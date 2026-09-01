Βορίζια 1955: Η νύχτα που ένα πανηγύρι βάφτηκε στο αίμα - Έξι νεκροί και δεκατέσσερις τραυματίες

Έξι άνθρωποι νεκροί και δεκατέσσερις τραυματίες. Αυτός ήταν ο απολογισμός μιας από τις πιο αιματηρές βεντέτες που γνώρισε η Κρήτη τη δεκαετία του 1950. Όλα έγιναν μέσα σε λίγες ώρες, στα Βορίζια Ηρακλείου, όταν ένα πανηγύρι για τον Άγιο Φανούριο μετατράπηκε σε σκηνικό θανάτου.

Ανάμεσα στους πανηγυριστές βρίσκεται ο 38χρονος Γιάννης, ο δασοφύλακας του χωριού. Κάποια στιγμή τον πλησιάζει ο Μανούσος ηλικίας 31 ετών, χασάπης στο επάγγελμα. Οι δύο άνδρες γνωρίζονται. Κανείς όμως δεν περιμένει την εξέλιξη.

Ο Μανούσος επιτίθεται ξαφνικά στον Γιάννη. Με ένα μεγάλο μαχαίρι τον χτυπά επανειλημμένα και τον τραυματίζει θανάσιμα. Ο δασοφύλακας μεταφέρεται αιμόφυρτος στο σπίτι του.

Λίγο αργότερα αφήνει την τελευταία του πνοή. Ο Γιάννης είναι το πρώτο θύμα.

Ο Μανούσος, εκμεταλλευόμενος τον πανικό, καταφέρνει να εξαφανιστεί.

Γιατί τον σκότωσε ο Μανούσος;

Η αιτία του πρώτου φόνου δεν ξεκαθαρίστηκε ποτέ απόλυτα. Μία από τις βασικότερες εκδοχές έλεγε ότι ο Γιάννης, λόγω της ιδιότητάς του ως δασοφύλακα, είχε αντιληφθεί τον Μανούσο να κόβει παράνομα ξύλα από δημόσιο δάσος. Ο χασάπης φοβόταν ότι θα τον κατήγγειλε στη Χωροφυλακή.

Άλλη εκδοχή μιλούσε για έναν ασήμαντο καβγά, που φέρεται να ξεκίνησε επειδή ο δασοφύλακας δεν ανταπέδωσε χαιρετισμό στον ανιψιό του Μανούσου.

Υπήρχε όμως και μια τρίτη εκδοχή: ο Γιάννης φέρεται να προσπαθούσε να πείσει ανθρώπους που κατευθύνονταν στο καφενείο του Μανούσου να πάνε σε άλλο καφενείο. Όποια κι αν ήταν η πραγματική αφορμή, το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο.

Ένας άνθρωπος ήταν νεκρός. Και η εκδίκηση μόλις είχε αρχίσει.

Ο 18χρονος Μανούσος γίνεται το δεύτερο θύμα

Μετά τη δολοφονία του δασοφύλακα, το χωριό αναστατώνεται. Οι κάτοικοι βγαίνουν στους δρόμους για να μάθουν τι έχει συμβεί. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ένας 18χρονος Μανούσος.

Έχει το ίδιο όνομα με τον άνθρωπο που σκότωσε τον Γιάννη. Είναι γιος του προέδρου της κοινότητας και, κυρίως, πρώτος ξάδελφος του δράστη. Ο νεαρός βρίσκεται στον εξώστη του σπιτιού του και παρακολουθεί την αναστάτωση στους δρόμους.

Ξαφνικά ακούγεται ένας πυροβολισμός. Η σφαίρα τον χτυπά στην κοιλιά. Ο 18χρονος πέφτει νεκρός.

Ο Ζαχαρίας και η δεύτερη πράξη της βεντέτας

Για τη δολοφονία του 18χρονου Μανούσου κατηγορείται αργότερα ο 28χρονος Ζαχαρίας, ανιψιός της συζύγου του δολοφονημένου δασοφύλακα.

Η αλυσίδα έχει πλέον ξεκινήσει.

Ο ένας νεκρός φέρνει τον άλλον.

Και στο χωριό όλοι καταλαβαίνουν πως η νύχτα μπορεί να γίνει ακόμη χειρότερη.

Ο Μιχάλης βρίσκεται νεκρός στον δρόμο

Δεν αργεί να πέσει και τρίτος άνθρωπος.

Ο Μιχάλης, κάτοικος των Βοριζίων, βρίσκεται νεκρός σε δρόμο του χωριού. Έχει πυροβοληθεί.

Για τη δολοφονία του κατηγορείται ο 54χρονος κτηνοτρόφος Γιάννης, συγγενής του Μανούσου, του πρώτου δράστη.

Τρεις άνθρωποι έχουν πλέον σκοτωθεί.

Τα Βορίζια βυθίζονται στον φόβο.

Οι άνδρες τρέχουν στα σπίτια τους, παίρνουν όπλα και επιστρέφουν στους δρόμους.

Το πανηγύρι έχει τελειώσει.

Στη θέση της μουσικής ακούγονται πυροβολισμοί.

Ο Θεοχάρης παίρνει τη χειροβομβίδα

Και τότε η βεντέτα περνά σε ακόμη πιο ακραίο σημείο.

Ο 29χρονος Θεοχάρης έχει χάσει συγγενή του και αποφασίζει να εκδικηθεί.

