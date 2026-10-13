Η άγρια δολοφονία της μητέρας της Μαίρης Λίντα στο Μπουρνάζι - Την χτύπησαν και την έκαψαν ζωντανή

Έγκλημα χωρίς φίλτρα.Το true crime podcast του Newsbomb.gr ερευνά τις πιο σκοτεινές υποθέσεις που συγκλόνισαν την Ελλάδα. Από αποδράσεις που θυμίζουν ταινία, μέχρι ανεξιχνίαστα εγκλήματα και θρυλικούς καταζητούμενους, κάθε επεισόδιο είναι μια βουτιά στην αθέατη πλευρά της πραγματικότητας.

Ήταν 24 Νοεμβρίου 1970, όταν η 70χρονη Βασιλική Δημητροπούλου, μητέρα της γνωστής τραγουδίστριας Μαίρης Λίντα, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Μπουρνάζι.

Το πρωί εκείνης της ημέρας, περίπου στις 09:00, η γυναίκα που εργαζόταν ως υπηρέτρια για τη Μαίρη Λίντα πήγε στο σπίτι της ηλικιωμένης, όπως έκανε για να τη βοηθήσει στις δουλειές του σπιτιού.

Σχεδόν ταυτόχρονα, έφτασε και ένα συνεργείο του ΟΤΕ, καθώς είχε προγραμματιστεί η εγκατάσταση τηλεφωνικής γραμμής. Οι άνθρωποι χτύπησαν την πόρτα, όμως από το εσωτερικό δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Τα λεπτά περνούσαν και η ανησυχία μεγάλωνε. Τελικά, ενημερώθηκαν οι Αρχές.

Αστυνομικοί και πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο και, αφού δεν υπήρχε τρόπος να επικοινωνήσουν με την ένοικο, αναγκάστηκαν να παραβιάσουν την πόρτα.

Αυτό που αντίκρισαν ήταν αποτρόπαιο. Η 70χρονη βρισκόταν νεκρή στο κρεβάτι της, ενώ το σώμα της είχε υποστεί εκτεταμένη απανθράκωση από τη φωτιά.

Ένα «ατύχημα» που δεν έπειθε όλους

Η πρώτη εκτίμηση για τον θάνατό της ήταν πως επρόκειτο για δυστύχημα. Το σενάριο που εξετάστηκε ήταν ότι η ηλικιωμένη είχε ξαπλώσει για να ξεκουραστεί έχοντας αναμμένο τσιγάρο. Κάποια στιγμή αποκοιμήθηκε και το τσιγάρο έπεσε πάνω στο μαξιλάρι ή στα κλινοσκεπάσματα.

Η φωτιά φέρεται να επεκτάθηκε γρήγορα στο κρεβάτι, με αποτέλεσμα η γυναίκα να μην προλάβει να αντιδράσει. Ωστόσο, η εικόνα στον χώρο δεν ταίριαζε απόλυτα με αυτή την εκδοχή. Κατά την αυτοψία, τρεις αξιωματικοί που συμμετείχαν στην έρευνα έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένες λεπτομέρειες που αρχικά θα μπορούσαν εύκολα να περάσουν απαρατήρητες.

Πάνω στο πτώμα υπήρχε ένα ξυπνητήρι με ίχνη αίματος. Κοντά στο κρεβάτι εντοπίστηκε ένα άδειο μπουκάλι οινοπνεύματος, ενώ στο πρόσωπο της ηλικιωμένης υπήρχαν αμυχές.

Τα ευρήματα αυτά δημιούργησαν σοβαρές αμφιβολίες για το ενδεχόμενο ενός απλού ατυχήματος.

Οι έρευνες αποκάλυψαν την πραγματική εικόνα

Οι αστυνομικές Αρχές άρχισαν να εξετάζουν ξανά την υπόθεση από την αρχή. Οι συγκεκριμένες ενδείξεις έδειχναν ότι πριν ξεσπάσει η φωτιά είχε προηγηθεί επίθεση.

