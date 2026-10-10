Βρετανία: Άνδρας σκοτώθηκε μετά από επίθεση τίγρη σε ζωολογικό πάρκο

Για αδιευκρίνιστους λόγους ο άνδρας σκαρφάλωσε στον προστατευόμενο χώρο της τίγρης

Ελένη Ευστρατίου

Βρετανία: Άνδρας σκοτώθηκε μετά από επίθεση τίγρη σε ζωολογικό πάρκο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Άνδρας εισέβα σε περιφραμένο χώρο τίγ στο Yorkshire Wildlife Park και δέχτηκε επίθεση από το ζώο, με συνέπεια τον θάνατό του.
  • Ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης πριν εισβάλει στον χώρο της τίγρης και προσπαθούσε να αλληλεπιδράσει μαζί της πριν δεχτεί την επίθεση.
  • Το προσωπικό χρησιμοποίησε φυσίγγια αερίου για να ηρεμήσει την τίγρη, ακούστηκαν πέντε πυροβολισμοί, αλλά το ζώο δεν τραυματίστηκε.
  • Το Yorkshire Wildlife Park εκκενώθηκε άμεσα και θα παραμείνει κλειστό την Κυριακή για λόγους ασφαλείας και διερεύνησης του περιστατικού.
  • Η διοίκηση συνεργάζεται με τις αρχές και δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια επισκεπτών, προσωπικού και ζώων.
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Σε τραγωδία κατέληξε η ενέργεια ενός άνδρα να εισβάλει σε χώρο που φυλασσόταν μία τίγρης σε ζωολογικό πάρκο της Βρετανίας, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους, ένας άνδρας αποφάσισε να περάσει σε περιφραγμένο χώρο του ζωολογικού πάρκου, Yorkshire Wildlife Park , όπου φιλοξενούνταν μία τίγρης, η οποία στη συνέχεια του επιτέθηκε μπροστά στα μάτια των έντρομων επισκεπτών.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η αστυνομία ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι ο άνδρας πέθανε στο σημείο, με τον θάνατό του να ανακοινώνεται μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Τα στοιχεία του δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, όμως η αστυνομία ανέφερε ότι η οικογένειά του είναι ενήμερη και λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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Σε σύγχυση ο άνδρας

Μάρτυρες του περιστατικού ανέφεραν ότι ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης πριν εισβάλει στον χώρο της τίγρης. Όπως εξήγησαν , είδαν τον άνδρα να σκαρφαλώνει τα κάγκελα του περιφραγμένου χώρου και να κάθεται στα γόνατα, ανοίγοντας τα χέρια του μπροστά στην τίγρη.

Στη συνέχεια το άγριο ζώο του επιτίθεται, δαγκώνοντάς τον στην μπλούζα και προκαλώντας του τραύματα στο σώμα. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν το ζώο να δαγκώνει τον άνδρα, ενώ εκείνος προσπαθεί με φωνές και με κινήσεις των χεριών του να το κάνει να σταματήσει την επίθεση.

Ακούστηκαν πέντε πυροβολισμοί

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας του ζωολογικού πάρκου, καθώς και δύο ασθενοφόρα και ένα ελικόπτερο, προκειμένου να μεταφερθεί άμεσα ο άνδρας στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσωπικό του πάρκου φέρεται να χρησιμοποίησε ειδικά φυσίγγια αερίου, προκειμένου να τρομάξει το ζώο και να το απομακρύνει από τον τραυματία. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν έως και πέντε πυροβολισμούς. Παράλληλα, το πάρκο εκκενώθηκε άμεσα από τους επισκέπτες.

Πολλοί δήλωσαν στη συνέχεια ότι η τίγρης είχε σκοτωθεί, ωστόσο η διεύθυνση του ζωολογικού πάρκου ανακοίνωσε ότι το ζώο δεν τραυματίστηκε, αλλά βρίσκεται στον περιφραγμένο χώρο, στον οποίο τοποθετήθηκαν μαύροι μουσαμάδες, για να ηρεμήσει από το περιστατικό.

Κλειστό το πάρκο και την Κυριακή

Το Yorkshire Wildlife Park φιλοξενεί δύο τίγρεις Αμούρ, ένα από τα μεγαλύτερα και σπανιότερα υποείδη τίγρης στον κόσμο. Πρόκειται για τη θηλυκή Τσούνα (Tschuna), η οποία ζυγίζει περίπου 108 κιλά, και την αρσενική Αλτάι (Altai), που έφτασε στο πάρκο τον Μάρτιο του 2025.

Η διοίκηση του Yorkshire Wildlife Park επιβεβαίωσε το περιστατικό και ενημέρωσε ότι το πάρκο θα μείνει κλειστό και αύριο, Κυριακή.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι σήμερα συνέβη ένα σοβαρό περιστατικό στο καταφύγιο των τίγρεων. Οι διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης ενεργοποιήθηκαν αμέσως και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο. Συνεργαζόμαστε στενά με τις αρχές για να διαπιστώσουμε ακριβώς τι συνέβη. Η ασφάλεια και η ευημερία των επισκεπτών, του προσωπικού και των ζώων μας παραμένουν η ύψιστη προτεραιότητά μας. Το πάρκο είναι πλέον κλειστό και θα παραμείνει κλειστό αύριο».

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