαχρόνης στο δικαστήριο, κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας για την υπόθεση που συγκλόνισε την Ελλάδα

Η αρχή της εγκληματικής δράσης

Η υπόθεση του Κυριάκου Παπαχρόνη αρχίζει το 1981, όταν στη Δράμα καταγράφεται η πρώτη από τις δολοφονίες που συνδέθηκαν με τη δράση του. Το θύμα ήταν γυναίκα που εργαζόταν ως ιερόδουλη. Η υπόθεση προκάλεσε ανησυχία, χωρίς τότε να είναι γνωστό το εύρος της εγκληματικής δράσης που θα αποκαλυπτόταν τους επόμενους μήνες.

Σταδιακά, οι επιθέσεις εναντίον γυναικών εντείνονται και οι έρευνες αποκτούν μεγαλύτερη έκταση. Ο δράστης δεν αφήνει πίσω του μόνο νεκρά θύματα, αλλά και γυναίκες που επιβιώνουν από τις επιθέσεις και μπορούν να δώσουν πληροφορίες στις αρχές.

Ο «Δράκος της Δράμας» με την στολή των ΛΟΚ

Οι μαρτυρίες των επιζωσών θα αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι της υπόθεσης. Παράλληλα, η αδυναμία των αρχών να εντοπίσουν άμεσα τον υπεύθυνο εντείνει την ανησυχία και ενισχύει το αίσθημα ανασφάλειας.

Η δολοφονία που συγκλόνισε τη Θεσσαλονίκη

Στις 15 Αυγούστου 1982, η δολοφονία της 20χρονης φοιτήτριας Αναστασίας Αλεξανδρίδου στη Θεσσαλονίκη συγκλονίζει την κοινή γνώμη. Η υπόθεση συνδέεται με την εγκληματική δράση του Παπαχρόνη και εντείνει την πίεση προς τις αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό του.

Η έρευνα καλείται πλέον να συνδυάσει διαφορετικά περιστατικά, να αξιολογήσει μαρτυρίες και να αναζητήσει κοινά στοιχεία ανάμεσα στις επιθέσεις. Η υπόθεση δεν αφορά πλέον μεμονωμένα εγκλήματα, αλλά μια σειρά σοβαρών πράξεων που προκαλούν έντονη ανησυχία στη Βόρεια Ελλάδα.

Στο μεταξύ, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, ο Παπαχρόνης συνδέεται και με βομβιστικές ενέργειες, γεγονός που διευρύνει το αντικείμενο των ερευνών.

Ο Κυριάκος Παπαχρόνης, ο οποίος καταδικάστηκε για δύο ανθρωποκτονίες και σειρά άλλων σοβαρών αδικημάτων

Η μαρτυρία που βοήθησε τις έρευνες

Μία από τις σημαντικές εξελίξεις στην πορεία της υπόθεσης ήταν η επίθεση εναντίον της Βασιλικής Λαζαρίδου, μιας 30χρονης νοσοκόμας και μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία κατάφερε να επιβιώσει.

Η μαρτυρία της συνέβαλε στην πρόοδο των ερευνών, καθώς οι πληροφορίες που μπορούσε να δώσει βοήθησαν τις αρχές να προχωρήσουν στην αναζήτηση του δράστη. Οι επιζώσες δεν ήταν απλώς μάρτυρες των εγκλημάτων· οι καταθέσεις τους αποδείχθηκαν καθοριστικές για την προσπάθεια να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του υπευθύνου.

Η έρευνα πλησίαζε πλέον σε ένα κρίσιμο σημείο. Ο άνθρωπος που αναζητούσαν οι αρχές δεν ήταν πια μια άγνωστη μορφή που συνδεόταν με διαδοχικές επιθέσεις. Τα στοιχεία οδηγούσαν προς έναν συγκεκριμένο ύποπτο.

Η παρουσία του Παπαχρόνη στο δικαστήριο αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κεφάλαια της υπόθεσης.

Η σύλληψη του Κυριάκου Παπαχρόνη

Στις 13 Δεκεμβρίου 1982, ο Κυριάκος Παπαχρόνης συλλαμβάνεται. Η είδηση προκαλεί σοκ, καθώς ο ύποπτος ήταν νεαρός στρατιωτικός και όχι κάποιος που θα μπορούσε εύκολα να συνδεθεί, στα μάτια της κοινής γνώμης, με τα εγκλήματα που είχαν προηγηθεί.

Η σύλληψή του σηματοδοτεί το τέλος της αναζήτησης του δράστη και την αρχή μιας νέας φάσης: της δικαστικής διερεύνησης των εγκλημάτων. Οι αρχές εξετάζουν τις πράξεις που του αποδίδονται, ενώ η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα.

Το προσωνύμιο «Δράκος της Δράμας» καθιερώνεται στη δημόσια συζήτηση και συνδέεται έκτοτε με μία από τις πιο σκοτεινές εγκληματικές υποθέσεις της εποχής.

Ο Κυριάκος Παπαχρόνης

Η καταδίκη και οι ποινές

Το 1983, ο Παπαχρόνης καταδικάζεται για δύο ανθρωποκτονίες και σειρά άλλων σοβαρών αδικημάτων. Αρχικά του επιβάλλονται δύο θανατικές ποινές, οι οποίες στη συνέχεια μετατρέπονται σε ισόβια κάθειρξη.

Ο Κυριάκος Παπαχρόνης στο εδώλιο.

Στις 8 Δεκεμβρίου 2004, ύστερα από περισσότερα από 21 χρόνια πραγματικής κράτησης, ο Κυριάκος Παπαχρόνης αποφυλακίζεται υπό περιοριστικούς όρους. Σήμερα, ο Κυριάκος Παπαχρόνης δηλώνει μετανιωμένος για τις πράξεις του και ζει απομονωμένος με τη σύζυγό του, Λίνα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.