Σερβία: Ολονύχτιοι πανηγυρισμοί για την ήττα Βούτσιτς – Βίντεο

Snapshot Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, παραδέχθηκε την ήττα του από την Φοιτητική Λίστα στις εκλογές.

Φοιτητές και υποστηρικτές της Φοιτητικής Λίστας πανηγύρισαν όλο το βράδυ στο Βελιγράδι και άλλες πόλεις.

Η Φοιτητική Λίστα κέρδισε περίπου το 53% των ψήφων σύμφωνα με προκαταρκτικά αποτελέσματα.

Ο συνασπισμός του Βούτσις έλαβε περίπου το 39% των ψήφων.

Η νίκη της Φοιτητικής Λίστας σηματοδοτεί πολιτική αλλαγή μετά από 14 χρόνια κυριαρχίας του Βούτσις. Snapshot powered by AI

Πανηγυρισμοί ξέσπασαν στη Σερβία αφού ο πρόεδρος, Αλεξάνταρ Βούτσις παραδέχθηκε την ήττα του στις εκλογές από την Φοιτητική Λίστα, ένα αντιπολιτευτικό κίνημα με επικεφαλής φοιτητές.

Στο Βελιγράδι και σε άλλες πόλεις της Σερβίας φοιτητές και υποστηρικτές της Φοιτητικής Λίστας γιόρτασαν όλο το βράδυ στους δρόμους τη νίκη τους, τραγούδησαν και φώναξαν συνθήματα.

Το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα σηματοδοτεί μία μια πολιτική στροφή στη χώρα έπειτα από τα 14 χρόνια της πολιτικής κυριαρχίας του Βούτσιτς.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των Ipsos και CeSID, οι φοιτητές εξασφάλισαν περίπου το 53% των ψήφων, ενώ ο συνασπισμός του Βούτσιτς έλαβε περίπου το 39%.Ο Βούτσιτς εκτίμησε ότι οι νικητές θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν 135–140 έδρες στο 250μελές κοινοβούλιο της Σερβίας.

Διαβάστε επίσης