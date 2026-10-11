Νέες αποκαλύψεις για τον άνδρα που κατασπαράχθηκε από τίγρη στην Βρετανία

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media κατέγραψαν τις τρομακτικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο πάρκο άγριας ζωής του Γιορκσάιρ

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Νέες αποκαλύψεις για τον άνδρα που κατασπαράχθηκε από τίγρη στην Βρετανία
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας άνδρας περίπου 20 ετών εισήλθε σε περίφραγμα που κρατούνταν μια τίγρη στο πάρκο άγριας ζωής του Γιορκσάιρ και δέχτηκε επίθεση.
  • Ο άνδρας φέρεται να χόρευε και να προετοιμαζόταν ψυχολογικά πριν περάσει τον φράχτη και να εισέλθει στο περίφραγμα της τίγρης.
  • Παρά τις προσπάθειες των επισκεπτών να αποσπάσουν την προσοχή της τίγρης, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του στο σημείο της επίθεσης.
  • Το πάρκο κινητοποιήθηκε άμεσα με προσωπικό και εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, ενώ η τίγρης δεν τραυματίστηκε και παραμένει στο περίφραγμά της.
  • Το πάρκο άγριας ζωής του Γιορκσάιρ έκλεισε προσωρινά μετά το σοβαρό περιστατικό και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την διερεύνηση των συνθηκών.
Snapshot powered by AI

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον άνδρα που κατασπαράχθηκε από τίγρη της Σιβηρίας σε πάρκο άγριας ζωής στο Γιορκσάιρ της Βρετανίας το μεσημέρι του Σαββάτου, μπροστά στα μάτια των επισκεπτών.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στην Daily Mail, ο άνδρας φέρεται να χόρευε στον χώρο των επισκεπτών σαν να ήθελε να «προετοιμαστεί ψυχολογικά» πριν σκαρφαλώσει στον φράχτη και μπει στο περίφραγμα της τίγρης.

Ο άνδρας, ο οποίος πιστεύεται ότι ήταν 20 ετών, φέρεται να κρατούσε το κινητό του και να φορούσε ασύρματα ακουστικά, καθώς χόρευε, παρακολουθώντας το περίφραγμα της τίγρης.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, πέρασε τον φράχτη και εισήλθε στον χώρο όπου κρατούνταν η τίγρης, η οποία ονομάζεται Αλτάι και ζυγίζει περίπου 190 κιλά. Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι το ζώο φαινόταν αναστατωμένο και ότι επιτέθηκε σχεδόν αμέσως στον άνδρα, αρπάζοντας τον από τον λαιμό.

«Προσπάθησα να τον σταματήσω»

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media κατέγραψαν τις τρομακτικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο πάρκο άγριας ζωής. Σε αυτά, απεικονίζεται η τίγρης να περιτριγυρίζει τον άνδρα, ο οποίος ήταν καθισμένος στο γρασίδι, πριν του επιτεθεί βίαια.

Σύμφωνα με τα πλάνα, ο άνδρας φώναζε «όχι, όχι» κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ενώ πριν δεχτεί την επίθεση, εμφανίστηκε να έχει γονατίσει στο έδαφος με τα χέρια του ανοιχτά. Σε άλλο σημείο, ο άνδρας έδειχνε το άγριο ζώο με το δάχτυλό του, φωνάζοντας του να σταματήσει.

Την ίδια στιγμή, οι επισκέπτες που παρακολουθούσαν την άγρια επίθεση άρχισαν να φωνάζουν, προσπαθώντας να αποσπάσουν την προσοχή της τίγρης, ώστε να απομακρυνθεί από τον άνδρα.

Σε ένα βίντεο, ακούγεται μια γυναίκα να λέει: «Προσπάθησα να τον σταματήσω».

Η ανακοίνωση του πάρκου

Οι υπάλληλοι του πάρκου άγριας ζωής του Γιορκσάιρ, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Ντόνκαστερ, κινητοποιήθηκαν αμέσως όταν έγινε γνωστό τι συνέβη.

Έσπευσαν στο σημείο οπλισμένοι με ακουστικά όπλα που λειτουργούν με αέριο, τα οποία χρησιμοποιούνται για να παραχθούν πολύ δυνατοί κρότοι με σκοπό την απομάκρυνση των ζώων. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα, επίσης, διασώστες με εξοπλισμό για τη χορήγηση αίματος, ωστόσο, ήταν ήδη αργά.

