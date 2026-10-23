Τραγωδία στο Μεξικό: 18χρονη εκσφενδονίστηκε από παιχνίδι λούνα παρκ – Σοκαριστικό βίντεο

Βίντεο κατέγραψε τα δραματικά δευτερόλεπτα πριν από την θανάσιμη πτώση της 18χρονης Γκαμπριέλα μπροστά σε δεκάδες επισκέπτες

Ανθή Κουρεντζή

Τραγωδία στο Μεξικό: 18χρονη εκσφενδονίστηκε από παιχνίδι λούνα παρκ – Σοκαριστικό βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
4'
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  • Μια 18χρονη, η Γκαμπριέλα Ροντρίγκες Τεσόκο, εκσφενδονίστηκε από το παιχνίδι λούνα παρκ «El Péndulo» στο Κάμπο Σαν Λούκας και υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της λίγες ώρες μετά το ατύχημα.
  • Το παιχνίδι συνέχισε να λειτουργεί για λίγα δευτερόλεπτα μετά την πτώση της νεαρής, ενώ βίντεο δείχνουν τη μεταλλική μπάρα συγκράτησης να ανασηκώνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.
  • Η Εισαγγελία της πολιτείας Μπάχα Καλιφόρνια Σουρ ξεκίνησε επίσημη έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος, εστιάζοντας στους μηχανισμούς ασφάλειας και στις διαδικασίες ελέγχου του παιχνιδιού.
  • Το παιχνίδι «El Péndulo» τέθηκε εκτός λειτουργίας και πραγματοποιούνται έλεγχοι σε όλες τις εγκαταστάσεις της διοργάνωσης, ενώ ο δήμος Λος Κάμπος συνεργάζεται πλήρως με τις εισαγγελικές Αρχές.
  • Η τραγωδία προκάλεσε προβληματισμό στο Μεξικό για την ασφάλεια των προσωρινών ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων και την αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων.
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Μια βραδιά διασκέδασης μετατράπηκε σε ανείπωτη τραγωδία στο Μεξικό, όταν μια 18χρονη κοπέλα εκσφενδονίστηκε από παιχνίδι λούνα παρκ που βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, πέφτοντας στο έδαφος μπροστά στα μάτια έντρομων επισκεπτών.

Η νεαρή, που ταυτοποιήθηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ως Γκαμπριέλα Ροντρίγκες Τεσόκο, υπέστη σοβαρότατα τραύματα και, παρά την άμεση κινητοποίηση των διασωστών, υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 20 Οκτωβρίου 2026, κατά τη διάρκεια των παραδοσιακών εορταστικών εκδηλώσεων στο Κάμπο Σαν Λούκας, στην πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια Σουρ του Μεξικού.

Το βίντεο που καταγράφει τη μοιραία πτώση

Η 18χρονη είχε επιβιβαστεί στο παιχνίδι «El Péndulo», γνωστό και ως «Loop Fighter», το οποίο συνδυάζει περιστροφικές και εκκρεμείς κινήσεις, ανεβάζοντας τους επιβάτες σε μεγάλο ύψος.

Βίντεο που κατέγραψαν επισκέπτες και κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές πριν από το δυστύχημα.

Στα πλάνα φαίνεται η μεταλλική μπάρα συγκράτησης στο κάθισμα της νεαρής να ανασηκώνεται ενώ το παιχνίδι βρίσκεται σε κίνηση. Αμέσως μετά, η 18χρονη χάνει τη στήριξή της και πέφτει από το κάθισμα.

Σύμφωνα με τα μεξικανικά δημοσιεύματα, το παιχνίδι συνέχισε να κινείται για λίγα δευτερόλεπτα προτού ακινητοποιηθεί από χειριστή.

Παρότι τα βίντεο καταγράφουν τη μπάρα να ανασηκώνεται, δεν έχει διευκρινιστεί εάν αυτό οφειλόταν σε μηχανική βλάβη, πρόβλημα ασφάλισης ή κάποια άλλη αιτία.

Υπέκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο η 18χρονη

Αμέσως μετά την πτώση, στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στη νεαρή κοπέλα.

Η 18χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου εισήχθη σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Γκαμπριέλα είχε αποφοιτήσει πρόσφατα από το Colegio de Bachilleres στην περιοχή του Κάμπο Σαν Λούκας.

Ο αιφνίδιος θάνατός της προκάλεσε θλίψη στην τοπική κοινωνία, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκαν μηνύματα αποχαιρετισμού και συμπαράστασης προς την οικογένειά της.

Έρευνα για τα μέτρα ασφαλείας – Στο μικροσκόπιο η λειτουργία του παιχνιδιού

Η Εισαγγελία της πολιτείας Μπάχα Καλιφόρνια Σουρ ανακοίνωσε την έναρξη επίσημης έρευνας για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Το παιχνίδι και ο χώρος όπου σημειώθηκε η τραγωδία αποκλείστηκαν προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες πραγματογνωμοσύνες.

Ειδικοί σε θέματα μηχανικής, κατασκευών και ασφάλειας εξετάζουν την κατάσταση της εγκατάστασης, με ιδιαίτερη έμφαση στους μηχανισμούς συγκράτησης των επιβατών.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα είναι γιατί ανασηκώθηκε η μπάρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του παιχνιδιού.

Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν εάν είχαν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου και λειτουργίας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Excélsior, οι εγκαταστάσεις είχαν ελεγχθεί από τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας τέσσερις ημέρες πριν από το δυστύχημα, γεγονός που θέτει στο επίκεντρο της έρευνας και τις διαδικασίες επιθεώρησης.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημο πόρισμα για τα αίτια της τραγωδίας ούτε έχει αποδοθεί ποινική ευθύνη σε συγκεκριμένο πρόσωπο.

Μετά το δυστύχημα, ο δήμος Λος Κάμπος εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της 18χρονης, ανακοινώνοντας ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις εισαγγελικές Αρχές.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι τέθηκε εκτός λειτουργίας, ενώ δρομολογήθηκαν έλεγχοι και στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις της διοργάνωσης.

Ο δήμαρχος Κριστιάν Αγκούντες Γκόμες εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στήριξης των οικείων της νεαρής σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε αλλαγή στην ηγεσία της δημοτικής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, με τον Ντιέγκο Καμάτσο Χάλε να αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα προκειμένου να διευκολυνθούν οι έρευνες και η παράδοση των σχετικών εγγράφων.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στο Μεξικό σχετικά με την ασφάλεια των προσωρινών εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

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