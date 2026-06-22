Βρετανία: Σταθεροποιήθηκε το 3χρονο που 30χρονος το έριξε σε λάκκο με κροκόδειλους

Snapshot Το τρίχρονο αγόρι που έπεσε σε λάκκο με κροκόδειλους σε ζωολογικό πάρκο στο Κέμπριτζσαιρ βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Ο 30χρονος θείος του παιδιού, που έχει προβλήματα νοητικής στέρησης, συνελήφθη με κατηγορία απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Ο θείος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση έως τις 18 Σεπτεμβρίου λόγω της νοητικής του κατάστασης.

Κανένας από τους κροκόδειλους δεν θανατώθηκε μετά το περιστατικό.

Η αστυνομία δεν θεωρεί ότι ο θείος είναι σε θέση να δώσει κατάθεση. Snapshot powered by AI

Καλύτερη είναι η κατάσταση της υγείας του τρίχρονου αγοριού το οποίο έριξε ο 30χρονος θείος του σε χώρο με κροκόδειλους, κατά την επίσκεψή τους σε ζωολογικό κήπο.

Το περιστατικό που συνέβη στο Κέμπριτζσαιρ της Βρετανίας, την Πέμπτη 18 Ιουνίου, έχει προκαλέσει σοκ, καθώς το παιδί σώθηκε από τύχη και εξαιτίας της άμεσης παρέμβασης των τριών ιδιοκτητών του χώρου.

Ο θείος του αγοριού έχει προβλήματα νοητικής στέρησης, ωστόσο βρισκόταν μαζί με τον φροντιστή του. Παρόλα αυτά, ξέφυγε της προσοχής του και έκανε αυτή την αποτρόπαια πράξη στο τρίχρονο παιδί, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά από την πτώση, καθώς και από τουλάχιστον έναν κροκόδειλο.

?#BREAKING: Man arrested for attempted MURDƐR in the UK after boy, 3, ends up in a zoo crocodile enclosure



London - A man has been arrested on suspicion of attempted MURDƐR after a 3-year-old boy ended up in a crocodile enclosure at a zoo in central England on Thursday… pic.twitter.com/kirc0F3LGR — TaraBull (@TaraBull) June 18, 2026

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, το παιδί είναι πλέον σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τη ζωή του. Παράλληλα, ενημέρωσε ότι κανένας από τους κροκόδειλους δεν θανατώθηκε μετά το περιστατικό.

Ο 30χρονος άνδρας που πέταξε το παιδί συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση έως τις 18 Σεπτεμβρίου, λόγω της νοητικής του κατάστασης.

Kanak-Kanak 3 Tahun Kritikal Selepas Dicampak Dalam Kandang Buaya, Lelaki Ditahan



Oleh Mynewshub



LONDON – Seorang lelaki berusia 30 tahun ditahan polis selepas seorang kanak-kanak lelaki berusia tiga tahun mengalami kecederaan kritikal dalam satu insiden mengejutkan di sebuah… pic.twitter.com/v6AsqTkW3I — MYNEWSHUB (@mynewshub) June 19, 2026

Η αστυνομία, όπως αναφέρει το BBC, δεν θεωρεί ότι είναι σε θέσει να δώσει κατάθεση.

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