Οι αρχές του Γιορκσάιρ επιβεβαίωσαν αργότερα ότι ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο σημείο.

Από το περιστατικό, δεν τραυματίστηκε η τίγρης, η οποία παραμένει ακόμη στο περίφραγμα της.

Ένας εκπρόσωπος του πάρκου επιβεβαίωσε το σοβαρό περιστατικό το βράδυ του Σαββάτου. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι σήμερα σημειώθηκε ένα σοβαρό περιστατικό στο περίφραγμα της τίγρης», είπε.

«Ενεργοποιήθηκαν αμέσως τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και έφτασαν στο σημείο οι αρμόδιες αρχές. Συνεργαζόμαστε στενά με τις αρχές για να διαπιστώσουμε ακριβώς τι συνέβη. Η ασφάλεια και η ευημερία των επισκεπτών, του προσωπικού και των ζώων μας παραμένουν η ύψιστη προτεραιότητά μας. Το πάρκο είναι πλέον κλειστό και θα παραμείνει κλειστό και αύριο», κατέληξε στην ανακοίνωση του.

Η επίθεση σημειώθηκε μόλις τέσσερις μήνες μετά από ένα άλλο περιστατικό που είχε σημειωθεί στο Κέιμπριτζσαϊρ, όταν ένας άνδρας έριξε ένα τρίχρονο αγόρι σε λάκκο με κροκόδειλους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:25ΚΟΣΜΟΣ

Σενάριο «Νεπάλ» σε ελβετικό χωριό - Απειλή ασταθής βραχώδης σχηματισμός

12:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 1,17 εκατ. πολίτες - Επιδότηση και στην αντλία

12:14ΚΟΣΜΟΣ

«Χόρευε πριν μπει στο περίφραγμα, σαν να ήθελε να προετοιμαστεί ψυχολογικά»: Νέες αποκαλύψεις για τον άνδρα που κατασπαράχθηκε από τίγρη στην Βρετανία

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα 200 ετών του Ναπολέοντα αποκρυπτογράφησε η τεχνητή νοημοσύνη - Αποκαλύφθηκαν στρατιωτικά μυστικά της Ευρώπης

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Πώς συνελήφθη ο «γυναικολόγος του λαού» με τα εκατοντάδες αρχεία παιδικής πορνογραφίας - Το σήμα από τις ΗΠΑ που τον «ξεσκέπασε»

11:38ΚΟΣΜΟΣ

Λίγο πριν την τραγωδία: Τελευταία πλάνα της Πακιστανής φοιτήτριας, πριν κρεμαστεί στο δέντρο - Τραγική φιγούρα ο πατέρας της

11:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Fake news και social media: «Το πρόβλημα είναι ότι οι πολίτες δεν αναγνωρίζουμε πια την ίδια πραγματικότητα» λέει Ακαδημαϊκός στο Newsbomb

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Κατασχέθηκαν 360 κιλά κάνναβης σε ιστιοφόρο αξίας άνω του €1 εκατ. - Συνελήφθησαν δύο Ουκρανοί

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 22χρονος - Οδηγούσε αυτοκίνητο με ταχύτητα 166 χιλιόμετρα την ώρα

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του σε κατάστημα - Τρεις τραυματίες

11:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το πολλά υποσχόμενο ντέρμπι «αιωνίων»!

11:00WHAT THE FACT

«Gomi wa mochikaeri»: Ο «χρυσός» κανόνας της Ιαπωνίας - Ο λόγος που δεν υπάρχουν κάδοι στους δρόμους αλλά είναι πεντακάθαροι

10:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαράκη για Γκράβα: Θα καλέσω μαθητές και 15μελες στο υπουργείο - Τι είπε για πανεπιστήμια, εστίες, πανελλαδικές και τη ρατσιστική επίθεση στο Ν. Ηράκλειο

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Σε δημοπρασία σπάνιος πίνακας του Ουίνστον Τσόρτσιλ που είχε χαρίσει στην κόρη του

10:38ΚΟΣΜΟΣ

Στον παππού τα 5 αδέλφια της 10χρονης Σάρα Σαρίφ, που δολοφονήθηκε βάναυσα από τον πατέρα της

10:30WHAT THE FACT

Δεν ήθελαν να καταλήξουν σε γηροκομείο και βρήκαν τη λύση στον κήπο: Τους κόστισε 280.000 δολάρια

