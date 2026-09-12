Explainer: Γιατί είναι σημαντικά τα τρία τιγράκια της Σουμάτρας που γεννήθηκαν στην Αθήνα

Τρία τιγράκια της Σουμάτρας —δύο αρσενικά και ένα θηλυκό— γεννήθηκαν στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, ενισχύοντας το διεθνές πρόγραμμα διατήρησης ενός από τα πλέον απειλούμενα μεγάλα αιλουροειδή του πλανήτη. Τα μικρά, ηλικίας περίπου δύο μηνών, υποβλήθηκαν στις πρώτες κτηνιατρικές εξετάσεις, εμβολιάστηκαν και έλαβαν μικροτσίπ ταυτοποίησης.

Η γέννησή τους δεν αποτελεί μόνο ένα ευχάριστο νέο για το πάρκο, αλλά μια ουσιαστική προσθήκη στον λεγόμενο «εφεδρικό» ή ασφαλιστικό πληθυσμό της τίγρης της Σουμάτρας, ενός υποείδους που ζει αποκλειστικά στο ινδονησιακό νησί της Σουμάτρας και κατατάσσεται ως Κρισίμως Κινδυνεύον. Στη φύση εκτιμάται ότι απομένουν περίπου 400 άτομα, σε κατακερματισμένες δασικές περιοχές.

Το Newsbomb βρέθηκε στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο και είχε την ιδιαίτερη εμπειρία να θαυμάσει αυτά τα υπέροχα ζώα από κοντά.

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Το πρόγραμμα διατήρησης

Η φροντίστρια ζώων του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου, Μυρτώ Μικρογεώργου, μιλώντας στο Newsbomb, εξηγεί ότι η παρουσία των τίγρεων της Σουμάτρας στο πάρκο εντάσσεται στο ευρωπαϊκό δίκτυο ζωολογικών κήπων και ενυδρείων, με στόχο τη διατήρηση ενός υγιούς πληθυσμού εκτός φυσικού περιβάλλοντος.

«Η ανθρώπινη δραστηριότητα των τελευταίων 100 ετών, δυστυχώς, έχει οδηγήσει στη μείωση του πληθυσμού των τίγρεων κατά 96%. Πλέον έχουν αρχίσει προγράμματα επανάκαμψης του πληθυσμού τους», αναφέρει.

Όπως σημειώνει, τα προγράμματα αυτά λειτουργούν ως μια δικλίδα ασφαλείας για είδη που αντιμετωπίζουν σοβαρή πίεση στη φύση. «Οι τίγρεις της Σουμάτρας και πάρα πολλά είδη που φιλοξενούμε στο πάρκο μας διατηρούνται με στόχο να υπάρχει ένας “backup” πληθυσμός, προκειμένου, κάποια στιγμή στο μέλλον και εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, να μπορούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα απελευθέρωσης στη φύση».

Η επανένταξη δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία ούτε προκύπτει μόνο από μια γέννα σε αιχμαλωσία. Προϋποθέτει κατάλληλο και ασφαλές φυσικό ενδιαίτημα, επιστημονική αξιολόγηση, γενετική διαχείριση και τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων στις χώρες όπου ζει το είδος. Ωστόσο, η διατήρηση ενός υγιούς πληθυσμού υπό ανθρώπινη φροντίδα μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο απόθεμα για το μέλλον του είδους.

Γιατί απειλείται η τίγρη

Η τίγρη της Σουμάτρας αποτελεί τον τελευταίο επιζώντα πληθυσμό τίγρης στην Ινδονησία, μετά την εξαφάνιση της τίγρης της Ιάβας και της τίγρης του Μπαλί.

Η καταστροφή και ο κατακερματισμός των τροπικών δασών στο νησί έχουν περιορίσει δραματικά τον διαθέσιμο χώρο όπου μπορεί να ζήσει, να κυνηγήσει και να αναπαραχθεί. Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η αποψίλωση δασικών εκτάσεων για αγροτική και βιομηχανική χρήση, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης φυτειών φοινικέλαιου και ακακίας. Οι νέοι δρόμοι που ανοίγονται προς τις εκτάσεις αυτές διευκολύνουν επίσης την πρόσβαση λαθροθήρων σε προηγουμένως δυσπρόσιτες περιοχές.

