Τραγωδία σε λούνα παρκ της Τζόρτζια: Επιβάτης έπεσε από το τρενάκι «Γολιάθ» - Αρκετοί τραυματίες

Snapshot Ένας επισκέπτης έχασε τη ζωή του και αρκετοί τραυματίστηκαν σε ατύχημα στο τρενάκι «Γολιάθ» στο λούνα παρκ Six Flags Over Georgia.

Το τρενάκι «Γολιάθ» έκλεισε και οι επισκέπτες απομακρύνθηκαν μέσω έκτακτης σκάλας μετά το περιστατικό.

Οι αρχές της κομητείας Cobb διερευνούν το συμβάν μέσω της Μονάδας Μεγάλων Εγκλημάτων, χωρίς προς το παρόν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο θάνατος επιβεβαιώθηκε από το Τμήμα Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης της κομητείας Cobb.

Η Six Flags αντιμετωπίζει πρόσφατα νομικά ζητήματα μετά από αγωγές για τραυματισμούς σε άλλο τρενάκι της εταιρείας στη Νότια Καλιφόρνια. Snapshot powered by AI

Τρομακτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν σε λούνα παρκ της Τζόρτζια, όπου ένας επισκέπτης έχασε τη ζωή του και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια βόλτας με το τρενάκι, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν αποσαφηνιστεί οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

Σύμφωνα με αναφορές, όλα συνέβησαν στο roller coasters του Six Flags Over Georgia τη Δευτέρα, με μάρτυρες να αναφέρουν πως ο επισκέπτης έπεσε από το τρενάκι «Γολιάθ».

Ενώ οι αρχές δεν έδωσαν συγκεκριμένες λεπτομέρειες κάμερες του CBS News Atlanta είδαν ότι η βόλτα Goliath του πάρκου είχε κλείσει, και οι επισκέπτες απομακρύνονταν μέσω μιας έκτακτης ανάγκης σκάλας.

One guest has died and several others are injured after an incident on one of Six Flags Over Georgia's roller coasters on Monday, officials have confirmed. While authorities did not give specifics about which roller coaster the incident involved, CBS News Atlanta cameras saw that the park's Goliath ride had shut down, and guests were being evacuated from the ride's largest hill via an emergency stairway. https://t.co/TN8NgyCNdx — CBS News (@CBSNews) October 12, 2026

Ένας μάρτυρας είπε στο WXIA ότι ο άνδρας που έπεσε απαθανατίστηκε στην αναμνηστική φωτογραφία του που τραβήχτηκε ενώ βρισκόταν στη βόλτα με τον Γολιάθ, ένα από τα δώδεκα τρενάκια του λούνα παρκ στην περιοχή της Ατλάντα.

Το Τμήμα Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης της κομητείας Cobb επιβεβαίωσε τον θάνατο, αλλά δεν έδωσε πρόσθετες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Η αστυνομία της κομητείας Cobb είπε ότι η Μονάδα Μεγάλων Εγκλημάτων του τμήματος ερευνά.

Τον Σεπτέμβριο, η Six Flags κατονομάστηκε σε πολλές αγωγές αφού οι αναβάτες φέρεται να υπέστησαν εγκεφαλικές κακώσεις στο τρενάκι X2 στο Six Flags Magic Mountain στη Νότια Καλιφόρνια. Περιλαμβάνει περιστρεφόμενα καθίσματα 360 μοιρών, πτώση 215 ποδιών και ξαφνικές ανατροπές και περιστροφές.

Η διαδρομή των 210 δευτερολέπτων φτάνει σε τελική ταχύτητα 70 mph και υψόμετρο 200 ποδιών, σύμφωνα με τον ιστότοπο Six Flags.