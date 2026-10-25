Σερβία: Στις κάλπες για την πιο κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση μεταξύ Βούτσιτς και φοιτητών

Snapshot Στις 25 Οκτωβρίου διεξάγονται κρίσιμες εκλογές στη Σερβία μεταξύ του δεξιού κόμματος του Αλεξάντερ Βούτσιτς και του φοιτητικού κινήματος κατά της διαφθοράς.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ισοπαλία, καθιστώντας τις εκλογές ιδιαίτερα αβέβαιες, με υψηλή αναμενόμενη συμμετοχή.

Ο Βούτσιτς διατηρεί ισχυρή υποστήριξη λόγω της εικόνας του ως ικανός ηγέτης, παρά τις συνεχείς φοιτητικές διαδηλώσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί στενά τη διαδικασία λόγω ανησυχιών για παρατυπίες, κυβερνητικό έλεγχο των μέσων και καταστολή αντιπάλων.

Ο Βούτσιτς δήλωσε ότι θα αποδεχθεί την ήττα, αλλά προειδοποίησε για άμεση καταστολή διαμαρτυριών σε περίπτωση αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων. Snapshot powered by AI

Ανοίγουν σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, οι κάλπες για 6,45 εκατ. Σέρβους πολίτες σε μία από τις πιο κρίσιμες και αβέβαιες εκλογικές αναμετρήσεις της σύγχρονης ιστορίας.

Το κόμμα του Αλεξάντερ Βούτσιτς «Ενωμένη Σερβία» (SNS) βρίσκεται σε μάχη «σώμα με σώμα» με τη «Φοιτητική Λίστα», ένα κίνημα χωρίς ηγέτη που διαμαρτύρεται κατά της διαφθοράς στη χώρα. Μετά από δύο χρόνια συνεχόμενων αναταραχών και διαδηλώσεων των φοιτητών με αφορμή την τραγωδία του Νόβι Σαντ, ο Βούτσιτς προσπαθεί να επανέλθει στην εξουσία σε ένα πολωμένο πολιτικό κλίμα.

Οι εκλογές έχουν λάβει τη μορφή δημοψηφίσματος μεταξύ του δεξιού συντηρητικού κόμματος και του κινήματος της νεολαίας που απαιτεί αλλαγή της διακυβέρνησης μετά από 14 χρόνια. Οι κύριοι υποψήφιοι φαίνεται να βρίσκονται σε ισοπαλία στις δημοσκοπήσεις, καθιστώντας τις εκλογές της Κυριακής τις πιο αβέβαιες των τελευταίων ετών. Η συμμετοχή αναμένεται να είναι υψηλή και θα μπορούσε να ωθήσει τα περισσότερα μικρότερα κόμματα κάτω από το όριο του 3% που απαιτείται για να εισέλθουν στη Βουλή.

Ισχυρή υποστήριξη στον Βούτσιτς

Παρά τις διαμαρτυρίες, ο Βούτσιτς διατηρεί σημαντική υποστήριξη μεταξύ των ψηφοφόρων της Σερβίας. Οι θαυμαστές του τον θεωρούν ικανό ηγέτη να οδηγήσει τη χώρα μέσα από τις παγκόσμιες αβεβαιότητες, μια εικόνα που έχει διαμορφωθεί σημαντικά από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης.

Από την άλλη πλευρά, το φοιτητικό κίνημα διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη πολιτική οργάνωση στη Σερβία. Διαμορφώθηκε από φοιτητές πανεπιστημίου, αλλά κανένας από αυτούς δεν εμφανίζεται ως ηγέτης. Αυτή η προσέγγιση είχε ως στόχο να αντισταθμίσει την μονοκρατορία του Βούτσιτς και να αποκαταστήσει το αίσθημα της κοινότητας και της αλληλεγγύης.

Το μήνυμα «ξέρουμε πώς» κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας υποσχέθηκε μια μη κομματική προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της οικονομίας και της δημοκρατίας της Σερβίας μετά από μια αλλαγή κυβέρνησης.

Στενή παρακολούθηση από την ΕΕ

Οι τελευταίες εκλογές στη Σερβία έχουν σημαδευτεί από παρατυπίες και έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να παρακολουθεί στενά τη σημερινή διαδικασία, σε μια χώρα υποψήφια για ένταξη στην Ένωση.

Τόσο οι διεθνείς όσο και οι τοπικοί παρατηρητές των εκλογών έχουν ήδη εκφράσει ανησυχία για την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη μιας προεκλογικής εκστρατείας που χαρακτηρίζεται από συλλήψεις, σχεδόν απόλυτο κυβερνητικό έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και αναφορές για παρακολούθηση και κυβερνοεπιθέσεις εναντίον ακτιβιστών.

Ο Βούτσιτς έχει δηλώσει ότι το κόμμα του θα αναγνωρίσει την ήττα, αν χάσει τις εκλογές. Ωστόσο, προειδοποίησε επίσης ότι τυχόν διαμαρτυρίες που ενδέχεται να ξεσπάσουν με την κατηγορία της εκλογικής απάτης, σε περίπτωση νίκης του κόμματός του, θα κατασταλθούν αμέσως.

Η κρατική εκλογική επιτροπή δεν αναμένεται να ανακοινώσει τα επίσημα αποτελέσματα πριν από τη Δευτέρα.

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