Χρειάστηκαν περίπου δέκα ημέρες μέχρι οι αρχές να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος της Βασιλικής Δημητροπούλου δεν ήταν αποτέλεσμα ατυχίας. Η ηλικιωμένη είχε πέσει θύμα ληστών.

Η εισβολή μέσα στη νύχτα

Σύμφωνα με την εκδοχή που προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες είχαν εισβάλει στο διαμέρισμα αρκετές ώρες πριν εντοπιστεί το πτώμα. Η γυναίκα είχε ήδη ξαπλώσει όταν αντιλήφθηκε ότι κάποιος βρισκόταν μέσα στο σπίτι. Άκουσε θόρυβο και ρώτησε ποιος ήταν. Δεν πήρε απάντηση.

Οι διαρρήκτες, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, φοβήθηκαν ότι η παρουσία τους είχε γίνει αντιληπτή. Η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχό τους και επιτέθηκαν στην ηλικιωμένη.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, χρησιμοποίησαν ένα ξυπνητήρι για να τη χτυπήσουν στο πρόσωπο. Η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε ανήμπορη να αντιδράσει.

Τότε οι δράστες προχώρησαν στο επόμενο και πιο φρικιαστικό βήμα. Περιέλουσαν τα κλινοσκεπάσματα με οινόπνευμα και έβαλαν φωτιά στο κρεβάτι. Η φωτιά εξαπλώθηκε και η 70χρονη έχασε τη ζωή της μέσα στις φλόγες.

Έφυγαν παίρνοντας ακόμη και ένα κομπολόι

Οι δράστες δεν έφυγαν από το σπίτι με άδεια χέρια. Ανάμεσα στα αντικείμενα που πήραν βρίσκονταν ένα κομπολόι, ένα δαχτυλίδι και ορισμένα ακόμη μικροαντικείμενα, τα οποία ο Τύπος της εποχής περιέγραφε ως αντικείμενα μικρής αξίας.

Κανείς τους, όμως, δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι ένα από αυτά θα αποτελούσε το στοιχείο που θα οδηγούσε στην αποκάλυψη της ταυτότητάς τους.

Το λάθος που τους πρόδωσε

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν ένας από τους υπόπτους συνελήφθη και οδηγήθηκε για εξέταση στην Ασφάλεια.

Χωρίς να το έχει αντιληφθεί εγκαίρως, είχε ακόμη στην κατοχή του το κομπολόι που είχε αφαιρεθεί από το σπίτι της Βασιλικής Δημητροπούλου. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης κατάλαβε ότι το αντικείμενο βρισκόταν στην τσέπη του. Αναζητώντας τρόπο να το εξαφανίσει, ζήτησε να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα.

Εκεί προσπάθησε να ξεφορτωθεί το κομπολόι, ρίχνοντάς το στη λεκάνη. Υπολόγιζε ότι το αντικείμενο θα χανόταν και μαζί του ένα σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο. Οι αστυνομικοί, όμως, είχαν αντιληφθεί την κίνησή του. Το κομπολόι ανασύρθηκε από την τουαλέτα και παρέμεινε στην κατοχή των αρχών.

Μέσα σε λίγες ημέρες, όμως, η εικόνα ανατράπηκε πλήρως. Τα σημάδια στο πρόσωπο, το αιματοβαμμένο ξυπνητήρι, το μπουκάλι με το οινόπνευμα και κυρίως το αντικείμενο που βρέθηκε στην κατοχή ενός υπόπτου έδωσαν στις αρχές τα κομμάτια ενός διαφορετικού παζλ. Η γυναίκα δεν είχε χάσει τη ζωή της από ένα τυχαίο ατύχημα.

Είχε πέσει θύμα διάρρηξης που μετατράπηκε σε φονική επίθεση. Και τελικά, ένα κομπολόι, ένα από τα αντικείμενα που οι δράστες πήραν από το σπίτι, έγινε το στοιχείο που τους έφερε αντιμέτωπους με τη Δικαιοσύνη.

Διαβάστε επίσης