Σερβία: Συγκεντρώσεις για την πολύνεκρη τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ - Βίντεο

Οι συμμετέχοντες τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων και επανέλαβαν το αίτημά τους να λογοδοτήσουν όσοι εμπλέκονται στο περιστατικό

Μάνος Χατζηγιάννης

Σερβία: Συγκεντρώσεις για την πολύνεκρη τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις στο Νόβι Σαντ για τη δεύτερη επέτειο της τραγωδίας με 16 νεκρούς από κατάρρευση στεγάστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό.
  • Το κίνημα Φοιτητική Λίστα απαίτησε τη λογοδοσία όλων των υπευθύνων και την πλήρη διαφάνεια σχετικά με την ανακαίνιση του σταθμού.
  • Η Ανώτερη Εισαγγελία στο Βελιγράδι και η Εισαγγελία Οργανωμένου Εγκλήματος ερευνούν πιθανή διαφθορά κατά την ανακατασκευή, με υπόπτους πρώην υπουργό και πρώην διευθύντρια εταιρείας υποδομών.
  • Δεν έχουν προγραμματιστεί ακόμη προκαταρκτικές ακροάσεις στο δικαστήριο για το περιστατικό.
  • Το κίνημα ζητά επίσης αύξηση χρηματοδότησης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και ανεξάρτητη έρευνα για διαμαρτυρίες στο Βελιγράδι το 2025.
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Το κίνημα Φοιτητική Λίστα, το οποίο κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές στη Σερβία, απαίτησε την αναγνώριση όλων των υπευθύνων για την κατάρρευση του στεγάστρου του σιδηροδρομικού σταθμού του Νόβι Σαντ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους.

Αυτό δήλωσε η υποψήφια του κινήματος για το κοινοβούλιο, Τιμημένη Αθλητής της Γιουγκοσλαβίας Τάνια Πέτροβιτς, σε εκδήλωση μνήμης για τη δεύτερη επέτειο της τραγωδίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Νοεμβρίου στο Νόβι Σαντ. Συμμετείχαν αρκετές χιλιάδες άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων υποστηρικτών του πολιτικού κινήματος και άλλων κατοίκων.

Οι συμμετέχοντες τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων και επανέλαβαν το αίτημά τους να λογοδοτήσουν όσοι εμπλέκονται στο περιστατικό. H Πέτροβιτς δήλωσε ότι δύο χρόνια αργότερα, οι συνθήκες της τραγωδίας και η ευθύνη γι' αυτήν παραμένουν θέμα δημόσιου ενδιαφέροντος.

Η Ανώτερη Εισαγγελία στο Βελιγράδι, η Εισαγγελία Οργανωμένου Εγκλήματος στο Βελιγράδι και η Ανώτερη Εισαγγελία στο Νόβι Σαντ διερευνούν τις περιστάσεις που αφορούν τη διαφθορά κατά την ανακατασκευή του σταθμού. Δεν έχουν ακόμη προγραμματιστεί προκαταρκτικές ακροάσεις στο δικαστήριο.

Μεταξύ των υπόπτων είναι ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, Κατασκευών και Υποδομών Γκόραν Βέσιτς και η πρώην διευθύντρια της εταιρείας σιδηροδρομικών υποδομών της Σερβίας, Γελένα Τανάσκοβιτς.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, το κίνημα της Φοιτητικής Λίστας ζήτησε επίσης τη δημοσίευση όλων των εγγράφων που σχετίζονται με την ανακαίνιση του σταθμού. Η νέα πολιτική δύναμη απαίτησε την απόλυση και τη δίωξη των υπευθύνων για τους θανάτους, καθώς και την τιμωρία όσων επιτέθηκαν σε φοιτητές κατά τη διάρκεια των επόμενων διαμαρτυριών.

Τα άλλα αιτήματα του κινήματος περιλαμβάνουν αύξηση κατά 20% της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και ανεξάρτητη έρευνα για τα γεγονότα της μαζικής διαμαρτυρίας στο Βελιγράδι στις 15 Μαρτίου 2025.

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