Σερβία: Στην τελική ευθεία για τις πιο κρίσιμες εκλογές

Η «Φοιτητική Λίστα» αποτελεί πλέον τη σοβαρότερη απειλή για το κυβερνών Προοδευτικό Κόμμα του Αλεξάνταρ Βούτσιτς

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Σερβία: Στην τελική ευθεία για τις πιο κρίσιμες εκλογές
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι κοινοβουλευτικές εκλογές στη Σερβία θα διεξαχθούν την Κυριακή 25 Οκτωβρίου σε κλίμα ακραίας πόλωσης.
  • Το φοιτητικό κίνημα, που ξεκίνησε μετά από τραγικό ατύχημα με 16 νεκρούς, συμμετέχει στις εκλογές με τον συνδυασμό «Φοιτητική Λίστα - Οι φοιτητές νικούν!».
  • Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν οριακό προβάδισμα της «Φοιτητικής Λίστας» έναντι του κυβερνώντος Προοδευτικού Κόμματος του Αλεξάνταρ Βούτσιτς.
  • 24 ανεξάρτητες οργανώσεις καταγγέλλουν εκφοβισμό, επιθέσεις, κατάχρηση δημόσιων πόρων και ελεγχόμενο μιντιακό περιβάλλον, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την ελευθερία και δικαιοσύνη των εκλογών.
  • Παρατηρητές από την ΕΕ, τον ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης θα παρακολουθήσουν τη διεξαγωγή των εκλογών.
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Σε κλίμα ακραίας πόλωσης ολοκληρώθηκε η προεκλογική εκστρατεία για τις κοινοβουλευτικές εκλογές στη Σερβία που θα διεξαχθούν την ερχόμενη Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Η τελευταία συγκέντρωση των φοιτητών πραγματοποιήθηκε στο κέντρο του Βελιγραδίου, όπου συγκεντρώθηκαν δεκάδες χιλιάδες πολίτες για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στο φοιτητικό κίνημα.

Ήταν ακόμη μία μαζική κινητοποίηση των φοιτητών, οι οποίοι διαδηλώνουν από το 2024 ενάντια στη διαφθορά και την αδιαφάνεια. Η σπίθα που πυροδότησε αυτό το τεράστιο κύμα αμφισβήτησης της εξουσίας άναψε μετά την τραγική κατάρρευση του στεγάστρου στον πρόσφατα ανακαινισμένο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους.

Το φοιτητικό κίνημα κατεβαίνει στις επερχόμενες εκλογές με δικό του συνδυασμό, ο οποίος ονομάζεται «Φοιτητική Λίστα - Οι φοιτητές νικούν!». Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υποψήφιοί του δεν είναι εν ενεργεία φοιτητές, αλλά προέρχονται κυρίως από τον ακαδημαϊκό χώρο και την κοινωνία των πολιτών.

Σερβία διαδήλωση

Διαδήλωση μπροστά από τα κεντρικά γραφεία της Εκλογικής Επιτροπής της Σερβίας στο Βελιγράδι. 7 Οκτωβρίου 2026.

AP

Η «Φοιτητική Λίστα» αποτελεί πλέον τη σοβαρότερη απειλή για το κυβερνών Προοδευτικό Κόμμα του Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Ο πρώην πρόεδρος της Σερβίας, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2012, είναι επικεφαλής του συνδυασμού «Ενωμένη Σερβία». Από την πλευρά του, ο Βούτσιτς υποστηρίζει ότι «οι κινητοποιήσεις των φοιτητών αποτελούν σχέδιο μυστικών υπηρεσιών ξένων δυνάμεων», με σκοπό την ανατροπή του ιδίου και τη διάλυση του κράτους.

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου καταγράφουν προβάδισμα νίκης για τους φοιτητές, αλλά με οριακό ποσοστό, το οποίο κυμαίνεται γύρω στις δύο ποσοστιαίες μονάδες. Το ενδεχόμενο μιας τόσο μικρής διαφοράς στο τελικό αποτέλεσμα ανησυχεί ιδιαίτερα τους αναλυτές για τις εξελίξεις της επόμενης ημέρας, καθώς το αποτέλεσμα μπορεί να αμφισβητηθεί και να προκληθούν ταραχές.

Η εκλογική μάχη διεξάγεται υπό τη βαριά σκιά σοβαρών καταγγελιών. Σε κοινή τους δήλωση, 24 ανεξάρτητες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών προειδοποίησαν ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για «ελεύθερες και δίκαιες εκλογές», κάνοντας λόγο για

εκφοβισμό, επιθέσεις και συλλήψεις ακτιβιστών, κατάχρηση δημόσιων πόρων υπέρ του κυβερνώντος κόμματος και πλήρως ελεγχόμενο μιντιακό περιβάλλον.

Τη διεξαγωγή των εκλογών στη Σερβία θα παρακολουθούν παρατηρητές από την ΕΕ, τον ΟΑΣΕ και το συμβούλιο της Ευρώπης.

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