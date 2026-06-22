Βρετανία: Σταθεροποιήθηκε το 3χρονο που 30χρονος το έριξε σε λάκκο με κροκόδειλους
Το αγοράκι έριξε στον χώρο ο θείος του που αντιμετωπίζει προβλήματα νοητικής στέρησης
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- Το τρίχρονο αγόρι που έπεσε σε λάκκο με κροκόδειλους σε ζωολογικό πάρκο στο Κέμπριτζσαιρ βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο.
- Ο 30χρονος θείος του παιδιού, που έχει προβλήματα νοητικής στέρησης, συνελήφθη με κατηγορία απόπειρας ανθρωποκτονίας.
- Ο θείος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση έως τις 18 Σεπτεμβρίου λόγω της νοητικής του κατάστασης.
- Κανένας από τους κροκόδειλους δεν θανατώθηκε μετά το περιστατικό.
- Η αστυνομία δεν θεωρεί ότι ο θείος είναι σε θέση να δώσει κατάθεση.
Καλύτερη είναι η κατάσταση της υγείας του τρίχρονου αγοριού το οποίο έριξε ο 30χρονος θείος του σε χώρο με κροκόδειλους, κατά την επίσκεψή τους σε ζωολογικό κήπο.
Το περιστατικό που συνέβη στο Κέμπριτζσαιρ της Βρετανίας, την Πέμπτη 18 Ιουνίου, έχει προκαλέσει σοκ, καθώς το παιδί σώθηκε από τύχη και εξαιτίας της άμεσης παρέμβασης των τριών ιδιοκτητών του χώρου.
Ο θείος του αγοριού έχει προβλήματα νοητικής στέρησης, ωστόσο βρισκόταν μαζί με τον φροντιστή του. Παρόλα αυτά, ξέφυγε της προσοχής του και έκανε αυτή την αποτρόπαια πράξη στο τρίχρονο παιδί, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά από την πτώση, καθώς και από τουλάχιστον έναν κροκόδειλο.
Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, το παιδί είναι πλέον σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τη ζωή του. Παράλληλα, ενημέρωσε ότι κανένας από τους κροκόδειλους δεν θανατώθηκε μετά το περιστατικό.
Ο 30χρονος άνδρας που πέταξε το παιδί συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση έως τις 18 Σεπτεμβρίου, λόγω της νοητικής του κατάστασης.
Η αστυνομία, όπως αναφέρει το BBC, δεν θεωρεί ότι είναι σε θέσει να δώσει κατάθεση.