Στις απειλές προστίθενται η λαθροθηρία και το παράνομο εμπόριο δέρματος, οστών, δοντιών και άλλων μερών του ζώου, οι παγίδες που τοποθετούνται συχνά για άλλα θηράματα, αλλά τραυματίζουν ή σκοτώνουν τίγρεις, η μείωση των φυσικών θηραμάτων τους, η σύγκρουση ανθρώπου–άγριας ζωής, καθώς η απώλεια δασών ωθεί τις τίγρεις κοντύτερα σε οικισμούς και καλλιέργειες

«Υπάρχουν μόνο 400 άτομα πλέον στη φύση, κάτι που για μένα τουλάχιστον είναι σοκαριστικό», λέει η κ. Μικρογεώργου. «Γι’ αυτό θέλουμε να υπάρχουν πολλά άτομα στα πάρκα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό».

Η γέννα της Τόμπα

Μητέρα των τριών μικρών είναι η Τόμπα. Ο πατέρας τους, ο Άργος, πέθανε πρόσφατα από καρκίνο, περίπου ενάμιση μήνα πριν από τους πρώτους κτηνιατρικούς ελέγχους των μικρών.

Η κ. Μικρογεώργου περιγράφει τη γέννα ως ιδιαίτερα σημαντική, τόσο λόγω της κρισιμότητας του είδους όσο και επειδή τα τρία μικρά —δύο αρσενικά και ένα θηλυκό— αυξάνουν τον πληθυσμό που διαχειρίζεται το ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

«Είναι πάρα πολύ ωραίο να τα βλέπουμε να μεγαλώνουν, να τα πάνε καλά, να είναι υγιέστατα και μελλοντικά να κάνουν κι αυτά τις δικές τους οικογένειες, να τα δούμε και σε άλλα πάρκα», δηλώνει στο Newsbomb.

Τα ονόματα των μικρών δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο σχεδιάζει, ωστόσο, να τα επιλέξει από την Οδύσσεια, ως φόρο τιμής στον Άργο —τον πιστό σκύλο του Οδυσσέα— από τον οποίο είχε πάρει το όνομά του ο πατέρας τους.

Κάθε γέννα μετράει

Η σημασία της γέννησης των τριών μικρών υπερβαίνει την αριθμητική ενίσχυση ενός πληθυσμού σε ζωολογικό πάρκο. Τα οργανωμένα ευρωπαϊκά προγράμματα διατήρησης επιδιώκουν να διαχειρίζονται τις αναπαραγωγές με επιστημονικά κριτήρια, ώστε να διατηρείται όσο είναι δυνατόν μεγαλύτερη γενετική ποικιλότητα και βιώσιμος πληθυσμός για τις επόμενες γενιές.

Για ένα κορυφαίο θηρευτή, η εξαφάνιση δεν αφορά μόνο το ίδιο το είδος. Η τίγρη βρίσκεται ψηλά στην τροφική αλυσίδα και συμβάλλει στη ρύθμιση των πληθυσμών των θηραμάτων της. Η συρρίκνωσή της μπορεί να μεταβάλλει τις ισορροπίες ολόκληρου του οικοσυστήματος.

«Όταν ένας πληθυσμός θηρευτή μειώνεται, αυτό έχει επίπτωση σε όλο το οικοσύστημα. Αυξάνονται τα θηράματα και δημιουργούνται αλυσιδωτές επιπτώσεις», επισημαίνει η κ. Μικρογεώργου. «Προστατεύοντας ένα είδος, προστατεύεις όμως όλο το οικοσύστημα».

Η τίγρη της Σουμάτρας παραμένει σε πτωτική πληθυσμιακή τάση, γεγονός που καθιστά τη διατήρηση ασφαλιστικών πληθυσμών, την προστασία των δασών και την αντιμετώπιση της λαθροθηρίας αλληλένδετες πλευρές της ίδιας μάχης. Η γέννηση των τριών μικρών στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο δεν λύνει από μόνη της το πρόβλημα στη Σουμάτρα, υπενθυμίζει όμως πόσο επείγουσα είναι η προσπάθεια να μη χαθεί οριστικά το τελευταίο είδος τίγρης της Ινδονησίας.

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