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκαρδιστική στιγμή: Έχασε τα λόγια του ο δημοσιογράφος από το ξαφνικό φλερτ θαυμάστριας - Τινάχθηκε στον αέρα το live

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ιρανός ράπερ Tataloo: Από υποστηρικτής των σκληροπυρηνικών του καθεστώτος, καταδικασμένος σε θάνατο για προσβολή του Ισλάμ

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρή 20χρονη από χρήση ναρκωτικών ουσιών - Συνελήφθη φίλος της για ανθρωποκτονία από αμέλεια

10:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα φόρμουλα στην ανασκόπηση Μητσοτάκη: Η επίσκεψη Ρούμπιο, τα 95 εκατ. ευρώ για τη βιομηχανία και το σχέδιο για το 2027, και τα μέτρα για την Κρήτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Ο χαμηλοσυνταξιούχος Καρβέλας, η «πόρτα» στην ΑΑΔΕ και η απαίτηση Κούστα για την άμεση εξόφληση δανείου ενός εκατομμυρίου - Στο μικροσκόπιο και η συναυλία της Βίσση στο ΟΑΚΑ

08:05LIFESTYLE

Οι πρώτοι νικητές της σεζόν - Ποιοι ξεχωρίζουν στην κούρσα της τηλεθέασης και των εντυπώσεων

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Πώς συνελήφθη ο «γυναικολόγος του λαού» με τα εκατοντάδες αρχεία παιδικής πορνογραφίας - Το σήμα από τις ΗΠΑ που τον «ξεσκέπασε»

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Αεροσκάφος Boeing 747 παραλίγο να χτυπήσει την ουρά του σε αεροδιάδρομο κατά την προσγείωση του

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Που θα χτυπήσουν καταιγίδες σήμερα - Τοπικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας

12:14ΚΟΣΜΟΣ

«Χόρευε πριν μπει στο περίφραγμα, σαν να ήθελε να προετοιμαστεί ψυχολογικά»: Νέες αποκαλύψεις για τον άνδρα που κατασπαράχθηκε από τίγρη στην Βρετανία

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκτέλεσαν τον γαμπρό μία μέρα μετά τον γάμο - Πιέζουν τώρα τη φυλακισμένη σύζυγο να τον αρνηθεί

11:38ΚΟΣΜΟΣ

Λίγο πριν την τραγωδία: Τελευταία πλάνα της Πακιστανής φοιτήτριας, πριν κρεμαστεί στο δέντρο - Τραγική φιγούρα ο πατέρας της

09:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Γνώριμος της ΕΛΑΣ ο νεκρός - Μαφιόζικη εκτέλεση βλέπουν οι Αρχές - Τον εξουδετέρωσαν σε ερημικό σημείο

10:30WHAT THE FACT

Δεν ήθελαν να καταλήξουν σε γηροκομείο και βρήκαν τη λύση στον κήπο: Τους κόστισε 280.000 δολάρια

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρή 20χρονη από χρήση ναρκωτικών ουσιών - Συνελήφθη φίλος της για ανθρωποκτονία από αμέλεια

22:02ΚΟΣΜΟΣ

Ενέδρα σε αστυνομικούς στη Φιλαδέλφεια: Νεκρός ο ένας, σοβαρά τραυματίας ο δεύτερος

10:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαράκη για Γκράβα: Θα καλέσω μαθητές και 15μελες στο υπουργείο - Τι είπε για πανεπιστήμια, εστίες, πανελλαδικές και τη ρατσιστική επίθεση στο Ν. Ηράκλειο

10:00ΥΓΕΙΑ

Να πώς θα μπορούσες να είσαι ψυχοπαθής χωρίς να το γνωρίζεις

17:02LIFESTYLE

Σοφία Καρβέλα: Παρέμβαση στην κόντρα των γονιών της με αινιγματική ανάρτηση - «Ποιος είσαι χωρίς το παρελθόν σου»

11:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Fake news και social media: «Το πρόβλημα είναι ότι οι πολίτες δεν αναγνωρίζουμε πια την ίδια πραγματικότητα» λέει Ακαδημαϊκός στο Newsbomb

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 10 άτομα κατέβασαν επιβάτες από ταξί και τους ξυλοκόπησαν άγρια - Ένας στο νοσοκομείο

18:16LIFESTYLE

ΜακΓκάιβερ: Πώς ζει σήμερα - Τι λέει στα 76 του για την Τεχνητή Νοημοσύνη

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του σε κατάστημα - Τρεις τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