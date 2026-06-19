Σε κρίσιμη κατάσταση ο τρίχρονος που πέταξε σε λάκκο κροκοδείλων, 30χρονος με νοητική υστέρηση

Το παιδί έσωσε η σύζυγος του ιδιοκτήτη του ζωολογικού κήπου - Δεν έχει διευκρινιστεί αν τα τραύματά του ήταν αποτέλεσμα της πτώσης ή επίθεσης ερπετού

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Σε κρίσιμη κατάσταση ο τρίχρονος που πέταξε σε λάκκο κροκοδείλων, 30χρονος με νοητική υστέρηση
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τρίχρονο παιδί βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά που ένας 30χρονος με νοητική υστέρηση το πέταξε σε λάκκο με κροκόδειλους σε ζωολογικό κήπο κοντά στο Huntingdon.
  • Ο δράστης συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
  • Η σύζυγος του ιδιοκτήτη του ζωολογικού κήπου έσωσε το παιδί, το οποίο υπέστη κατάγματα από την πτώση.
  • Δεν έχει διευκρινιστεί αν τα τραύματα του παιδιού προήλθαν από την πτώση ή από επίθεση των κροκοδείλων.
  • Ο ζωολογικός κήπος Johnsons of Old Hurst φιλοξενεί πάνω από 100 ζώα και ήταν η πρώτη φάρμα κροκοδείλων στη Βρετανία το 2006.
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Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο τρίχρονος ο οποίος βρέθηκε σε έναν λάκκο με κροκόδειλους, όπου τον έριξε έναν άνδρας, ο οποίος αργότερα διαπιστώθηκε ότι έχει νοητική υστέρηση.

Ο 30χρονος συνελήφθη και αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Παρά το γεγονός ότι συνοδευόταν από τον φροντιστή του, ο άνδρας διέφυγε της προσοχής τους και πέταξε το παιδί πάνω από τον φράχτη μέσα στον λάκκο με τα ερπετά, στον ιδιωτικό ζωολογικό κήπο Johnsons of Old Hurst κοντά στο Huntingdon της Αγγλίας.

Χάρη στη γενναιότητα της συζύγου του ιδιοκτήτη του ζωολογικού κήπου, Tracey Johnson, η οποία πήδηξε στον περίβολο, το παιδί διασώθηκε πριν συμβούν τα χειρότερα, αν και υπέστη κάταγμα λεκάνης και χεριού από την πτώση.

Στον χώρο υπήρχαν τουλάχιστον 15 κροκόδειλοι και αλιγάτορες, συμπεριλαμβανομένων δύο από τους μεγαλύτερους - κροκόδειλους του Νείλου που ονομάζονται Romeo και Cuddles. Μάλιστα ο αρσενικός ζυγίζει 485 κιλά.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν το αγόρι υπέστη όλα τα τραύματά του από την πτώση ή αν δέχθηκε και επίθεση από κάποιο από τα ζώα.

Ο ζωολογικός κήπος διευθύνεται από τον αγρότη τέταρτης γενιάς Τζόνσον, τη σύζυγό του και τους γιους τους, Τζορτζ και Έντουαρντ.

Στον ιστότοπο του ζωολογικού κήπου αναφέρεται ότι οι κροκόδειλοι κρατήθηκαν αρχικά για να βοηθήσουν στην απόρριψη των απορριμμάτων κρέατος από το κρεοπωλείο, αλλά συνέχισαν να είναι η αρχή ενός ζωολογικού κήπου.

Ο ζωολογικός κήπος φιλοξενεί πλέον περισσότερα από 100 ζώα, όπως λιοντάρια, τίγρεις, αρκούδες. Έγινε η πρώτη φάρμα κροκοδείλων της Βρετανίας το 2006.

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