Snapshot Η νέα κυβέρνηση της Σερβίας, με 140 βουλευτές από τη «Φοιτητική Λίστα», ορκίστηκε μετά από 14 χρόνια διακυβέρνησης του κόμματος του Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Η «Φοιτητική Λίστα» έχει 90 ημέρες για να ορίσει πρωθυπουργό, να παρουσιάσει πρόγραμμα και να σχηματίσει κυβέρνηση, ενώ μέχρι τότε παραμένει υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό τον Ðjuro Macut.

Το κίνημα δεσμεύεται για μεταρρυθμίσεις στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και τον αμυντικό προϋπολογισμό, καθώς και για διαχείριση των σχέσεων με Ρωσία, ΕΕ και Κοσσυφοπέδιο.

Τα 140 μέλη της νέας κυβέρνησης είναι νέοι στην πολιτική, προερχόμενοι από το φοιτητικό κίνημα που προέκυψε μετά την τραγωδία του Νόβι Σαντ, και συμμετέχουν ενεργά στην επιλογή του υπουργικού συμβουλίου.

Έκτακτες προεδρικές εκλογές αναμένονται έως τις 27 Δεκεμβρίου, με υποψήφιους από το κόμμα του Βούτσιτς, αλλά χωρίς τη συμμετοχή του ίδιου λόγω συνταγματικού ορίου θητειών. Snapshot powered by AI

Ορκίστηκε σήμερα, Τρίτη 17/11, η νέα κυβέρνηση της Σερβίας από τη «Φοιτητική Λίστα» μετά τις ιστορικές εκλογές του προηγούμενου μήνα που έριξαν από την εξουσία το το δεξιό κόμμα του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, μετά από 14 χρόνια διακυβέρνησης.

Η εναρκτήρια κοινοβουλευτική συνεδρίαση, κατά την οποία οι 140 υποψήφιοι του κινήματος κατέλαβαν επίσημα τις έδρες τους, αναγνωρίζει επίσημα την πλειοψηφία του κινήματος και αποτελεί το πρώτο βήμα προς τη συγκρότηση κυβέρνησης.

Θερμή υποδοχή των νέων βουλευτών της κυβέρνησης έξω από το Σερβικό Κοινοβούλιο ΕΡΑ/MARKO DJOKOVIC

Εκατοντάδες φοιτητές και υποστηρικτές της νέας πολιτικής δύναμης συγκεντρώθηκαν έξω από το Κοινοβούλιο, προκειμένου να καλωσορίσουν τους νέους βουλευτές. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, σημειώθηκαν και επεισόδια, αφού οι διαδηλωτές γιούχαραν και φώναζαν συνθήματα κατά του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) του Βούτσιτς, ενώ έριξαν γιαούρτι στο κεφάλι μέλους του κόμματος, την Lidija Vukićević, όταν ανέβαινε τα σκαλιά.

Τα μέλη της «Φοιτητικής Λίστας» κατέλαβαν 140 έδρες μετά της εκλογές, στο 250μελές κοινοβούλιο. Ο συνασπισμός του Βούτσιτς κέρδισε 103, ενώ τα κόμματα της μειοψηφίας κατέλαβαν τις υπόλοιπες επτά έδρες.

Το χρονοδιάγραμμα της νέας κυβέρνησης

Η «Φοιτητική Λίστα», έχει 90 ημέρες στη διάθεσή της μέχρι να ορίσει πρωθυπουργό, να παρουσιάσει το πρόγραμμά της και να σχηματίσει κυβέρνηση. Μέχρι τότε στα ηνία θα παραμείνει μία υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό τον απερχόμενο πρωθυπουργό, Ðjuro Macut.

Το φοιτητικό κίνημα έχει δεσμευτεί για ευρείες μεταρρυθμίσεις, μεταξύ των οποίων η βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης, η ενίσχυση της εκπαίδευσης και ο διπλασιασμός του αμυντικού προϋπολογισμού. Παράλληλα, θα πρέπει να εξισορροπήσει τους ιστορικά στενούς δεσμούς της χώρας με τη Ρωσία με τον από καιρό διακηρυγμένο στόχο της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διαχειριστεί τις σχέσεις με το Κοσσυφοπέδιο, την πρώην επαρχία της, της οποίας το Βελιγράδι δεν αναγνωρίζει τη διακήρυξη ανεξαρτησίας του 2008.

Η εκλογή προέδρου της Βουλής θα φέρει επίσης έναν νέο αναπληρωτή πρόεδρο, ρόλο τον οποίο κατείχε ο πρόεδρος της Βουλής από τότε που ο Βούτσιτς διέκοψε πρόωρα τη δεύτερη προεδρική θητεία του τον Σεπτέμβριο για να θέσει υποψηφιότητα για πρωθυπουργός.

Έκτακτες προεδρικές εκλογές αναμένονται έως τις 27 Νοεμβρίου, οι οποίες θα πρέπει να διεξαχθούν μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου. Υποψήφιοι για την προεδρία αναμένεται να είναι και από το κόμμα του Βούτσιτς, ωστόσο ο ίδιος δεν μπορεί να θέσει ξανά υποψηφιότητα λόγω του συνταγματικού ορίου των δύο θητειών.

Τα πρόσωπα της κυβέρνησης

Τα 140 μέλη της νέας κυβέρνησης δεν έχουν πολιτικό παρελθόν και προέρχονται από τον αυθόρμητο σχηματισμό που δημιουργήθηκε στους δρόμους και τις συγκεντρώσεις των τελευταίων δύο ετών, μετά την τραγωδία του Νόβι Σαντ που σκότωσε 16 ανθρώπους.

Όπως δήλωσε η Σάρα Ελ Σαράγκ, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκλεγμένη βουλευτής, το ευρύτερο φοιτητικό κίνημα συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία επιλογής του υπουργικού συμβουλίου, μαζί με τους ίδιους τους υποψηφίους. «Βρισκόμαστε εδώ χάρη σε αυτούς», είπε αναφερόμενη στους φοιτητές. «Όλο αυτό το διάστημα, το κάνουμε μαζί.»Οι συνεδρίες προετοιμασίας για το κοινοβούλιο βοήθησαν τους υποψηφίους, ανέφερε.

«Πραγματοποιούμε συναντήσεις και ασκήσεις για το κοινοβούλιο σχεδόν καθημερινά, επειδή κανένας από εμάς δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός. Είμαστε δικηγόροι, γιατροί, καθηγητές – και είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνουμε αυτού του είδους το έργο».

Οι προσπάθειες αυτές των νέων πολιτικών να προετοιμαστούν για τα νέα τους καθήκοντα, αποτελούν μεγάλης σημασίας κίνηση που αποβλέπει σε όσους αμφισβητούν τα προσόντα τους στη διακυβέρνηση. Μέλη του κινήματος ισχυρίζονται ότι είναι ειδικοί στους επαγγελματικούς και ακαδημαϊκούς τους τομείς, με καλύτερα προσόντα από πολλούς που υπηρέτησαν ως υπουργοί ή βουλευτές τους Βούτσιτς.

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