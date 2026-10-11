Βρετανία: Δεν θα θανατωθεί η τίγρης που σκότωσε άνδρα σε πάρκο άγριας ζωής

Snapshot Η τίγρης Αλτάι που σκότωσε έναν άνδρα σε πάρκο άγριας ζωής στη Βρετανία δεν θα θανατωθεί, σύμφωνα με το πάρκο.

Ο άνδρας εισήλθε στον χώρο της τίγρης πηδώντας την περίφραξη, πιθανώς από πλατφόρμα παρατήρησης.

Οι φύλακες πυροβόλησαν προειδοποιητικά για να απομακρύνουν την τίγρη, αλλά ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός.

Ο Αλτάι μεταφέρθηκε για να ζευγαρώσει με τη μοναδική άλλη τίγρη του πάρκου, ενώ ο χώρος τους καλύπτει δύο στρέμματα με φυσικό περιβάλλον.

Η ταυτότητα του θανόντα δεν έχει εξακριβωθεί και δεν είναι γνωστό γιατί εισήλθε στον χώρο της τίγρης. Snapshot powered by AI

Μίας τίγρης σκότωσε άνδρα στο Πάρκο Άγριας Ζωής στο Γιορκσάιρ της Βρετανίας αλλά αποφασίστηκε να μην θανατωθεί. Το Πάρκο Άγριας Ζωής επιβεβαίωσε ότι δεν θα γίνει ευθανασία στο άγριο ζώο, που ονομάζεται Αλτάι.

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους εξέφρασαν την ανησυχία τους μετά το χθεσινό τραγικό περιστατικό. Οι σκέψεις και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια είναι με την οικογένεια και τους αγαπημένους του άνδρα που, δυστυχώς, έχασε τη ζωή του», ανέφερε ο πάρκο.

Και συνέχισε: «Πολλοί, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν επικοινωνήσει μαζί μας σχετικά με τον Αλτάι, την τίγρη. Μπορούμε να διαβεβαιώσουμε όλους ότι είναι ασφαλής και καλά και δεν θα υποβληθεί σε ευθανασία ως αποτέλεσμα αυτού του συμβάντος».

Αστυνομικοί και διασώστες έσπευσαν στο πάρκο άγριας ζωής λίγο μετά τις 13:30 το μεσημέρι του Σαββάτου έπειτα αναφορές ότι ένας άνδρας είχε πηδήξει την περίφραξη και βρισκόταν στον ίδιο χώρο με την τίγρη. Οι αρχές πιθανολογούν ότι ο άνδρας πήδηξε μέσα στον χώρο από μία πλατφόρμα παρατήρησης.

Στη συνέχεια η τίγρης με το όνομα Αλτάι τον άρπαξε και τον έσυρε μακριά. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι φύλακες έριξαν δύο προειδοποιητικές βολές με κυνηγετικό όπλο για να τρομάξουν την αρσενική τίγρη, η οποία υποχώρησε στο κλουβί της και αμέσως τέθηκε υπό έλεγχο.

Ωστόσο ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός. Ο Αλτάι μεταφέρθηκε στο πάρκο για να ζευγαρώσει με τη μοναδική άλλη τίγρη του πάρκου, μια θηλυκή σιβηρική τίγρη που ονομάζεται Τζούνα.

Ο χώρος διαβίωσής τους εκτείνεται σε δύο στρέμματα προστατευόμενης περιοχής και περιλαμβάνει δασικές εκτάσεις και μια λιμνούλα με καταρράκτη. Η ταυτότητα του άνδρα που έχασε τη ζωή του δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί και δεν είναι γνωστό για ποιο λόγο εισήλθε στον χώρο.

Πιστεύεται ότι άλλοι επισκέπτες του ζωολογικού κήπου προσπάθησαν να εμποδίσουν τον άνδρα να σκαρφαλώσει μέσα στον χώρο, ενώ στο βίντεο της επίθεσης ακούγεται μια γυναίκα να λέει: «Προσπάθησα να τον σταματήσω». Γύρω από το μονοπάτι των επισκεπτών τοποθετήθηκαν μαύρες κουρτίνες για να εμποδίσουν τον κόσμο να δει τη φρικτή σκηνή, καθώς γινόταν η εκκένωση του πάρκου.