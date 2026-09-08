Γεννήθηκαν τρεις σπάνιες τίγρεις της Σουμάτρας στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο

Τρία μικρά τιγράκια της Σουμάτρας γεννήθηκαν στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο της Αθήνας, προσφέροντας μια αχτίδα ελπίδας για ένα από τα πιο απειλούμενα ζώα του πλανήτη μας.

Τα τρία μικρά γεννήθηκαν πριν από δύο μήνες και σήμερα, Τρίτη, έκαναν τα πρώτα τους εμβόλια, στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας εκστρατείας να δημιουργηθεί ένας πληθυσμός του άγριου ζώου, για να σωθεί από χείλος της εξαφάνισης. Παράλληλα, στα μικρά τοποθετήθηκαν μικροτσίπ αναγνώρισης.

Οι τίγρεις της Σουμάτρας, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί «κρισίμως απειλούμενες» από τα Ηνωμένα Έθνη και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις παγκοσμίως, συναντώνται μόνο στο νησί της Σουμάτρας, το οποίο βρίσκεται στην Ινδονησία. Πιστεύεται ότι μόλις 400 τίγρεις της Σουμάτρας υπάρχουν στην άγρια φύση, οι οποίες απειλούνται κυρίως λόγω της επιθετικής αποψίλωσης των δασών, όπου διαμένουν.

Τα τιγράκια έλαβαν τα πρώτα τους εμβόλια την Τρίτη AP

Η κτηνίατρος Αρσινόη Ψαρουδάκη έκανε τα εμβόλια στα μικρά AP

«Η τίγρης της Σουμάτρας είναι ένα από τα πιο απειλούμενα είδη τίγρεων στον κόσμο, αλλά και μεταξύ των αιλουροειδών γενικότερα», δήλωσε στο Associated Press ο Θεόδωρος Μπαμπίλης, επικεφαλής φροντιστής αιλουροειδών και πιθήκων στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο.

Ο ίδιος εξήγησε ότι ζωολογικοί κήποι σε όλη την Ευρώπη διατηρούν έναν μικρό πληθυσμό τίγρεων της Σουμάτρας, «έτσι ώστε στο μέλλον να είναι δυνατή η επανεισαγωγή τους στην άγρια φύση».

Η κτηνίατρος Αρσινόη Ψαρουδάκη εμβολίασε τα μικρά AP

Η κτηνίατρος Αρσινόη Ψαρουδάκη εμβολίασε τα μικρά AP

Οι τίγρεις της Σουμάτρας είναι το μικρότερο είδος τίγρης στον κόσμο, αν και τα αρσενικά ζώα μπορούν να φτάσουν σε μήκος τα 2,55 μέτρα και σε βάρος έως 140 κιλά. Σύμφωνα με το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, οι συγκεκριμένες τίγρεις είναι εξαίρετοι κολυμβητές και αναρριχητές, αφού έχουν πανίσχυρους μύες και μεγάλα νύχια, ενώ κάθε μια από αυτές έχει διαφορετικό μοναδικό μοτίβο με ρίγες, για να κρύβονται στο πυκνό δάσος καθώς κυνηγούν ελάφια, αγριογούρουνα και μικρότερα θηλαστικά.

Ακόμη και σε ηλικία 2 μηνών, λέει ο Μπαμπίλης στο αμερικανικό μέσο, τα μικρά έχουν ήδη αναπτύξει αιχμηρά νύχια και δόντια που καθιστούν τον χειρισμό τους μια... πρόκληση.

Το θηλυκό τιγράκι της Σουμάτρας, ηλικίας δύο μηνών, αφού έκανε τα εμβόλια του AP

Ένα από τα τιγράκια AP

Τα τρία μικρά γεννήθηκαν στις αρχές Ιουλίου. Μητέρα τους είναι η Τόμπα, και πατέρα τους, ο Άργος, ο οποίος, δυστυχώς, έχει πεθάνει έπειτα από μια σύντομη μάχη με καρκίνο. Σύμφωνα με το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, τα μικρά αναμένεται να ονομαστούν από χαρακτήρες της Οδύσσειας του Ομήρου.

Η Τόμπα με τα μικρά της στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 AP

Η Τόμπα με τα τρία μικρά της στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 AP

Την ημέρα του εμβολιασμού τους, τα τρία τιγράκια, δύο αρσενικά και ένα θηλυκό, φαίνονταν να ήταν ανήσυχα και το προσωπικό του ζωολογικού κήπου χρειάστηκε μια μικρή βοήθεια για να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Αλλά όλα πήγαν, όπως είχε προγραμματιστεί.

Το θηλυκό τιγράκι AP

«Η φροντίδα των ζώων είναι απαιτητική εργασία», δήλωσε στο Associated Press, η Dr. Αρσινόη Ψαρουδάκη, η κτηνίατρος που έκανε τα εμβόλια στα μικρά. «Γενικά, στις τίγρεις δεν αρέσει να τις ακουμπάνε. Είναι πολύ άγριες», συνέχισε, εξηγώντας ότι το προσωπικό πρέπει να είναι εκπαιδευμένο για να μην αγχώνουν τα ζώα.

Ωστόσο, για την Dr. Αρσινόη Ψαρουδάκη, η εργασία που κάνει στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, καθώς προσφέρει «μια αχτίδα ελπίδας για τη διαφύλαξη ενός από τα πιο σπάνια και απειλούμενα αιλουροειδή του πλανήτη μας».