Παίρνει μια χειροβομβίδα τύπου «Μιλς» και κατευθύνεται προς το σπίτι του δολοφονημένου δασοφύλακα.

Εκεί έχουν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι του Γιάννη για να θρηνήσουν τον νεκρό.

Ο Θεοχάρης ανεβαίνει στην ταράτσα.

Από κάτω του βρίσκεται το πλήθος.

Και τότε ρίχνει τη χειροβομβίδα.

Τρεις νεκροί από την έκρηξη

Η έκρηξη συγκλονίζει τα Βορίζια, τρεις άνθρωποι σκοτώνονται και δεκατέσσερις τραυματίζονται.

Κάποιοι από τους τραυματίες υφίστανται φρικτές κακώσεις και ακρωτηριασμούς, τραύματα που θα τους συνοδεύουν για το υπόλοιπο της ζωής τους.

Κι όμως, ο απολογισμός θα μπορούσε να είναι ακόμη βαρύτερος.

Η χειροβομβίδα δεν καταλήγει ακριβώς στο σημείο που φαίνεται ότι είχε υπολογίσει ο Θεοχάρης. Χτυπά στο πάνω μέρος της πόρτας και πέφτει στην αυλή.

Μια μικρή αλλαγή στην πορεία της αποτρέπει ένα ακόμη μεγαλύτερο μακελειό.

Έξι νεκροί πριν ξημερώσει

Όταν ξημερώνει, τα Βορίζια έχουν μετατραπεί σε σκηνικό καταστροφής. Ο απολογισμός είναι έξι νεκροί και δεκατέσσερις τραυματίες. Η Χωροφυλακή στέλνει ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή, ενώ καταφθάνει και τμήμα του στρατού.

Γιατροί και νοσηλευτές φτάνουν στο χωριό για να περιθάλψουν τους τραυματίες. Οι αρχές φοβούνται ότι η βεντέτα μπορεί να συνεχιστεί.

Οι αυτόπτες μάρτυρες απομονώνονται στο σχολείο του χωριού, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας ξεκινούν την αναζήτηση των ανθρώπων που θεωρούνται υπεύθυνοι για την αιματοχυσία.

Η είδηση έχει ήδη ταξιδέψει σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η δίκη μεταφέρεται στην Αθήνα

Η υπόθεση είναι τόσο σοβαρή, ώστε η δίκη αποφασίζεται να γίνει στην Αθήνα.

Ο Άρειος Πάγος επιλέγει το Β΄ Κακουργιοδικείο Αθηνών, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος νέων αντεκδικήσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Έναν χρόνο περίπου μετά τη νύχτα του μακελειού, έξι άνθρωποι κάθονται στο εδώλιο.

Η αστυνομική παρουσία είναι αυστηρή.

Στους διαδρόμους του δικαστηρίου βρίσκονται μαυροφορεμένες γυναίκες και άνδρες με μαύρα πουκάμισα. Οι συγγενείς των δύο πλευρών παρακολουθούν με ένταση την εξέλιξη της δίκης.

Ο φόβος για νέα σύγκρουση παραμένει.

Οι κατηγορούμενοι ακούν τις ποινές

Ο Μανούσος, ο άνθρωπος που σκότωσε τον δασοφύλακα Γιάννη, υποστηρίζει στο δικαστήριο ότι είχε καταναλώσει μεγάλες ποσότητες κρασιού και τσικουδιάς και πως δεν είχε πλήρη αντίληψη όσων έκανε. Καταδικάζεται σε 20 χρόνια κάθειρξη.

Ο Ζαχαρίας, που κατηγορείται για τη δολοφονία του 18χρονου Μανούσου, καταδικάζεται σε 10 χρόνια.

Ο Θεοχάρης, ο άνθρωπος που πέταξε τη χειροβομβίδα, δέχεται τη βαρύτερη ποινή: 25 χρόνια κάθειρξη.

Άλλοι κατηγορούμενοι καταδικάζονται για την κατοχή όπλων. Χρόνια αργότερα ακολουθούν μειώσεις ποινών και αποφυλακίσεις. Ο Μανούσος αποφυλακίζεται το 1968, ενώ ο Θεοχάρης αποφυλακίζεται έχοντας εκτίσει περίπου 15 χρόνια από την ποινή του.

Μια νύχτα που έμεινε για πάντα στα Βορίζια

Η δίκη τελείωσε. Οι ποινές επιβλήθηκαν. Οι καταδικασμένοι κάποτε βγήκαν από τις φυλακές. Όμως η ιστορία των Βοριζίων δεν τελείωσε εκεί. Γιατί μια βεντέτα δεν τελειώνει όταν πέσει η αυλαία ενός δικαστηρίου. Μένει στις οικογένειες, στις μνήμες και στις σιωπές. Και στα Βορίζια ολόκληρος ο κύκλος του αίματος χρειάστηκε μόλις λίγες ώρες για να ξετυλιχθεί.

Ο Γιάννης, ο δασοφύλακας, ήταν ο πρώτος νεκρός.

Ο 18χρονος Μανούσος ο δεύτερος.

Ο Μιχάλης ο τρίτος.

Και ύστερα ήρθε η χειροβομβίδα του Θεοχάρη, που σκότωσε ακόμη τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε δεκατέσσερις.