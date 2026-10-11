Νέες αποκαλύψεις για τον άνδρα που κατασπαράχθηκε από τίγρη στην Βρετανία

Snapshot Ένας άνδρας περίπου 20 ετών εισήλθε σε περίφραγμα που κρατούνταν μια τίγρη στο πάρκο άγριας ζωής του Γιορκσάιρ και δέχτηκε επίθεση.

Ο άνδρας φέρεται να χόρευε και να προετοιμαζόταν ψυχολογικά πριν περάσει τον φράχτη και να εισέλθει στο περίφραγμα της τίγρης.

Παρά τις προσπάθειες των επισκεπτών να αποσπάσουν την προσοχή της τίγρης, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του στο σημείο της επίθεσης.

Το πάρκο κινητοποιήθηκε άμεσα με προσωπικό και εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, ενώ η τίγρης δεν τραυματίστηκε και παραμένει στο περίφραγμά της.

Το πάρκο άγριας ζωής του Γιορκσάιρ έκλεισε προσωρινά μετά το σοβαρό περιστατικό και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την διερεύνηση των συνθηκών. Snapshot powered by AI

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον άνδρα που κατασπαράχθηκε από τίγρη της Σιβηρίας σε πάρκο άγριας ζωής στο Γιορκσάιρ της Βρετανίας το μεσημέρι του Σαββάτου, μπροστά στα μάτια των επισκεπτών.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στην Daily Mail, ο άνδρας φέρεται να χόρευε στον χώρο των επισκεπτών σαν να ήθελε να «προετοιμαστεί ψυχολογικά» πριν σκαρφαλώσει στον φράχτη και μπει στο περίφραγμα της τίγρης.

Ο άνδρας, ο οποίος πιστεύεται ότι ήταν 20 ετών, φέρεται να κρατούσε το κινητό του και να φορούσε ασύρματα ακουστικά, καθώς χόρευε, παρακολουθώντας το περίφραγμα της τίγρης.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, πέρασε τον φράχτη και εισήλθε στον χώρο όπου κρατούνταν η τίγρης, η οποία ονομάζεται Αλτάι και ζυγίζει περίπου 190 κιλά. Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι το ζώο φαινόταν αναστατωμένο και ότι επιτέθηκε σχεδόν αμέσως στον άνδρα, αρπάζοντας τον από τον λαιμό.

«Προσπάθησα να τον σταματήσω»

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media κατέγραψαν τις τρομακτικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο πάρκο άγριας ζωής. Σε αυτά, απεικονίζεται η τίγρης να περιτριγυρίζει τον άνδρα, ο οποίος ήταν καθισμένος στο γρασίδι, πριν του επιτεθεί βίαια.

Σύμφωνα με τα πλάνα, ο άνδρας φώναζε «όχι, όχι» κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ενώ πριν δεχτεί την επίθεση, εμφανίστηκε να έχει γονατίσει στο έδαφος με τα χέρια του ανοιχτά. Σε άλλο σημείο, ο άνδρας έδειχνε το άγριο ζώο με το δάχτυλό του, φωνάζοντας του να σταματήσει.

Την ίδια στιγμή, οι επισκέπτες που παρακολουθούσαν την άγρια επίθεση άρχισαν να φωνάζουν, προσπαθώντας να αποσπάσουν την προσοχή της τίγρης, ώστε να απομακρυνθεί από τον άνδρα.

Σε ένα βίντεο, ακούγεται μια γυναίκα να λέει: «Προσπάθησα να τον σταματήσω».

Η ανακοίνωση του πάρκου

Οι υπάλληλοι του πάρκου άγριας ζωής του Γιορκσάιρ, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Ντόνκαστερ, κινητοποιήθηκαν αμέσως όταν έγινε γνωστό τι συνέβη.

Έσπευσαν στο σημείο οπλισμένοι με ακουστικά όπλα που λειτουργούν με αέριο, τα οποία χρησιμοποιούνται για να παραχθούν πολύ δυνατοί κρότοι με σκοπό την απομάκρυνση των ζώων. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα, επίσης, διασώστες με εξοπλισμό για τη χορήγηση αίματος, ωστόσο, ήταν ήδη αργά.

Οι αρχές του Γιορκσάιρ επιβεβαίωσαν αργότερα ότι ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο σημείο.

Από το περιστατικό, δεν τραυματίστηκε η τίγρης, η οποία παραμένει ακόμη στο περίφραγμα της.

Ένας εκπρόσωπος του πάρκου επιβεβαίωσε το σοβαρό περιστατικό το βράδυ του Σαββάτου. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι σήμερα σημειώθηκε ένα σοβαρό περιστατικό στο περίφραγμα της τίγρης», είπε.

«Ενεργοποιήθηκαν αμέσως τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και έφτασαν στο σημείο οι αρμόδιες αρχές. Συνεργαζόμαστε στενά με τις αρχές για να διαπιστώσουμε ακριβώς τι συνέβη. Η ασφάλεια και η ευημερία των επισκεπτών, του προσωπικού και των ζώων μας παραμένουν η ύψιστη προτεραιότητά μας. Το πάρκο είναι πλέον κλειστό και θα παραμείνει κλειστό και αύριο», κατέληξε στην ανακοίνωση του.

Η επίθεση σημειώθηκε μόλις τέσσερις μήνες μετά από ένα άλλο περιστατικό που είχε σημειωθεί στο Κέιμπριτζσαϊρ, όταν ένας άνδρας έριξε ένα τρίχρονο αγόρι σε λάκκο με κροκόδειλους.

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